La Capital | Zoom | Spotify

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny le ganó a Taylor Swift como el artista más escuchado

El boricua destronó a la cantante estadounidense, que había sido la "reina" del ranking en 2023 y 2024

3 de diciembre 2025 · 19:46hs
Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny le ganó a Taylor Swift como el artista más escuchado

La temporada navideña llegó y también el habitual Spotify Wrapped con los músicos más escuchados del año en la plataforma. Esta vez, el portorriqueño Bad Bunny fue nombrado su artista más reproducido, destronando a Taylor Swift.

El gigante del streaming presentó su resumen anual de tendencias de escucha individuales, así como tendencias de todo el mundo. Los usuarios ahora pueden acceder a sus artistas, canciones, géneros, álbumes y podcasts principales, además de descubrir qué artistas tuvieron el mayor año en la plataforma.

>> Leer más: Ya llegó el Spotify Wrapped 2025: cómo ver el resumen musical del año

Por cuarta vez, Bad Bunny fue el artista más reproducido a nivel mundial, habiendo acumulado más de 19.800 millones de reproducciones. El Top Five se completa con Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

En 2023 y 2024 Taylor Swift había tenido el primer lugar a nivel mundial, mientras que Bad Bunny mantuvo el codiciado título entre 2020 y 2022. Ahora, está de vuelta en la cima.

En Estados Unidos, la lista de artistas más reproducidos es algo similar: Allí, Taylor Swift lidera, seguida por Drake, Morgan Wallen y Kendrick Lamar. Bad Bunny ocupa el quinto lugar.

El álbum más reproducido a nivel mundial fue “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny, seguido por la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y tres lanzamientos de 2024: “Hit Me Hard and Soft”, de Billie Eilish, “SOS Deluxe: Lana”, de SZA y “Short n’ Sweet”, de Sabrina Carpenter.

En Estados Unidos el álbum más reproducido es “I’m The Problem”, de Wallen, seguido por SZA, Bad Bunny, la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y “GNX”, de Lamar.

A nivel mundial, el título de la canción más reproducida es para la colaboración de Bruno Mars y Lady Gaga, “Die with a Smile”, que acumula más de 1.700 millones de reproducciones. Luego sigue “Birds of a Feather”, de Eilish, “APT.”, de Mars y Rosé, “Ordinary”, de Alex Warren, y “DtMF”, de Bad Bunny.

“Luther”, de Lamar y SZA fue la canción más reproducida en Estados Unidos, seguida por “Die with a Smile”, “Ordinary”, “Birds of a Feather” y en quinto lugar, “TV Off”, de Lamar y Lefty Gunplay.

Lo nuevo del Wrapped

Como cada año, el Wrapped de Spotify llega con algunas características nuevas. Este 2025 presentó “Top Álbumes”, un ranking de fanáticos para mostrar a los usuarios dónde se ubican en las reproducciones de un artista, y una función de “Edad de escucha” que compara los hábitos de streaming de un usuario con los de su rango de edad y mucho más.

También se inauguró la “Wrapped Party”, una función interactiva que permite a los usuarios comparar su Wrapped con otros usuarios de Spotify.

El streaming representa la mayor parte del dinero generado por la industria musical: el 84 % en Estados Unidos, según la Asociación de la Industria de Grabación de América.

Spotify es la plataforma más grande de todas, representa aproximadamente el 31 % de la cuota de mercado total, con un reporte de 713 millones de usuarios y 281 millones de suscriptores en más de 180 mercados. Eso es un aumento respecto a los 626 millones de usuarios y 246 millones de suscriptores de esta época el año pasado.

Noticias relacionadas
tarantino revelo su top 10 de peliculas de este siglo, que incluye a toy story 3

Tarantino reveló su Top 10 de películas de este siglo, que incluye a "Toy Story 3"

La obra de danza La poesía está en las calles se podrá ver este sábado 6 de diciembre y es parte de la agenda de teatro rosarino del finde

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Observados llamó la atención de los usuarios en Netflix, convirtiéndose en una de las películas más elegidas

Netflix: un thriller tenso y suspensivo en menos de dos horas

Además del pan dulce, para esta temporada Damián Betular lanzó una colección completa de postres especiales para Navidad.

¿Cuánto cuesta el famoso pan dulce de Damián Betular?

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Lo último

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Cartelera económica: la UCA presenta un nuevo informe sobre pobreza en Argentina

Cartelera económica: la UCA presenta un nuevo informe sobre pobreza en Argentina

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

El cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un departamento de barrio República de la Sexta. La mujer ahora quedó detenida junto a otra joven
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
La Región

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Ovación
Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Súper jueves preelectoral en Newells: se define la cantidad de candidatos a presidente

Súper jueves preelectoral en Newell's: se define la cantidad de candidatos a presidente

Policiales
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Policiales

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

La Ciudad
La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Prófugos más buscados: cayó El Patrón Gallardo en Chubut
Policiales

Prófugos más buscados: cayó El Patrón Gallardo en Chubut

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Salud

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
POLICIALES

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Casi 50 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Casi 50 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"