La Capital | La Región | Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez abrió la preinscripción para el Festival de Baradero

Convocan a artistas de la ciudad y la región, tanto solistas como grupales, para anotarse en la preselección que definirá a los elegidos para participar en el evento

4 de diciembre 2025 · 07:00hs
Quienes estén interesados en participar

Quienes estén interesados en participar, tendrán tiempo para inscribirse hasta el viernes 12 de diciembre a las 10.

Como cada año, en los meses previos a la realización de una nueva edición del Festival Nacional de Música Popular Argentina que se realiza en Baradero (Buenos Aires), la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez convoca a los artistas de la ciudad y la región a realizar la preinscripción para participar en el evento que se realizará en abril de 2026.

Este año, hasta el 12 de diciembre, solistas, bandas y grupos de danzas de los géneros folklore y tango de Villa gobernador Gálvez y la región podrán anotarse para participar del certamen que definirá a los seleccionados de la próxima edición de forma online a través del formulario de inscripción, donde además se encuentra el reglamento: bit.ly/PreBaradero2026.

Rumbo a Baradero

“Estamos camino a las 51 ediciones del Festival Nacional de Música Popular Argentina y desde Villa Gobernador Gálvez tenés la posibilidad de ser parte”, indicaron desde el municipio y a su vez, se convocó a la participación de artistas de género folklórico y tango de la ciudad y la región en diferentes categorías.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, junto a la organización del Pre-Baradero, invitaron a esta eventualidad que se realizará en la plaza San Martin (Mitre y Oppici) el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 16.30 y brindará la oportunidad a artistas de ser elegidos para presentarse en este gran Festival, que junto con el Cosquín, conforman una de las competiciones folklóricas más relevantes del país.

Es importante informar que, quienes estén interesados en participar, tendrán tiempo para inscribirse hasta el viernes 12 de diciembre a las 10. Para anotarse es necesario completar el formulario de inscripción, donde además se encuentra el reglamento.

Artistas para el festival

Podrán inscribirse en los siguientes rubros: conjunto vocal folclore proyección; conjunto de Malambo; conjunto instrumental; dúo vocal; narrador decidor; pareja de tango escenario fantasía estilizado; pareja tango pista tradicional; solista instrumental; conjunto vocal de folclore tradicional; pareja de zamba estilizada; pareja de zamba tradicional; solista malambo norteño femenino; solista malambo norteño masculino; solista malambo sureño femenino; solista malambo sureño masculino; solista vocal canto surero; solista vocal de folclore; solista vocal de tango y canción inédita.

>>Leer más: Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Noticias relacionadas
Detuvieron a un hombre por balear a una mujer en Villa Gobernador Gálvez

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Prefectura Naval rescató el cuerpo de Gustavo Ibarra, que apareció detrás de la Isla de los Mástiles

Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

encontraron un cuerpo sin vida en el rio parana, detras de isla de los mastiles

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Buscan declarar a las palomas torcazas como plaga en Santa Fe para controlar su población.

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Lo último

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

El Quini 6 sigue sin ganador: de cuánto es el increíble pozo millonario récord para este domingo

El Quini 6 sigue sin ganador: de cuánto es el increíble pozo millonario récord para este domingo

Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Se trata de la persona que cayó al agua cuando su lancha habría sido embestida por otra embarcación frente a San Lorenzo

Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles
Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Ovación
Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Policiales
Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

La Ciudad
Estudiantes de intercambio: El trabajo que hacen los profesores universitarios es excelente

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes de intercambio: "El trabajo que hacen los profesores universitarios es excelente"

Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Salud

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto