“Son danzas tradicionales que yo respeto perfectamente, en el que busco que las improvisaciones estén más cerca de las melodías; si bien no es algo nuevo para mí, hace mucho que no lo hacía de esta manera”, indicó el músico, quien lleva más de 20 años de trayectoria con la armónica. “Es un camino que he construido con mucho amor y que es resultado de una construcción diaria”, apuntó.