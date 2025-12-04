Villa Gobernador Gálvez abrió la preinscripción para el Festival de Baradero Convocan a artistas de la ciudad y la región, tanto solistas como grupales, para anotarse en la preselección que definirá a los elegidos para participar en el evento 4 de diciembre 2025 · 07:00hs

Quienes estén interesados en participar, tendrán tiempo para inscribirse hasta el viernes 12 de diciembre a las 10.

Como cada año, en los meses previos a la realización de una nueva edición del Festival Nacional de Música Popular Argentina que se realiza en Baradero (Buenos Aires), la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez convoca a los artistas de la ciudad y la región a realizar la preinscripción para participar en el evento que se realizará en abril de 2026.

Este año, hasta el 12 de diciembre, solistas, bandas y grupos de danzas de los géneros folklore y tango de Villa gobernador Gálvez y la región podrán anotarse para participar del certamen que definirá a los seleccionados de la próxima edición de forma online a través del formulario de inscripción, donde además se encuentra el reglamento: bit.ly/PreBaradero2026.

Rumbo a Baradero “Estamos camino a las 51 ediciones del Festival Nacional de Música Popular Argentina y desde Villa Gobernador Gálvez tenés la posibilidad de ser parte”, indicaron desde el municipio y a su vez, se convocó a la participación de artistas de género folklórico y tango de la ciudad y la región en diferentes categorías.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, junto a la organización del Pre-Baradero, invitaron a esta eventualidad que se realizará en la plaza San Martin (Mitre y Oppici) el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 16.30 y brindará la oportunidad a artistas de ser elegidos para presentarse en este gran Festival, que junto con el Cosquín, conforman una de las competiciones folklóricas más relevantes del país.

Es importante informar que, quienes estén interesados en participar, tendrán tiempo para inscribirse hasta el viernes 12 de diciembre a las 10. Para anotarse es necesario completar el formulario de inscripción, donde además se encuentra el reglamento. Artistas para el festival Podrán inscribirse en los siguientes rubros: conjunto vocal folclore proyección; conjunto de Malambo; conjunto instrumental; dúo vocal; narrador decidor; pareja de tango escenario fantasía estilizado; pareja tango pista tradicional; solista instrumental; conjunto vocal de folclore tradicional; pareja de zamba estilizada; pareja de zamba tradicional; solista malambo norteño femenino; solista malambo norteño masculino; solista malambo sureño femenino; solista malambo sureño masculino; solista vocal canto surero; solista vocal de folclore; solista vocal de tango y canción inédita.