Los estrenos más destacados de junio en Netflix, Max, Amazon y Disney+

Este mes, el streaming viene recargado de propuestas, como el desembarco de una nueva temporada de "House of the Dragon" y más capítulos de "Bridgerton"

Las propuestas son diversas, pero hay varios platos fuertes. Para empezar, se estrena la segunda parte de la tercera temporada de “Bridgerton”, la serie de época que se convirtió en una sensación en redes sociales. También hay buenas noticias para los fanáticos de “Games of Thrones”: este mes llega a Max la segunda temporada de “House of the Dragon”, el spin off de la emblemática producción.