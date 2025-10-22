La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6 récord: el pozo más alto de su historia sigue vacante y crece la expectativa

Las tres modalidades principales quedaron vacantes y el pozo del Quini 6 alcanzará $8.900 millones el domingo. Hubo 32 ganadores en el Siempre Sale

22 de octubre 2025 · 21:42hs
El sorteo del Quini 6 del miércoles 22 de octubre

Las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha del Quini 6 número 3.315, sorteado este miércoles, quedaron vacantes en sus principales pozos, por lo que el acumulado para el sorteo del próximo domingo, a las 21.15, será de $8.900.000.000.

En tanto, hubo 32 apostadores que acertaron cinco números en el Siempre Sale y cada uno se llevará más de 7 millones de pesos. A continuación, los resultados:

►Tradicional

37 - 44 - 38 - 10 - 02 - 04

El pozo quedó vacante con más de $ 2.142 millones.

►La Segunda

06 - 30 - 25 - 31 - 44 - 07

El pozo quedó vacante con más de $ 1.187 millones.

Revancha

38 - 20 - 15 - 14 - 40 - 03

El pozo quedó vacante con más de $ 4.053 millones.

►Siempre Sale

12 - 11 - 40 - 31 - 19 - 01

Hubo 32 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $7 millones cada uno.

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central
Policiales

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que propone el gobierno
Información General

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Polémica en Cancillería: Gerardo Werthein firmó 83 traslados antes de presentar su renuncia
Política

Polémica en Cancillería: Gerardo Werthein firmó 83 traslados antes de presentar su renuncia

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Política

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

