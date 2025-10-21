Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: "Botinera nunca más"

Tras anunciar su separación de Martín Demichelis, la modelo se refirió a su vida como botinera y aseguró que no volvería a salir con un futbolista

Hace poco más de un mes, Martín Demichelis y Evangelina Anderson anunciaron su separación tras más de 17 años juntos. Desde entonces, ambos se convirtieron en el centro de la atención mediática. En las últimas horas, la modelo habló sobre su separación y generó repercusión al admitir que nunca más estaría con un futbolista.

Desde que comunicó la noticia, surgieron cientos de rumores y especulaciones sobre posibles romances. Uno de ellos la vinculó sentimentalmente con Leandro Paredes, el futbolista de la Selección Argentina que actualmente está casado . La panelista Yanina Latorre aseguró tener un video comprometedor del jugador con la modelo. Sin embargo, la propia Anderson negó los rumores.

En este contexto, Pampita, en el programa "Los Ocho Escalones", se refirió al rol de las botineras en la vida cotidiana y Evangelina Anderson fue una de las primeras en ser consultadas por sus dichos. De esta forma, mientras compite en el reality show MasterChef Celebrity, Anderson fue interceptada por los medios de espectáculos que volvieron a preguntarle sobre su separación.

Qué dijo Evangelina Anderson

En un móvil con el programa "Desayuno Americano", la modelo respondió todas las preguntas, habló sobre su separación y en una de sus respuestas confesó que nunca más saldrá con un futbolista.

"Yo ya me retiré (de ser botinera), estoy jubilada. Cuando estuve afuera, estudié mucho, estudié idiomas, me recibí de maestra de inglés, estudié oratoria, me recibí de profesora de yoga, hice de todo y aparte crié tres hijos", comenzó explicando Anderson.

Luego, dio detalles sobre la vida de las botineras: "Conozco muchas chicas que son emprendedoras. No hay que etiquetar de una manera a las personas, somos todas distintas”.

Fue en ese momento cuando admitió que nunca más saldría con un futbolista: “Lo que viví estoy muy agradecida a la vida, a Dios y al universo, pero si me preguntás si estaría de vuelta con un jugador, no. Botinera, nunca más".