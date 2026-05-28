"En Sparta, 300 chicos pueden quedar en la calle en el próximo semestre" Denunció muy preocupado Martín Alfredo González, socio y encargado del fútbol en la institución de la zona norte, por la idea de desactivar el fútbol de Sparta Por Juan Iturrez 28 de mayo 2026 · 06:10hs

Sparta: El club es un símbolo en la barriada de Parque Casas donde se respira fútbol. Sparta: El club es un símbolo en la barriada de Parque Casas donde se respira fútbol.

“En Sparta , 300 chicos pueden quedar en la calle y no jugar más al fútbol en el próximo semestre. Tenemos miedo que todos los deportistas que practican fútbol, entre varones y mujeres, desaparezcan del club en el próximo semestre. Esta situación pegó muy fuerte en toda la barriada de Casiano Casas y se pusieron en alerta por el grado del problema”, denunció muy preocupado Martín Alfredo González, socio y encargado del fútbol en la institución de la zona norte, por la idea de desactivar el fútbol en el club.

“Este domingo 31 de mayo, se celebrará la reunión de asamblea extraordinaria para informar el balance del club, pero la comisión actual está trabajando a espaldas de los socios, haciendo en el club lo que ellos quieren y muchas cosas más. Hay un maltrato al área del fútbol y la idea es dejar en la calle a muchos chicos. Todo está muy complicado y queremos que las autoridades se hagan eco de la difícil situación que está viviendo uno de los clubes y fundadores de la Rosarina”, dijo González.

Hay más de 300 deportistas en Sparta “Somos muchas personas que estamos trabajando día a día para que los chicos y chicas sigan con los entrenamientos y puedan jugar los torneos oficiales de la Rosarina. Además la futura comisión viene haciendo comentarios que no corresponden, diciendo que “el fútbol genera un déficit económico” y eso no es verdad. Queremos que el fútbol de Sparta siga por el bien de los chicos, chicas y toda una barriada. La futura comisión viene para hacer negocios particulares y entre todos no se lo vamos permitir. Junto a Griselda Sosa, Mauro Faría, Ariel Pivovarski, Fernando Taibo, Julián Ramírez y Agustín Molina damos la cara. Hoy necesitamos el apoyo de todos a favor del fútbol. Hay más de 300 chicos y chicas que corren peligro de no poder jugar”, afirmó Martín González.

Sparta es una entidad centenaria y fundadora de la liga local. El 16 septiembre del 2025 festejó sus 120 años de vida (fundada el 16 de septiembre de 1905). La histórica institución reúne a chicas y chicos detrás de la pelota, jugando y representando al blanquinegro. Sparta participa en la Rosarina El club participa en los torneos de la Rosarina de Fútbol con sus categorías de baby, divisiones inferiores, primera y con el fútbol femenino. Es una entidad simbólica de Parque Casas y el predio está ubicado en calle Maciel, entre Machaín y las vías del ferrocarril Mitre.