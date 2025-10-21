La Capital | Zoom | Evangelina Anderson

Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: "Botinera nunca más"

Tras anunciar su separación de Martín Demichelis, la modelo se refirió a su vida como botinera y aseguró que no volvería a salir con un futbolista

21 de octubre 2025 · 14:23hs
Evangelina Anderson habló tras su separación de Martin Demichelis 

Evangelina Anderson habló tras su separación de Martin Demichelis 

Hace poco más de un mes, Martín Demichelis y Evangelina Anderson anunciaron su separación tras más de 17 años juntos. Desde entonces, ambos se convirtieron en el centro de la atención mediática. En las últimas horas, la modelo habló sobre su separación y generó repercusión al admitir que nunca más estaría con un futbolista.

Desde que comunicó la noticia, surgieron cientos de rumores y especulaciones sobre posibles romances. Uno de ellos la vinculó sentimentalmente con Leandro Paredes, el futbolista de la Selección Argentina que actualmente está casado. La panelista Yanina Latorre aseguró tener un video comprometedor del jugador con la modelo. Sin embargo, la propia Anderson negó los rumores.

En este contexto, Pampita, en el programa "Los Ocho Escalones", se refirió al rol de las botineras en la vida cotidiana y Evangelina Anderson fue una de las primeras en ser consultadas por sus dichos. De esta forma, mientras compite en el reality show MasterChef Celebrity, Anderson fue interceptada por los medios de espectáculos que volvieron a preguntarle sobre su separación.

>> Leer más: Habló la presunta amante de Martín Demichelis: "No me siento responsable de su separación"

Qué dijo Evangelina Anderson

En un móvil con el programa "Desayuno Americano", la modelo respondió todas las preguntas, habló sobre su separación y en una de sus respuestas confesó que nunca más saldrá con un futbolista.

"Yo ya me retiré (de ser botinera), estoy jubilada. Cuando estuve afuera, estudié mucho, estudié idiomas, me recibí de maestra de inglés, estudié oratoria, me recibí de profesora de yoga, hice de todo y aparte crié tres hijos", comenzó explicando Anderson.

Luego, dio detalles sobre la vida de las botineras: "Conozco muchas chicas que son emprendedoras. No hay que etiquetar de una manera a las personas, somos todas distintas”.

Fue en ese momento cuando admitió que nunca más saldría con un futbolista: “Lo que viví estoy muy agradecida a la vida, a Dios y al universo, pero si me preguntás si estaría de vuelta con un jugador, no. Botinera, nunca más".

Embed

Noticias relacionadas
Nicki Nicole recorrio Rosario junto a Julio Leiva

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Chechu Bonelli y Grego Rosello fueron vistos juntos en un boliche porteño 

¿Chechu Bonelli y Grego Rosello juntos?: los rumores de un nuevo romance

Walas, líder de Massacre, se suma a MasterChef Celebrity tras el abandono de Pablo Lescano

MasterChef Celebrity: se incorporó un nuevo participante en reemplazo de Pablo Lescano

La Renga llega a Rosario en diciembre.

La Renga vuelve a Rosario: cómo comprar entradas para el show de fin de año

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: Botinera nunca más

Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: "Botinera nunca más"

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Pellegrini: La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo

Pellegrini: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Este miércoles vence el plazo de la Ley de Nietos. Estas son las claves y advertencias para acceder a la ciudadanía española sin quedar afuera

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Ovación
Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior
Ovación

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Newells espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Newell's espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Cristian DAmico y la crisis de Newells: Tres partidos que son la final del mundo

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

Policiales
Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

La Ciudad
Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
La Ciudad

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Información General

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Policiales

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Política

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Política

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami