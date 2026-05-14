Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

Según estimaciones del Ministerio de Cultura provincial, la norma permitirá crear un fondo de $ 2.000 millones para el desarrollo de diversas iniciativas

El gobernador Maximiliano Pullaro reglamentó la ley de mecenazgo, que tiene como objetivo estimular la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales . Según estiman desde el Ministerio de Cultura de la provincia, la norma permitirá crear un fondo de $ 2.000 millones para el desarrollo de iniciativas artísticas, como así también de la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural.

De esta manera, Santa Fe se transforma en una de las pocas provincias del país en tener un régimen de promoción cultural que otorga crédito fiscal a empresas que financien proyectos culturales . Hay iniciativas similares en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza o Córdoba, pero no en muchas otras jurisdicciones.

La ley se aprobó a fines de diciembre, por unanimidad, en la Legislatura provincial . La normativa fue el resultado del consenso de varios proyectos presentados por los diputados Germán Scavuzzo (Unidos para Cambiar Santa Fe), Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía, Juan Domingo Argarañaz (Inspirar) y Varinia Drisun (Unidos). Su objetivo es fomentar el desarrollo cultural mediante la participación activa del sector privado y el financiamiento directo de proyectos culturales.

La norma es un régimen de promoción de la cultura, que permite a todos los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, destinar hasta el 10% de su aporte anual al financiamiento de proyectos culturales o al sostenimiento y promoción del patrimonio cultural .

No se trata de un beneficio fiscal, sino de un mecanismo mediante el cual esos recursos, que de otro modo irían al Estado, se asignan directamente al desarrollo cultural.

Más fondos para cultura

Según estiman desde el Ministerio de Cultura de la provincia, este año se podría contar con un fondo de dos mil millones de pesos para beneficiar a distintos proyectos culturales relacionados con la creación artística, el desarrollo de producciones audiovisuales o de infraestructura cultural, entre otros.

La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, destacó la importancia de la reglamentación de la norma. "Es un tema que nos llevó mucho trabajo y que resulta fundamental para la provincia porque permitirá que empresas financien producciones culturales o infraestructura", explicó.

En la ciudad de Buenos Aires, la ley de mecenazgo se ubica entre las principales formas de financiamiento del arte y la cultura en la ciudad. El año pasado, mediante esa ley se concretaron 754 proyectos culturales, en distintas disciplinas como audiovisual, música, artes visuales, teatro, patrimonio cultural, diseño, circo y danza.