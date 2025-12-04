La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: una esperada secuela de terror, un romance caótico, música y acción

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 4 de diciembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

4 de diciembre 2025 · 06:30hs
Five nights at Freddys 2 con Josh Hutcherson

"Five nights at Freddy's 2" con Josh Hutcherson, Piper Rubio y Elizabeth Lail llega a las salas de cine este jueves

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Los estrenos del jueves 4 de diciembre en cines

“Beso de tres” - Estados Unidos - (Título original: “The Threesome”). 111 minutos.

Un romance intenso y conflictivo llega desde Estados Unidos este primer jueves de diciembre. “Beso de tres” cuenta con la dirección de Chad Hartigan y las actuaciones de Zoey Deutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz, Jaboukie Young-White y Josh Segarra. Se trata de una comedia romántica caótica.

La trama sigue a Connor, quien es arrastrado por su amor platónico, Olivia, a un trío junto a Jenny. A partir de ese encuentro, Connor y Olivia comienzan una relación donde el amor crece rápidamente y sus proyecciones del futuro van de la mano. Sin embargo, ese feliz romance se ve interrumpido por la nueva aparición de Jenny en sus vidas, lo cual expone a Connor a replantear su grado de responsabilidad y madurez.

Embed

“Escape explosivo” - Francia - (Título original: “Weekend in Taipei”). 100 minutos.

Bajo la dirección de George Huang, “Escape Explosivo” trae un relato de acción con tintes de romance. Está protagonizada por Luke Evans, Lun-Mei Gwei y Sung Kang.

La historia gira en torno a un ex agente de la DEA (la agencia anti drogas de Estados Unidos) y una ex informante que reviven su romance en un fatídico fin de semana en Taipei. Pero las peligrosas consecuencias de sus pasados no tardarán en llenar la escena de conflictos y situaciones límite.

Embed

“Five Nights at Freddy's 2”

La cartelera recibe a una de las secuelas más esperadas dentro del cine de terror. “Five Nights at Freddy's 2” comienza un nuevo capítulo de terror animatrónico después del éxito de taquilla de su primera entrega. Basada en la serie de juegos de Scott Cawthon, la película cuenta con la dirección de Emma Tammi, la actuación de Josh Hutcherson, Piper Rubio y Elizabeth Lail, y la producción de Jason Blum (“M3GAN”, “El teléfono negro”, la franquicia de “Halloween”) y Scott Cawthon.

La cinta se ubica temporalmente a un año de la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear's Pizza. Mike, el ex guardia, le ha ocultado la verdad a Abby, su hermana menor. Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's.

Embed

“The Doors: When You're Strange” - Estados Unidos. 96 minutos.

Los amantes de la música no pueden perderse esta película con tinte documental que pone el foco sobre una de las bandas más influyentes todos los tiempos: ni más ni menos que The Doors. Con motivo del 60 aniversario del grupo, la cinta se estrena por primera vez en cines con calidad 4K e incluye una grabación inédita de "Riders on the Storm", con John Densmore, Robby Krieger y artistas invitados interpretando el tema en lugares exóticos de todo el mundo en colaboración con Playing For Change, la organización con fines solidarios.

“The Doors: When You're Strange” se compone por material inédito filmado desde la formación del grupo en 1965 hasta el fallecimiento de Jim Morrison en 1971. Dirigida por Tom DiCillo y premiada en los Grammys, la cinta cuenta con la narración de Johnny Depp y sigue a la banda durante toda su carrera, sumergiéndose en el impacto revolucionario de su obra.

Embed

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 4 de diciembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de noviembre

  • “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
  • “Wicked por siempre”: (Aventuras) Demonizada como la Malvada Bruja del Oeste, Elphaba vive exiliada en el bosque de Oz, mientras que Glinda reside en el palacio de Ciudad Esmeralda, disfrutando de la fama y la popularidad. Cuando una turba furiosa se alza contra la Malvada Bruja, deberá reunirse con Glinda para transformarse a sí misma y a todo Oz para siempre.
  • “La muerte de un comediante”: (Drama) Cuando le diagnostican una enfermedad terminal a un reconocido actor (interpretado por Peretti), decide huir a Bruselas. Allí es arrastrado hacia un conflicto que lo obligará a convertirse en héroe.
  • “Terror en Shelby Oaks”: (Terror) Doce años después de la desaparición de su hermana, Mia la sigue buscando. Cuando se encuentra con una cinta de su pasado, se empieza a dar cuenta de que el demonio de su infancia no era imaginario y, decidida a encontrar respuesta, se embarca en una investigación horrorosa.
  • “Jujutsu Kaisen: ejecución”: (Aventuras) Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones: el Incidente de Shibuya.
  • "Nada es lo que parece 3": (Suspenso) Los Cuatro Jinetes están de regreso pero no vienen solos: una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel.
  • "Mátate, amor": (Drama) En un rincón olvidado, en medio del campo, una escritora y madre primeriza lucha contra sus demonios. Su comportamiento cada vez más errático refleja su crisis y sus pulsiones de deseo y violencia. Su pareja, por su parte, empieza a asustarse ante la situación.
  • “Depredador: tierras salvajes”: (Acción) Ambientada en un futuro distante, la trama sigue a un joven depredador desterrado de su clan que encuentra una aliada inesperada en Thia. Juntos, emprenden un viaje lleno de peligros en busca de un oponente digno.
  • “Paw Patrol: especial de Navidad”: (Aventuras) Cuando Papá Noel se enferma, la Navidad se cancela en Bahía Aventura y el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Por su parte, la patrulla canina liderada por Rubble tendrá que sacrificarse para salvar la Navidad.

Estrenos más antiguos en cartelera

  • “Teléfono negro 2”

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

