Graciela Alfano sigue ventilando detalles de su relación con Mauricio Macri y reveló un dato inédito

Tras la separación del expresidente, que terminó su vínculo de 15 años con Juliana Awada, la exvedette siguió brindando declaraciones de su acercamiento al referente del PRO

14 de enero 2026 · 14:00hs
Graciela Alfano reveló detalles inéditos de la intimidad del expresidente Mauricio Macri

Graciela Alfano reveló detalles inéditos de la intimidad del expresidente Mauricio Macri, que se separó hace pocos días de Juliana Awada.

Mauricio Macri se separó de Juliana Awada tras 15 años de relación y, horas después de que se conociera la noticia, Graciela Alfano aseguró que el expresidente le había mandado un mensaje para invitarla a comer y llamó la atención que el mensaje le llegó a altas horas de la madrugada.

“Hoy a las 4 de la mañana me escribió”, contó este lunes Alfano refiriéndose a Macri, y agregó: “Quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”, confesó a DDM, de América. Como el horario del mensaje había dado de qué hablar, Alfano aclaró: “No sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí me volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora”.

Ahora, Alfano siguió dando detalles de su relación con el expresidente y reveló un dato que no se conocía hasta el momento.

La relación entre Mauricio Macri y Graciela Alfano

La exvedette habló con Moria Casán para el programa La mañana con Moria y dio detalles de cómo fue su vínculo con Macri y por qué desea volver a encontrarse con él.

"¿Ya te acostaste con Macri?", le preguntó la conductora y Alfano respondió: "Si, mi amor, hace años. Lo conocí cuando estaba en El Periscopio y tuve una relación de 7 años".

Si bien ya se conocía que fueron pareja en la década de 1990 ("Terminamos cuando empecé a salir con Alé", recordó Alfano), ahora la exvedette dio detalles de la intimidad del expresidente.

macri y alfano 2

"Rinde en la cama, es muy divertido, se le ocurre cada cosa en la cama que a mí me divirtió muchísimo. Éramos clandestinos", señaló Alfano, que no quiso decir en qué años fue el romance exactamente.

Sobre Macri, remarcó: "Era muy ocurrente, lo dejo a su criterio, no puedo contar todo, es muy divertido. Es (del signo) Acuario, es un tipo que tiene una inteligencia, es ingeniero y uno no se recibe de ingeniero si es estúpido. Como yo, por supuesto, hay que estudiar y hay que saber (Alfano es ingenieria civil hidráulica, recibida en la Universidad de Buenos Aires)".

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de matrimonio. Según trascendió fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año. Sin embargo, pasaron las celebraciones juntos y en familia.

Los rumores de que la relación no venía del todo bien aparecieron en 2024. A mediados de ese año, circularon algunas versiones de una fuerte crisis entre ellos, aunque la propia Awada se encargó de desmentirlo. Un año después, en septiembre de 2025, los rumores reaparecieron y los programas de chimentos instalaron la idea de que la relación ya no existía. En aquella oportunidad, nadie lo desmintió. Ahora la ruptura salió del terreno de la especulación y ya es un hecho.

>> Leer más: Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Macri y Awada se conocieron cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó entre el 2007 y el 2015. Ambos se movían dentro de un mismo mundo -caracterizado por el poder y el dinero- y se habían cruzado varias veces. De hecho, Macri ya conocía al hermano de Juliana, el empresario Daniel Awada.

macri.jpg
Afectos. Macri y su esposa Juliana Awada, en las extensas vacaciones en Villa La Angostura.

Afectos. Macri y su esposa Juliana Awada, en las extensas vacaciones en Villa La Angostura.

Sin embargo, según cuentan, la primera conversación entre ambos se dio en un gimnasio cuando él tenía 50 y ella, 35. A partir de ese primer acercamiento siguieron otros. Después de algunos encuentros más, el entonces jefe de Gobierno porteño la invitó a cenar. Poco después compartieron un fin de semana en Tandil que consolidó el vínculo definitivamente.

Se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 en Costa Salguero, acompañados por familiares y unos 400 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte. En alguna oportunidad, Awada contó que no aceptó la propuesta de casamiento de una. De hecho, aseguró que rechazó casarse con Macri dos veces hasta que finalmente se animó a dar el salto.

>> Leer más: Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario: qué se sabe hasta ahora

Un año después, el 10 de octubre de 2011, en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, nació Antonia Macri, la única hija que tienen en común.

