Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Hospital Garrahan

Las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, vetadas por el presidente Javier Milei, deben afrontar un último paso en Senadores para quedar nuevamente vigentes

La Cámara de Diputados rechazó los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento para las universidades nacionales y de emergencia pediátrica.

En una sesión más acotada de lo esperado, los vetos del presidente Javier Milei a las leyes para otorgar fondos a las universidades nacionales y al Hospital Garrahan fueron rechazados en la Cámara de Diputados . Ahora, resta que la Cámara de Senadores se expida en igual sentido para que ambas normativas vuelvan a quedar vigentes .

El quórum se logró luego de que 132 se sentaran en sus bancas para comenzar la sesión para tratar los vetos que el presidente Javier Milei aplicó sobre las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, aprobadas por ambas cámaras semanas atrás.

El quórum se conformó con la presencia de Unión por la Patria , Encuentro Federal , Coalición Cívica , Democracia para Siempre , la izquierda , Innovación Federal y algunos radicales .

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, llegó debilitado al recinto luego de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre frente al peronismo . Eso se suma a una seguidilla de tropiezos legislativos que viene sufriendo el gobierno en el Congreso, en la previa de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Tras diez minutos de sesión se pasó a cuarto intermedio para acordar el desarrollo de una sesión más corta que permita la votación sin exposiciones, tras una moción de Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal). De todos modos, se acordó que sólo hablen los jefes de bloques (unos 25 en la Cámara de Diputados actual, debido a la fragmentación existente) y la votación comenzó a desarrollarse hacia las 16.30.

Rechazo a la ley de fondos para el Hospital Garrahan

En primer orden, se votó el rechazo al veto de la ley de emergencia pediátrica. La votación resultó en 181 a favor de rechazar el veto, 60 en contra de rechazarlo y 1 abstención.

Rechazo del veto a la ley de fondos para las universidades

Tras el primer revés para el oficialismo, llegó otro golpe: el rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario, que busca aportar fondos al Hospital Garrahan. El mismo fue rechazado por 174 diputados, mientras que 67 legisladores votaron en contra de rechazarlo y hubo 2 abstenciones.

Duro revés para Javier Milei

El rechazo a los vetos presidenciales en la Cámara de Diputados significa un golpe fuerte para Milei. Si bien aún queda una instancia en el Senado para que ambas leyes vuelvan a recuperar vigencia, la correlación de fuerzas en la Cámara alta es aún más adversa: allí, la oposición cuenta con una amplia mayoría para insistir con las leyes vetadas.

De esta manera, el oficialismo perdió la pulseada en dos temas sensibles para la opinión pública: la salud infantil y la educación superior, dos áreas que atraviesan dificultades presupuestarias y que se transformaron en bandera de reclamos sociales durante los últimos meses.