"En Sparta, 300 chicos pueden quedar en la calle en el próximo semestre"

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El Museo Diario La Capital digitaliza su patrimonio para abrirlo al mundo entero
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Un automovilista murió tras un choque contra un camión en el Camino de la Cremería
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Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud