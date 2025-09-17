La Capital | El Mundo | Israel

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza

“La situación empeora cada hora”, aseguró el portavoz de ONU. Miles de palestinos gazatíes huyen del área devastada

17 de septiembre 2025 · 22:01hs
Pobladores huyen hacia el sur de la Franja de Gaza.

Tropas y tanques israelíes se adentraron en Ciudad de Gaza en una embestida terrestre con el objetivo de tomar el control de la ciudad bajo el argumento de eliminar a Hamás, mientras miles de palestinos gazatíes huían del área devastada. “La situación en Gaza empeora cada hora”, aseguró el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stephane Dujarric.

Los ataques cortaron los servicios de telefonía e internet, dificultando que los palestinos pudieran llamar ambulancias, coordinar evacuaciones o compartir detalles de la ofensiva.

“El ejército israelí hoy ordenó nuevamente a la población abandonar Ciudad de Gaza en un plazo de 48 horas y dirigirse al sur, a través de un cruce temporal en la carretera de Saladino, que atraviesa el centro de la Franja de Gaza”, dijo Dujarric.

Miles de personas siguen huyendo en medio de las hostilidades, las rutas están congestionadas, “la gente pasa hambre y los niños están traumatizados”, detalló.

150 ataques de Israel

El ejército israelí dijo que unidades de artillería y la fuerza aérea atacaron la ciudad más de 150 veces en los últimos días, antes de que las tropas terrestres avanzaran. Los ataques derribaron torres de gran altura en áreas con campamentos de tiendas densamente poblados. Israel afirma que Hamás utilizaba las torres para vigilar a las tropas.

Los ataques nocturnos mataron al menos a 16 personas, según indicaron funcionarios de hospitales. El número de muertos en Gaza alcanzó los 65.062, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Además, 165.697 palestinos resultaron heridos desde el ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por Hamás que desencadenó la guerra.

El bombardeo israelí destruyó vastas áreas de Gaza, desplazó a un 90 % de la población y causó una crisis humanitaria catastrófica. Expertos afirmaron que ya hay hambruna en la capital de la Franja de Gaza.

