Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Una vez más, los estudiantes se volcaron a las calles para no olvidar el terrible represión durante la última dictadura militar. Todas las imágenes

En la víspera de la nueva marcha federal universitaria, los alumnos secundarios se volcaron una vez más a las calles de Rosario para no olvidar la terrible represión estudiantil cometida por la última dictadura militar, conocida como La Noche de los Lápices.

Durante 1976 y enmarcado dentro de la última dictadura cívico militar tuvo lugar en Argentina un oscuro capítulo reconocido como La Noche de los Lápices, donde diez estudiantes secundarios fueron secuestrados y seis de ellos continúan desaparecidos.

Aquel episodio atroz fue recuperado y recordado año tras año por el movimiento estudiantil secundario. Y como “los lápices siguen escribiendo” después de 49 años se siguen organizando jornadas de conmemoración en distintos puntos del país.

La convocatoria en Rosario comenzó a las 16 en plaza San Martín , donde nacen casi todas las movilizaciones de la ciudad. Luego, como es usual, la marcha recorrió varias calles céntricas hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

Los manifestantes, en su mayoría adolescentes, coparon las calles de la ciudad con carteles que hicieron alusión tanto al pasado como al presente. "Otras manos levantan los lápices" y "los estudiantes tienen memoria y con ella tienen futuro" fueron algunas de las premisas que se pudieron leer en los carteles que sostenían los estudiantes. Pero también hubo críticas al gobierno actual: "Frente al Estado ausente, los estudiante seguimos presentes".

Lo cierto es que esta jornada por la memoria se da en un contexto de tensión entre el sector educativo y el gobierno nacional de Javier Milei. En las vísperas de una nueva marcha federal universitaria contra el veto de la ley de financiamiento, los adolescentes dijeron presente en las calles de Rosario y otras ciudades del país.

En la manifestación central en La Plata, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó de la marcha y descubrió una placa en la Plaza de la Identidad y la Memoria en homenaje a las y los estudiantes secundarios detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

En el homenaje a los estudiantes secuestrados y asesinados en 1976 estuvieron presente también el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Jorge Taiana, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Además participaron la titular de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; entre otros funcionarios; referentes de organismos de derechos humanos, diputados nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios locales.

Qué fue La Noche de los Lápices

La marcha que se despliega este 16 de septiembre conmemora los hechos ocurridos en la ciudad de La Plata en 1976, cuando un feroz operativo militar secuestró a un grupo de jóvenes estudiantes que se manifestaban por el boleto estudiantil.

Tras la violencia y la represión, diez estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por grupos de tareas de la dictadura. Seis de ellos fueron asesinados y sus restos no se hallaron hasta la fecha.

La Noche de los Lápices se conmemora año tras año para reivindicar las luchas de aquellos jóvenes cuyos sueños fueron arrebatados.

Los universitarios también: la antesala de la marcha federal

A nivel universitario, la Secretaría General de la Federación Universitaria de Rosario y el Centro de Estudiantes de Humanidades convocaron a una vigilia en defensa de la educación pública.

“La situación universitaria es insostenible. Becas congeladas, salarios de trabajadores por debajo de la línea de pobreza, obras paralizadas y el Gobierno insiste en vetar una Ley que viene a traer respuesta a muchos de estos problemas. Es realmente una provocación”, apunta Milagros Gurgone, estudiante de Trabajo Social y Secretaria General de la FUR.

La vigilia será una antesala a la Marcha Federal Universitaria que se realizará en las principales ciudades del país el próximo miércoles, mientras el Congreso de la Nación se disponga a rechazar o aceptar el veto presidencial que le dio la espalda a la ley de financiamiento. Serán necesarias los dos tercios de la Cámara de Diputados de la Nación para dejar en firme la ley que garantiza un presupuesto mínimo para el funcionamiento de las universidades públicas.

En Rosario, la comunidad universitaria convocó este miércoles a manifestar en Plaza San Martín (Moreno y Santa Fe), desde las 16. Allí se espera la participación de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias. Desde ese lugar, la columna recorrerá las calles Moreno, San Lorenzo y San Martín para llegar a los galpones de Puerto Joven, en avenida Belgrano al 900.

Ese lugar será desde el miércoles hasta el viernes que viene escenario de "Expocarreras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)", lo que permitirá articular la visibilidad de la defensa del sistema universitario con una de las actividades más importantes de promoción académica de la institución.

La agenda de actividades prevé que a las 17.30 tenga lugar un acto principal, que dará lugar a la transmisión en vivo de la sesión convocada por la Cámara de Diputados. Allí se sabrá cuál será el resultado de la votación (cada legislador expresa su voto afirmativo o negativo al veto). Una instancia clave para el futuro de las universidades públicas.