George Clooney despidió a su hermana fallecida: "Nunca conocí a alguien tan valiente"

Adelia Zeidler, un año mayor que el actor, murió el pasado viernes tras una batalla contra el cáncer

De bajo perfil, Ada estuvo en 2014 en Venecia para el casamiento de su hermano.

El actor George Clooney se despidió públicamente de su hermana mayor, Adelia Zeidler, a los 65 años, quien falleció el pasado viernes tras una batalla contra el cáncer.

Ada murió en un hospital en Kentucky “pacíficamente, rodeada de las personas que amaba”, según indicó su obituario.

Su hermano, un año menor que ella, la despidió con un mensaje a la revista People. "Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Enfrentó el cáncer con coraje y humor. Nunca conocí a alguien tan valiente. Amal y yo la vamos a extrañar terriblemente", expresó el actor al añadir el saludo de su esposa.

A pesar de pertenecer a una de las familias más famosas del espectáculo, Adelia Zeidler eligió un camino alejado de los flashes. Nacida el 2 de mayo de 1960, dedicó gran parte de su vida a su verdadera vocación en el Estado de Kentucky: se desempeñó durante décadas como profesora de arte en una escuela primaria de Augusta.

Fue una figura sumamente respetada por su comunidad, logrando mantener su vida privada al margen de la fama mundial de su hermano y de su tía, la cantante y actriz Rosemary Clooney.

Ada se había casado en 1987 con el capitán Norman Zeidler —fallecido en 2004— en una ceremonia que se recuerda como un hito familiar, donde George participó de las lecturas y Rosemary Clooney cantó para los novios.

Aunque evitaba la exposición, una de sus últimas apariciones públicas significativas fue en 2014, cuando viajó a Venecia para ser testigo de honor en la boda de George y Amal Clooney.