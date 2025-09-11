La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: una original película de terror y animaciones para todos los gustos

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 11 de septiembre. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

11 de septiembre 2025 · 07:00hs
“Together: juntos hasta la muerte promete a sus espectadores una experienia única en las salas de cine de Rosario

“Together: juntos hasta la muerte" promete a sus espectadores una experienia única en las salas de cine de Rosario

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades. Este segundo jueves de septiembre, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Los estrenos del 11 de septiembre en cines

“Together: juntos hasta la muerte” - Australia - (Título original: “Together”). 102 minutos.

Dirigida por Michael Shanks, esta película sobrenatural es especial para quienes disfrutan el terror. En “Together” el suspenso es un componente clave para presentar un relato sobre la codependencia y un análisis de los vínculos afectivos a través del cine de género.

“Together: juntos hasta la muerte” cuenta la historia de Tim y Millie (Dave Franco y Alison Brie, pareja en la vida real), quienes, tras años de relación, se mudan al campo abandonando todo excepto el uno al otro. Con la tensión en aumento, la pareja empieza a experimentar encuentros con una fuerza misteriosa y sobrenatural que amenaza con corromper sus vidas, su amor y su cuerpo.

Embed

>> Leer más: El Festival La Mujer y el Cine llega a Rosario con una muestra itinerante

“200% lobo” - Australia. 98 minutos.

En esta animación de aventuras el protagonismo lo tiene Freddy, un caniche extremadamente valiente que tiene todo para liderar una manada, excepto la apariencia. Después de “100% Lobo”, Freddy se envuelve en otra disparatada historia donde el destino del mundo depende de él. En esta entrega, su capricho de volverse un hombre lobo finalmente se hará realidad.

“200% lobo” es una película para toda la familia dirigida por Alexs Stadermann.

Embed

"Toy Story" (30° aniversario) - Estados Unidos. 81 minutos.

Con motivo de la celebración de su 30° aniversario, este aclamado clásico de Disney y Pixar vuelve a las salas de cine. Se trata de una oportunidad única para disfrutar en pantalla grande de esta divertida animación acerca de las vidas que llevan los juguetes cuando están solos, y el comienzo de la gran amistad entre Woody y Buzz.

En esta primera película de "Toy Story", Woody, el juguete favorito de Andy, teme que tras recibir su regalo de cumpleaños, un nuevo juguete llamado Buzz Lightyear, su importancia disminuya. Por ello, diseña un plan para eliminar a Buzz.

Embed

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" - Japón. 155 minutos.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle" es la adaptación del último arco del manga original de Koyoharu Gotge, que se divide en dos sub arcos: el arco del Castillo Infinito y el arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

En esta cinta de animé, Tanjiro y los Pilares se dirigen hacia la sede dado que el líder del Cuerpo se encuentra en peligro. Sin embargo, en ese camino son arrastrados a un espacio misterioso por el propio Muzan.

Embed

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: terror de una reconocida franquicia, un drama argentino y una comedia extranjera

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 11 de septiembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de septiembre en cartelera

  • “El conjuro 4: Últimos ritos”: (Terror) Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.
  • “La mujer de la fila”: (Drama) El hijo de Andrea (Natalia Oreiro) es encarcelado sin muchas explicaciones. Para verlo, deberá vivir la experiencia de visitar una prisión por primera vez. Allí conocerá a otras “mujeres de la fila” en las que, a pesar de las distancias iniciales, encontrará fuerza y apoyo para enfrentar sus batallas y develar la verdad. Inspirada en hechos reales.

>> Leer más: Natalia Oreiro se desmarcó de Guillermo Francella y defendió al cine argentino

Estrenos de agosto en cartelera

  • "Mascotas al rescate": (Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque.
  • “Homo Argentum”: (Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos.
  • "Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.
  • “La hora de la desaparición”: (Terror/Thriller) Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Estrenos más antiguos en cartelera

  • “Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”
  • “Los Tipos Malos 2”

>> Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

Noticias relacionadas
estrenos de cine: franquicia de terror, drama argentino y comedia extranjera

Estrenos de cine: franquicia de terror, drama argentino y comedia extranjera

Romance confirmado: Nicki Nicole habló sobre Lamine Yamal

Nicki Nicole rompió el silencio sobre su romance con Lamine Yamal

Los co-coaches volverán a La voz Argentina.

"La voz Argentina": vuelven los co-coaches y ahora tendrán un rol decisivo

Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado protagonizan No descansa nunca, una obra que vuelve a la agenda de teatro rosarina en septiembre

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Ver comentarios

Las más leídas

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Lo último

Crece la red de capacitación local con más de 500 vecinos formados en oficios en el departamento General López

Crece la red de capacitación local con más de 500 vecinos formados en oficios en el departamento General López

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Tras 63 años se modernizan instituciones, se eliminan privilegios y se garantiza una transparencia superior en la gestión pública
La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Por Thamina Habichayn
No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur
POLICIALES

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Por Facundo Borrego
Política

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento
Información General

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Ovación
En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

Por Hernán Cabrera
Ovación

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Policiales
Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur
POLICIALES

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

La Ciudad
Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos
Policiales

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah
Política

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump
El Mundo

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto
Economía

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto
Politica

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos
La Ciudad

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma
Información general

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Economía

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
LA CIUDAD

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
Economía

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

Por Pablo Mihal
Ovación

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo
Policiales

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud
Informaicón General

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud