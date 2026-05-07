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Fito Páez lanzó "Shine", el primer adelanto de su nuevo disco

El músico rosarino presentó una canción con fuertes críticas sociales y confirmó el inicio de una nueva etapa musical. De qué se trata lo nuevo de Fito Páez

7 de mayo 2026 · 13:32hs
Fito Páez en su histórico show del Monumento Nacional a la Bandera

Gustavo de los Ríos / La Capital

Fito Páez en su histórico show del Monumento Nacional a la Bandera

Tras el éxito de su opera Novela y durante sus presentaciones en su gira nacional "Sale el Sol Tour 2026", Fito Páez generó expectativa entre sus fanáticos con el lanzamiento de "Shine", el primer adelanto de su nuevo disco de estudio.

La canción marca el inicio de una nueva etapa artística para el músico y funciona como un regreso a las raíces del rock, con una letra cargada de cuestionamientos sociales, críticas al mundo digital y un llamado directo a recuperar los vínculos humanos.

El nuevo trabajo también refleja un momento personal muy particular para el artista. El disco empezó a tomar forma después del accidente doméstico que sufrió el rosarino en septiembre de 2024, cuando una fractura de nueve costillas lo obligó a suspender conciertos, grabaciones y buena parte de su actividad profesional.

Tras varios meses de recuperación y reposo, Páez encontró en la composición un camino de regreso. Ese proceso aparece reflejado en "Shine", una canción atravesada por una mirada crítica sobre el presente y por la necesidad de reconectar con lo esencial.

"Todo el mundo, salgan a la calle, desconéctense del feed. Hay que correr a estos fachos a patadas, si no, nadie podrá ser feliz", canta el rosarino en uno de los fragmentos más contundentes del tema.

En otro tramo de la canción, el músico profundiza esa crítica hacia la hiperconectividad y la alienación tecnológica: "¿Dónde mierda quedaron la alegría, los abrazos y la amistad?".

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>> Leer más: ¿Confirmación de romance?: Fito Páez y Sofía Gala fueron juntos al homenaje de Moria Casán

Cómo es "Shine", la nueva canción de Fito Páez

El lanzamiento del álbum rápidamente sorprendió a los seguidores del artista. Aunque todavía no trascendieron detalles oficiales sobre la fecha de salida del disco ni la cantidad de canciones, todo indica que “Shine” también dará nombre al nuevo álbum.

Musicalmente, el tema recupera la energía del rock clásico y deja atrás la estructura narrativa y conceptual de Novela, el ambicioso proyecto que Páez presentó el año pasado.

La nueva canción expresa una declaración artística y política. Fito apunta contra la lógica de las redes sociales, la cultura del like y la desconexión emocional que atraviesa la vida cotidiana.

Con frases como "Tiren los teléfonos a la mierda", el músico propone volver al contacto humano y recuperar una idea de comunidad que, según plantea en la canción, quedó relegada por la virtualidad.

Mientras prepara el lanzamiento de su nuevo disco, Páez mantiene una intensa agenda de shows en todo el país. El artista viene de presentarse en Rosario y continuará recorriendo distintas ciudades con el "Sale el Sol Tour 2026", donde repasa clásicos de toda su carrera y propone nuevas versiones de algunas de sus canciones más emblemáticas.

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