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Central: Campaz no estará en la Copa Argentina, Ovando sí jugará ante Estudiantes

El colombiano ya quedó afectado a la selección de su país para el Mundial y el defensor jugará ante el Pincha y luego irá a los amistosos con Argentina.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de mayo 2026 · 22:39hs
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Ignacio Ovando jugará ante Estudiantes por Copa Argentina.

Ignacio Ovando jugará ante Estudiantes por Copa Argentina.

Jaminton Campaz se despidió de sus compañeros de Central hasta después del Mundial, ya que fue convocado por Néstor Lorenzo. Por lo tanto, no estará presente en el encuentro del domingo por Copa Argentina, ante Estudiantes, en el Mario Kempes. El que sí podrá jugar es Ignacio Ovando, que recién después del último encuentro canalla del semestre se unirá a la selección nacional, adonde fue convocado para los últimos amistosos. Habrá que ver, en tanto, qué pasa con los zagueros centrales Gastón Ávila y Carlos Quintana.

Campaz recibió esta semana la buena noticia de que integra la lista definitiva de Colombia, en su regreso a una Copa del Mundo tras la ausencia en Qatar 2022. Los buenos amistosos realizados entrando desde el banco de suplentes, convencieron a Néstor Lorenzo y el extremo canalla tuvo su premio.

Campaz fue titular en el estadio Banco Guayaquil, tuvo protagonismo como en el disparo que sacó el arquero inmediatamente después del gol de penal de Independiente del Valle y fue sustituido por Giovanni Cantizano a los 78’.

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El Bicho Campaz a la selección

El Bicho no regresaba con el plantel que emprendía la vuelta a Rosario después del partido, sino que viajaba directamente hacia su país, limítrofe con Ecuador. La selección de Lorenzo ya empezó la concentración previa al Mundial y el lunes jugará uno de los dos amistosos previos, en El Campín de Bogotá, ante Costa Rica.

No estará ante Estudiantes entonces y había dudas en la situación de Ovando, citado por Scaloni para integrar la delegación que enfrentará en Estados Unidos el 6 de junio a Honduras en Texas y el 9 de junio ante Islandia en Alabama. Pero el zaguero sí estará disponible el domingo, a las 15.30, ante Estudiantes y después viajará a Ezeiza.

De todas maneras, Ovando no puede ir al Mundial, debido a que no integró la lista inicial de 55 jugadores. Fue citado por los lesionados que debe cuidar Scaloni antes de la Copa del Mundo.

Por otra parte, ni Ávila ni Quintana viajaron a Quito por sendas lesiones. El Gato padeció una sobrecarga muscular en el tríceps sural derecho y el Pelado una sinovitis (inflamación) en el tobillo izquierdo, el que fue operado el año pasado. Están muy en duda para el domingo. Alejo Veliz fue otro de los que no viajó a Quito y se informó una sobrecarga. Pero el caso del 9 es el más probable que juegue en Córdoba.

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