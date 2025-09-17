La Capital | Política | pedido de informes

Descalifican pedido de informes sobre el destino de fondos para tratamiento de adicciones

El diputado provincial Walter Ghione, señalado en la presentación hecha en la Legislatura, dijo que se trató "una movida para desprestigiar el trabajo del gobierno" en esa materia.

17 de septiembre 2025 · 10:06hs
En la Legislatura provincial se presentó un pedido de informes sobre el destino de fondos para la prevención y tratamiento de adicciones

Foto: Archivo / La Capital.

En la Legislatura provincial se presentó un pedido de informes sobre el destino de fondos para la prevención y tratamiento de adicciones

En los últimos días ingresó en la Legislatura Provincial un pedido de informes sobre el aporte de unos mil millones de pesos que el gobierno realizó a la Asociación Civil Perseverar en el marco de los programas que promueve la Aprecod (Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones). El cuestionamiento llegó porque, según señaló el diputado justicialista Miguel Rabbia, la entidad es de muy reciente creación, no tendría acreditado trabajo en el territorio y porque tiene vínculos con el partido político Una Nueva Oportunidad (UNO), que lidera el diputado provincial Walter Ghione.

Ghione aclaró que el gobierno provincial “ya respondió en conferencia de prensa las declaraciones mediáticas del autor del proyecto y seguramente lo hará en el marco formal del pedido de informes. Igualmente, me da la impresión que detrás de esto hay una intencionalidad política de desprestigiar a la actual gestión en materia de prevención y abordaje del tema del consumo problemático. Por eso entiendo estas declaraciones de parte de la oposición, hay que leerlas en el marco de un contexto de elecciones que estamos atravesando”, subrayó Ghione.

El legislador del partido UNO, integrante de la alianza Unidos para Salvar a Santa Fe, expresó también que los convenios firmados por el gobierno “son auditados constantemente por la Aprecod, y son esos funcionarios los que tienen que precisar y van a entregar toda la información sobre cómo se va lleva adelante este convenio y cómo mes por mes, se presenta toda la documentación para después recién en ahí cobrar esos recursos”.

>> Leer más: Adicciones en Rosario: crece el consumo problemático en mujeres y son quienes más consultan por otros

En declaraciones a LT8, Ghione fue consultado sobre si la Asociación Civil Perseverar estaba vinculada a su espacio político y religioso, y si es verdad que se había creada hace poco tiempo como para recibir un aporte económico de esa magnitud. Y respondió: “El pedido de informe referido específicamente al monto, es malicioso en los términos en que se expuso. Los convenios son anuales, pasan por muchos controles y cualquiera que tenga un convenio con el estado tiene que certificar los servicios que presta. No es una cuestión de la antigüedad que tenga o no esa asociación, sino el fina para la que se ha creado para prestar un servicio específico”.

Embed - CUESTIONADO CONVENIO FIRMADO CON PROVINCIA - WALTER GHIONE

“Con el pedido de informes se intenta confundir con cifras totales que a veces se abonan proporcionalmente. Repito, detrás de esto hay una intención política de un sector de la oposición que quiere desprestigiar a esta gestión que en muy poco tiempo hizo lo que no hizo el gobierno anterior. Ahora, la Agencia está dando respuestas a personas que atraviesan consumos problemáticos como las adicciones”, subrayó.

>> Leer más: En Rosario, el alcohol está al tope de los consumos problemáticos

Además, Ghione negó de plano que la Iglesia Evangélica de la que es autoridad tenga vínculos con la asociación civil Perseverar. “En cuanto a la cuestión partidaria, hay personas de distintos espacios en muchas organizaciones, y no vemos que haya ningún tipo de irregularidad. Hay personas del oficialismo y de la oposición que son militantes o parte de un montón de organizaciones porque son las que trabajan específicamente en esta temática que se aborda día a día en el territorio donde todos los partidos, incluido en el nuestro, dan respuesta en este tema”, aseguró.

Noticias relacionadas
La Asamblea Constituyente consagró la nueva Carta Magna la semana pasada.

Lucila De Ponti: "La nueva Constitución de Santa Fe consagra más derechos"

El Senado busca rechazar el veto de los ATN

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el centro de la escena

La Cámara de Diputados nacional, otra vez epicentro de un duro enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei.

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

La Convención terminó, pero el proceso de la reforma constitucional continúa a su modo en la Legislatura santafesina. 

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Lo último

Cartelera económica: un encuentro para pensar el futuro del agro

Cartelera económica: un encuentro para pensar el futuro del agro

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

El plan de modernización del tránsito en Rosario incluye un mapa de calor para saber dónde hay lugar, otro horario y un esquema con dos tarifas

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto
POLICIALES

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Ovación
Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios
Ovación

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Red Bull prepara cambios de pilotos para 2026 y los rumores impactan en otras escuderías

Red Bull prepara cambios de pilotos para 2026 y los rumores impactan en otras escuderías

Newells se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Newell's se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Policiales
Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

La Ciudad
Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Para la UNR, el anuncio de la suba está lejos de las necesidades
POLITICA

Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente
politica

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei