La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Una vez más, los estudiantes se volcaron a las calles para no olvidar el terrible represión durante la última dictadura militar. Todas las imágenes

16 de septiembre 2025 · 19:36hs
Rosario vivió una nueva jornada de memoria conmemorando La Noche de los Lápices

Leonardo Vincenti / La Capital

Rosario vivió una nueva jornada de memoria conmemorando La Noche de los Lápices

En la víspera de la nueva marcha federal universitaria, los alumnos secundarios se volcaron una vez más a las calles de Rosario para no olvidar la terrible represión estudiantil cometida por la última dictadura militar, conocida como La Noche de los Lápices.

Durante 1976 y enmarcado dentro de la última dictadura cívico militar tuvo lugar en Argentina un oscuro capítulo reconocido como La Noche de los Lápices, donde diez estudiantes secundarios fueron secuestrados y seis de ellos continúan desaparecidos.

Aquel episodio atroz fue recuperado y recordado año tras año por el movimiento estudiantil secundario. Y como “los lápices siguen escribiendo” después de 49 años se siguen organizando jornadas de conmemoración en distintos puntos del país.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 18.47.28 (1)

La convocatoria en Rosario comenzó a las 16 en plaza San Martín, donde nacen casi todas las movilizaciones de la ciudad. Luego, como es usual, la marcha recorrió varias calles céntricas hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 18.47.36

Los manifestantes, en su mayoría adolescentes, coparon las calles de la ciudad con carteles que hicieron alusión tanto al pasado como al presente. "Otras manos levantan los lápices" y "los estudiantes tienen memoria y con ella tienen futuro" fueron algunas de las premisas que se pudieron leer en los carteles que sostenían los estudiantes. Pero también hubo críticas al gobierno actual: "Frente al Estado ausente, los estudiante seguimos presentes".

WhatsApp Image 2025-09-16 at 18.47.28

Lo cierto es que esta jornada por la memoria se da en un contexto de tensión entre el sector educativo y el gobierno nacional de Javier Milei. En las vísperas de una nueva marcha federal universitaria contra el veto de la ley de financiamiento, los adolescentes dijeron presente en las calles de Rosario y otras ciudades del país.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 18.47.31

En la manifestación central en La Plata, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó de la marcha y descubrió una placa en la Plaza de la Identidad y la Memoria en homenaje a las y los estudiantes secundarios detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

En el homenaje a los estudiantes secuestrados y asesinados en 1976 estuvieron presente también el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Jorge Taiana, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Además participaron la titular de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; entre otros funcionarios; referentes de organismos de derechos humanos, diputados nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios locales.

Qué fue La Noche de los Lápices

La marcha que se despliega este 16 de septiembre conmemora los hechos ocurridos en la ciudad de La Plata en 1976, cuando un feroz operativo militar secuestró a un grupo de jóvenes estudiantes que se manifestaban por el boleto estudiantil.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 18.47.31 (1)

Tras la violencia y la represión, diez estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por grupos de tareas de la dictadura. Seis de ellos fueron asesinados y sus restos no se hallaron hasta la fecha.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 18.47.32

La Noche de los Lápices se conmemora año tras año para reivindicar las luchas de aquellos jóvenes cuyos sueños fueron arrebatados.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 18.47.33

Los universitarios también: la antesala de la marcha federal

A nivel universitario, la Secretaría General de la Federación Universitaria de Rosario y el Centro de Estudiantes de Humanidades convocaron a una vigilia en defensa de la educación pública.

“La situación universitaria es insostenible. Becas congeladas, salarios de trabajadores por debajo de la línea de pobreza, obras paralizadas y el Gobierno insiste en vetar una Ley que viene a traer respuesta a muchos de estos problemas. Es realmente una provocación”, apunta Milagros Gurgone, estudiante de Trabajo Social y Secretaria General de la FUR.

La vigilia será una antesala a la Marcha Federal Universitaria que se realizará en las principales ciudades del país el próximo miércoles, mientras el Congreso de la Nación se disponga a rechazar o aceptar el veto presidencial que le dio la espalda a la ley de financiamiento. Serán necesarias los dos tercios de la Cámara de Diputados de la Nación para dejar en firme la ley que garantiza un presupuesto mínimo para el funcionamiento de las universidades públicas.

En Rosario, la comunidad universitaria convocó este miércoles a manifestar en Plaza San Martín (Moreno y Santa Fe), desde las 16. Allí se espera la participación de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias. Desde ese lugar, la columna recorrerá las calles Moreno, San Lorenzo y San Martín para llegar a los galpones de Puerto Joven, en avenida Belgrano al 900.

>>Leer más: Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido de un nuevo reclamo contra el veto

Ese lugar será desde el miércoles hasta el viernes que viene escenario de "Expocarreras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)", lo que permitirá articular la visibilidad de la defensa del sistema universitario con una de las actividades más importantes de promoción académica de la institución.

La agenda de actividades prevé que a las 17.30 tenga lugar un acto principal, que dará lugar a la transmisión en vivo de la sesión convocada por la Cámara de Diputados. Allí se sabrá cuál será el resultado de la votación (cada legislador expresa su voto afirmativo o negativo al veto). Una instancia clave para el futuro de las universidades públicas.

Noticias relacionadas
La premiada pianista Noelia Sinkunas se presenta este viernes 19 en Plataforma Lavardén para compartir su nuevo disco de tango y chamamé

Noelia Sinkunas llega a Rosario para presentar su disco de tango y chamamé

Alejandro Sanz volverá a Rosario el año próximo en el marco de su gira mundial

Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas

el tiempo en rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

El reservorio documental brinda pistas sobre cómo era la Rosario de los siglos XVIII y XIX.

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Lo último

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Una vez más, los estudiantes se volcaron a las calles para no olvidar el terrible represión durante la última dictadura militar. Todas las imágenes

Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Las más leídas
Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Ovación
Central calificó de obscenos algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca
OVACIÓN

Central calificó de "obscenos" algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca

Central calificó de obscenos algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca

Central calificó de "obscenos" algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca

En reserva, Newells volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

En reserva, Newell's volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

Central cortó la racha de triunfos en reserva: empató con Gimnasia en La Plata

Central cortó la racha de triunfos en reserva: empató con Gimnasia en La Plata

Policiales
Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

La Ciudad
Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Roldán, de Apur: Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura

Roldán, de Apur: "Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura"

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei

Roldán, de Apur: Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura
La Ciudad

Roldán, de Apur: "Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura"

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?
Salud

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los 10 más buscados
Policiales

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los 10 más buscados

Gustavo Cordera, Rosemblat y Pergolini: repaso de una polémica sin fin
Zoom

Gustavo Cordera, Rosemblat y Pergolini: repaso de una polémica sin fin

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Ahora se pide compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se pide compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios
Información General

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios