"Geek Girl": qué tiene de especial la nueva serie de Netflix que fascina a los adolescentes

"Geek Girl", también conocida como "Harriet Manners: My Life as a Geek" en inglés, es una serie de comedia que propone un humor simple, personajes queribles y una historia que busca inspirar a la audiencia.

De esta manera, Harriet comenzará a meterse en un mundo ajeno al suyo: jornadas de glamour y fiestas, con la moda como eje. Algo completamente diferente a todo lo que siempre tuvo en su vida. ¿Cómo logrará adaptarse a esta nueva realidad sin perder sus valores ni lo que la hace ser ella misma? Esa pregunta intenta responder esta serie.

Embed - GEEK GIRL (Temporada 1) | Tráiler en Español | Netflix | 2024

La ficción cocreada por Jessica Ruston y Smale tiene a Sameera Steward y Sarah Morgan como escritoras de algunos capítulos. En cuanto al elenco, Emily Carey es Harriet Manners, Sarah Parish es Jude Paignton, Emmanuel Imani es Wilbur Evans y Liam Woodrum es Nick Park, entre otros personajes.

Si el rostro de Emily Carey resulta familiar es porque interpretó a la versión más joven de Alicent Hightower en la serie “House of the Dragon”, de HBO.

Más allá de que la gente se abocó en manada a verla, los críticos también la alabaron. Destacaron la labor del elenco, el buen guión y la historia sensible. De yapa, trata temas que se consideran clave en la vida, pero en particular en la adolescencia, como la autoestima y la búsqueda de la propia identidad.