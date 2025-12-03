Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny le ganó a Taylor Swift como el artista más escuchado

El boricua destronó a la cantante estadounidense, que había sido la "reina" del ranking en 2023 y 2024

La temporada navideña llegó y también el habitual Spotify Wrapped con los músicos más escuchados del año en la plataforma. Esta vez, el portorriqueño Bad Bunny fue nombrado su artista más reproducido, destronando a Taylor Swift.

El gigante del streaming presentó su resumen anual de tendencias de escucha individuales, así como tendencias de todo el mundo. Los usuarios ahora pueden acceder a sus artistas, canciones, géneros, álbumes y podcasts principales, además de descubrir qué artistas tuvieron el mayor año en la plataforma.

Por cuarta vez, Bad Bunny fue el artista más reproducido a nivel mundial, habiendo acumulado más de 19.800 millones de reproducciones. El Top Five se completa con Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

En 2023 y 2024 Taylor Swift había tenido el primer lugar a nivel mundial, mientras que Bad Bunny mantuvo el codiciado título entre 2020 y 2022. Ahora, está de vuelta en la cima.

En Estados Unidos, la lista de artistas más reproducidos es algo similar: Allí, Taylor Swift lidera, seguida por Drake, Morgan Wallen y Kendrick Lamar. Bad Bunny ocupa el quinto lugar.

El álbum más reproducido a nivel mundial fue “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny, seguido por la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y tres lanzamientos de 2024: “Hit Me Hard and Soft”, de Billie Eilish, “SOS Deluxe: Lana”, de SZA y “Short n’ Sweet”, de Sabrina Carpenter.

En Estados Unidos el álbum más reproducido es “I’m The Problem”, de Wallen, seguido por SZA, Bad Bunny, la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y “GNX”, de Lamar.

A nivel mundial, el título de la canción más reproducida es para la colaboración de Bruno Mars y Lady Gaga, “Die with a Smile”, que acumula más de 1.700 millones de reproducciones. Luego sigue “Birds of a Feather”, de Eilish, “APT.”, de Mars y Rosé, “Ordinary”, de Alex Warren, y “DtMF”, de Bad Bunny.

“Luther”, de Lamar y SZA fue la canción más reproducida en Estados Unidos, seguida por “Die with a Smile”, “Ordinary”, “Birds of a Feather” y en quinto lugar, “TV Off”, de Lamar y Lefty Gunplay.

Lo nuevo del Wrapped

Como cada año, el Wrapped de Spotify llega con algunas características nuevas. Este 2025 presentó “Top Álbumes”, un ranking de fanáticos para mostrar a los usuarios dónde se ubican en las reproducciones de un artista, y una función de “Edad de escucha” que compara los hábitos de streaming de un usuario con los de su rango de edad y mucho más.

También se inauguró la “Wrapped Party”, una función interactiva que permite a los usuarios comparar su Wrapped con otros usuarios de Spotify.

El streaming representa la mayor parte del dinero generado por la industria musical: el 84 % en Estados Unidos, según la Asociación de la Industria de Grabación de América.

Spotify es la plataforma más grande de todas, representa aproximadamente el 31 % de la cuota de mercado total, con un reporte de 713 millones de usuarios y 281 millones de suscriptores en más de 180 mercados. Eso es un aumento respecto a los 626 millones de usuarios y 246 millones de suscriptores de esta época el año pasado.