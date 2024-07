Falleció Adriana Coyle: se apagó la voz de la "reina del blues" de Rosario

Sergio Alvarez fue otro de los que despidió públicamente a Adriana. "Tuve el privilegio de poder tocar un par de veces con ella y maravillarme no solo por el cañón de su garganta, sino y más aún, por su hermoso don de gente. Un gusto haberte conocido querida Coyle...buen viaje".

En agosto de 2014, Adriana Coyle habló con La Capital sobre la inminente salida del segundo álbum de una de sus últimas bandas, La Ferroviaria. "A mí el blues me enseñó a desgarrarme", dijo al definir su relación con el género en el que sin dudas abrió caminos.

También se refirió a lo que debe transmitir un cantante.

“El oficio de cantante te lo da el escenario. Y anduve por muchos. Desde mi oficio de cantante aporto todo, no me quedo con nada. Cada canción merece ser cantada como si fuera la última. El oficio te da eso que siempre te hace salir airoso, y yo es como que estoy casada con el blues. Eso no quita que tuviera amoríos con el rock, el jazz, el tango. A mí el blues me enseñó a desgarrarme y coquetear con otros géneros”, sostuvo.

En ocasión de un homenaje que le brindó junto a otras compañeras a las mujeres del rock nacional en 2016, Adriana le dijo a La Capital: "Las mujeres del rock que más me han marcado son esas pioneras como Gaby Parodi; Leonor Marchesi (Púrpura, en los 80), como una de las más aguerridas y salvajes arriba del escenario y en sus composiciones. María Rosa Yorio, una de las primeras mujeres a las que le escuché cantar un blues en español, el Blues desesperado, de Charly García. Celeste y Sandra, que se animaron a mostrarse tal cual son”.

Y acerca de la presencia de las mujeres en un ambiente musical con presencia mayoritaria de hombres, opinó: “Aún se nos sigue mirando de reojo y no tenemos el protagonismo que debemos tener. Y no es que no le pongamos esfuerzo, se le pone y mucho, es una cuestión de prepotencia que tenemos, por eso es que cada tanto asomamos más que la cabeza. Pero el rock and roll sigue siendo tema de varones aún”.

Adriana Coyle también fue locutora y trabajó en varios programas de radio. Una de las bandas con las que más compartió escenarios fue Taxi Blues. Además fue una de las atracciones más importantes en la segunda edición del Festival de Blues Yo Nací en Rosario y en el Club del Blues del blues. Fue docente de canto, hincha de Rosario Central y su último grupo fue Adriana Coyle y Los Chingüens. También grabó con Nahuel Pérez un disco de tango. Con el deceso de Coyle se fue una de las voces más representativa del blues local.