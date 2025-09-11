Estrenos de cine en Rosario: una original película de terror y animaciones para todos los gustos

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 11 de septiembre. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

“Together: juntos hasta la muerte" promete a sus espectadores una experienia única en las salas de cine de Rosario

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades . Este segundo jueves de septiembre, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Dirigida por Michael Shanks, esta película sobrenatural es especial para quienes disfrutan el terror. En “Together” el suspenso es un componente clave para presentar un relato sobre la codependencia y un análisis de los vínculos afectivos a través del cine de género.

“Together: juntos hasta la muerte” cuenta la historia de Tim y Millie (Dave Franco y Alison Brie, pareja en la vida real), quienes, tras años de relación, se mudan al campo abandonando todo excepto el uno al otro. Con la tensión en aumento, la pareja empieza a experimentar encuentros con una fuerza misteriosa y sobrenatural que amenaza con corromper sus vidas, su amor y su cuerpo.

Embed

>> Leer más: El Festival La Mujer y el Cine llega a Rosario con una muestra itinerante

“200% lobo” - Australia. 98 minutos.

En esta animación de aventuras el protagonismo lo tiene Freddy, un caniche extremadamente valiente que tiene todo para liderar una manada, excepto la apariencia. Después de “100% Lobo”, Freddy se envuelve en otra disparatada historia donde el destino del mundo depende de él. En esta entrega, su capricho de volverse un hombre lobo finalmente se hará realidad.

“200% lobo” es una película para toda la familia dirigida por Alexs Stadermann.

Embed

"Toy Story" (30° aniversario) - Estados Unidos. 81 minutos.

Con motivo de la celebración de su 30° aniversario, este aclamado clásico de Disney y Pixar vuelve a las salas de cine. Se trata de una oportunidad única para disfrutar en pantalla grande de esta divertida animación acerca de las vidas que llevan los juguetes cuando están solos, y el comienzo de la gran amistad entre Woody y Buzz.

En esta primera película de "Toy Story", Woody, el juguete favorito de Andy, teme que tras recibir su regalo de cumpleaños, un nuevo juguete llamado Buzz Lightyear, su importancia disminuya. Por ello, diseña un plan para eliminar a Buzz.

Embed

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" - Japón. 155 minutos.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle" es la adaptación del último arco del manga original de Koyoharu Gotge, que se divide en dos sub arcos: el arco del Castillo Infinito y el arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

En esta cinta de animé, Tanjiro y los Pilares se dirigen hacia la sede dado que el líder del Cuerpo se encuentra en peligro. Sin embargo, en ese camino son arrastrados a un espacio misterioso por el propio Muzan.

Embed

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: terror de una reconocida franquicia, un drama argentino y una comedia extranjera

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 11 de septiembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de septiembre en cartelera

“El conjuro 4: Últimos ritos”: (Terror) Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.

(Terror) Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia. “La mujer de la fila”: (Drama) El hijo de Andrea (Natalia Oreiro) es encarcelado sin muchas explicaciones. Para verlo, deberá vivir la experiencia de visitar una prisión por primera vez. Allí conocerá a otras “mujeres de la fila” en las que, a pesar de las distancias iniciales, encontrará fuerza y apoyo para enfrentar sus batallas y develar la verdad. Inspirada en hechos reales.

>> Leer más: Natalia Oreiro se desmarcó de Guillermo Francella y defendió al cine argentino

Estrenos de agosto en cartelera

"Mascotas al rescate": (Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque.

(Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque. “Homo Argentum”: (Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos.

(Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. "Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.

(Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada. “La hora de la desaparición”: (Terror/Thriller) Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Estrenos más antiguos en cartelera

“Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”

“Los Tipos Malos 2”

>> Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.