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Con destacadas figuras de la cultura, arranca una nueva edición de la Feria del Libro

Selva Almada, María Teresa Andruetto, Claudia Piñeiro y Eduardo Sacheri son algunos de los invitados a la fiesta de la lectura

8 de octubre 2026 · 06:15hs
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En la feria habrá charlas

En la feria habrá charlas, presentaciones de libros con la presencia de destacadas figuras. 
Este miércoles los distintos stands se pusieron a punto para recibir a los visitantes a la feria.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Este miércoles los distintos stands se pusieron a punto para recibir a los visitantes a la feria.

Desde hoy y hasta el 18 de octubre, el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080) abre sus puertas para recibir una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Rosario, uno de los grandes encuentros culturales de la ciudad. La apertura será hoy a las 19 y estará a cargo de la docente e historiadora Marcela Ternavasio.

A lo largo de once días, los rosarinos podrán disfrutar de una amplia programación que reunirá a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritoras, escritores y artistas de Rosario y de distintos puntos del país. Organizada por la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Fundación El Libro, la feria apunta a reafirmar el lugar de la ciudad como espacio de referencia para la producción editorial y cultural.

>> Leer más: Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura

Figuras locales y nacionales

La Feria Internacional del Libro de Rosario contará con la participación de destacadas figuras de la literatura, el periodismo, la cultura, el arte y distintas disciplinas. Entre los invitados se encuentran María Teresa Andruetto, Selva Almada, Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra.

A lo largo de la feria también se sumarán referentes locales a través de mesas de debate, presentaciones de libros, actividades de editoriales y encuentros destinados a públicos de todas las edades.

Durante los once días se realizarán más de 350 presentaciones de libros, charlas, talleres, lecturas y actividades especiales. Entre ellas, una propuesta dedicada a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. El homenaje estará pensado como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión en torno a la obra y el legado de una de las figuras más relevantes de la literatura argentina.

Uno de los atractivos de la feria será la presencia de librerías, editoriales y espacios vinculados a la producción y circulación de libros.

>> Leer más: Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

Los horarios

La Feria podrá visitarse de lunes a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a 0. El domingo 11 de octubre permanecerá abierta de 13 a 22, mientras que el domingo 18 podrá recorrerse hasta las 21. El ingreso será gratuito y requerirá un QR personal e intransferible, que podrá utilizarse durante todos los días y en los distintos espacios de la Feria. El acceso a cada presentación estará sujeto a capacidad y será por orden de llegada. El QR de ingreso se puede descargar en feridellibrorosario.gob.ar

La edición 2026 contará con promociones bancarias para la compra de libros. Con una programación que reunirá a nombres de la literatura y la cultura, la feria volverá a convertir al Cultural Fontanarrosa en uno de los principales escenarios de la agenda cultural de la ciudad. La programación completa día por día puede consultarse en feriadellibrorosario.gob.ar.

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