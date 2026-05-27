La Capital | Política | Mauricio Macri

Mauricio Macri desembarcará el 5 de junio en la ciudad de Santa Fe

El expresidente llegará a la capital provincial en el marco de la convocatoria denominada "Próximo paso". Estará en Rosario una vez finalizado el Mundial

27 de mayo 2026 · 15:53hs
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El expresidente Mauricio Macri busca posicionar al PRO en el camino a 2027. 

El expresidente Mauricio Macri busca posicionar al PRO en el camino a 2027. 

En el marco de la convocatoria denominada “Próximo paso”, que busca devolver el protagonismo perdido al PRO, el partido que fundó hace 20 años, el expresidente Mauricio Macri desembarcará el 5 de junio en la ciudad de Santa Fe. Además, apenas concluya el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, en la segunda mitad de julio, el exjefe del Estado visitará Rosario.

Como La Capital adelantó días atrás, Macri encabezará una actividad el 5 de Junio, a las 18.30, en el salón de eventos Ríos de Gula, en la capital provincial.

El líder del PRO también capitalizará la cercanía geográfica y ese mismo día visitará Paraná, la capital de Entre Ríos, como parte de una gira por todo el país que alimenta las expectativas de una eventual candidatura a la Casa Rosada en 2027.

La agenda de Macri

La agenda de Macri en Santa Fe contempla reuniones con dirigentes locales del partido amarillo y, posiblemente, una foto institucional junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

Que Macri se anote en la carrera presidencial es un deseo compartido por no pocos referentes del PRO santafesino ya que, una vez superada la etapa mundialista, se activará el modo electoral de cara al año próximo.

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Por lo pronto, el partido amarillo profundiza sus críticas a las formas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), aunque sin dejar de ser aliado parlamentario, y varios de sus dirigentes alimentan las chances (junto a un supuesto clamor del llamado Círculo Rojo) de que Macri sea candidato presidencial.

>>Leer más: Macri afirmó que Milei se ve como un "profeta" y pidió "equilibrio"

Aunque todo indica que el exjefe del Estado recién tomará una decisión a fines de 2026. Antes auscultará encuestas, analizará al resto del arco político y, sobre todo, seguirá de cerca la performance del gobierno de Milei a lo largo de un segundo semestre en el que debería concretar mejoras en la economía doméstica y despejar densos nubarrones judiciales.

En la Casa Rosada, paralelamente, minimizan la importancia de los pasos del líder del PRO y creen que, en realidad, busca posicionarse para negociar una sociedad política en 2027.

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