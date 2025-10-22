La Capital | Ovación | árbitro

Brutal agresión a un árbitro en la Liga Totorense: "Me pudo provocar la muerte"

Alejandro Scionti fue agredido en el partido entre Alba Argentina de Maciel y Provincial de Salto Grande en la Totorense. El árbitro radicó la denuncia

22 de octubre 2025 · 21:28hs
Agresión en la Liga Totorense. Alejandro Scionti junto a sus colaboradores y los capitanes de Alba Argentina de Maciel y Provincial de Salto Grande.

"En tantos años de carrera nunca había pasado por una situación similar. Tengo 14 años transitando esta hermosa carrera de árbitro de fútbol. Recibí un golpe en mi cabeza muy cerca de la nuca, atentando directamente contra mi salud y mi vida. Fue un golpe que pudo haberme provocado la muerte o lesiones severas. Encima este señor es docente, profesor de educación física y por ende es un profesional y sabe dónde puede causar una lesión letal", le confió a Ovación el árbitro nacional Alejandro Scionti, del colegio Cadep (Cooperativa de Árbitros Deportivos Rosario), que fue agredido este lunes en el partido de la Liga Totorense entre Alba Argentina de Maciel y Provincial de Salto Grande. El encuentro fue suspendido a los 42'del primer tiempo con el triunfo de Alba por 2 a 1.

"A los 42' sanciono un penal para el club local (Alba), que lo comete el señor Alexis Alvarez quien es amonestado por dicha acción y fue protestada la sanción por este jugador. Luego de patearse el tiro penal que termina en gol y la eventual ventaja en el marcador para Alba, vuelve a dirigirse a mi persona el antes mencionado protestándome con falta de respeto. Lo primero que le pedí fue que se calmara, al no hacerlo tuve que expulsarlo, una vez que es amonestado por segunda vez este señor se viene hacia mi persona y me agrede con un cabezazo en mi rostro. Decidí suspender el partido, fui atendido por la médica del encuentro constando las lesiones y realicé la denuncia en Maciel", contó el juez agredido dos veces por la misma persona en la Totorense.

