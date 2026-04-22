¿Confirmación de romance? Fito Páez y Sofía Gala fueron juntos al homenaje de Moria Casán

En medio de los rumores, los artistas llegaron tomados de la mano al evento en el Palacio de la Libertad

Los rumores que vinculan amorosamente a Sofía Gala Castiglione y Fito Páez siguen creciendo . Un afectuoso saludo de cumpleaños desató una serie de versiones y expectativas en torno a su relación y, en las últimas horas, fueron vistos juntos en un homenaje a Moria Casán.

Todo se inició a partir de un posteo de Páez por el cumpleaños número 39 de la actriz. “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. ¡Te amo!”, escribió el cantante junto a una foto en la que ambos estaban a bordo de un avión. La imagen y el mensaje fueron suficientes para que las versiones de romance se multiplicaran.

Sin embargo, la propia Sofía Gala salió a aclarar la situación y desmintió cualquier relación amorosa. En diálogo con el programa LAM, aseguró que mantiene con Páez un vínculo de amistad. “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, explicó. Y agregó: “No estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”.

Luego, ambos compartieron escenario en un show en Niceto Club y posteriormente la hija de Moria Casán se hizo presente en Rosario para acompañar al músico en su presentación en el Monumento Nacional a la Bandera . Aunque siguen sin confirmar el romance, cada nueva aparición conjunta reaviva los rumores de una posible relación que va mas allá de una amistad.

>> Leer más: Sofía Gala habló sobre los rumores de romance con Fito Páez: "Tenemos un vínculo muy profundo"

Fito Páez y Sofia Gala en el homenaje a Moria Casán

Este lunes por la noche, se celebró en el Palacio de la Libertad un homenaje a Moria Casán. Entre los invitados, Fito Páez y Sofía Gala Castiglione llamaron la atención de todos los medios.

En medio de los rumores de romance, los artistas llegaron juntos al evento y tomados de la mano. Ambos, con gafas de sol, se sentaron uno al lado del otro en las butacas frente al escenario y celebraron la trayectoria de “La One”.

image (RS Fotos)

>> Leer más: Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: "No sé cómo llamarlo: crush, amor"