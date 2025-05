Frank Cuesta: el youtuber que mintió con tener cáncer y con rescatar animales

El youtuber español Frank Cuesta admitió en un video que no tiene cáncer y que su santuario de animales salvajes es un "show"

El español Frank Cuesta, con más de cinco millones de seguidores entre YouTube e Instagram, confesó que todo su contenido es una mentira. En un video de dos minutos y medio, contó que no tiene cáncer, no es herpetólogo y su santuario para animales en Tailandia es “un show”. De esta manera, se suma a otros creadores de contenido que se hicieron populares engañando a su audiencia.

“Tengo que admitir varias cosas que muchos os estáis preguntando. He de decir que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego”, afirmó el español.