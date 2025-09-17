La Capital | Información General | Cáncer de piel

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Es un cáncer en etapa temprana en lesiones cutáneas que le fueron removidas. Ahora necesitará monitoreo clínico y reevaluación regular

17 de septiembre 2025 · 18:47hs
Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Los médicos de Jair Bolsonaro indicaron que detectaron cáncer en etapa temprana en lesiones cutáneas que le fueron removidas al expresidente brasileño de 70 años.

Bolsonaro, que fue encontrado culpable de intento de golpe de Estado y se encuentra bajo arresto domiciliario en Brasilia hasta que se determine su sentencia, estuvo en el hospital dos veces desde el veredicto del jueves. Acudió al hospital DF Star el domingo y nuevamente el martes debido a vómitos y baja presión arterial, aunque fue dado de alta el miércoles.

Los resultados mostraron cáncer de piel en etapa temprana en dos de las lesiones, indicaron los médicos en un comunicado el miércoles, añadiendo que Bolsonaro necesitará monitoreo clínico y reevaluación regular.

“Mi padre ya ha librado batallas más duras y ha ganado. Esta no será diferente”, señaló en X su hijo mayor, Flávio, y añadió: “Pueden estar seguros de que esto es el resultado de la persecución implacable contra Jair Bolsonaro por atreverse a desafiar al sistema de frente y luchar por Brasil”.

Un panel de jueces del Tribunal Supremo encontró el jueves al exmandatario culpable de intentar un golpe para aferrarse ilegalmente al poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lo sentenciaron a 27 años y tres meses de prisión.

La sentencia no envía inmediatamente a Bolsonaro a prisión. El panel del tribunal tiene hasta 60 días para publicar el fallo después de la decisión. Una vez que lo haga, los abogados de Bolsonaro tienen cinco días para presentar mociones de aclaración.

Bolsonaro negó haber cometido irregularidades y dijo que es víctima de persecución política. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el juicio como una “caza de brujas”, y en julio impuso aranceles del 50 % a los productos brasileños, citando el caso contra Bolsonaro, entre otros asuntos.

El expresidente esta desde principios de agosto bajo arresto domiciliario impuesto por el juez que supervisa el caso, Alexandre de Moraes, quien dijo que Bolsonaro había violado las medidas cautelares impuestas en el contexto del juicio.

Bolsonaro ya había estado usando una tobillera electrónica, una medida aplicada después de que la Policía Federal dijera que él y su hijo Eduardo habían estado trabajando con autoridades de Estados Unidos para obtener sanciones contra funcionarios públicos brasileños debido a la supuesta persecución.

A finales de agosto, de Moraes aumentó aún más las medidas de seguridad y ordenó que la Policía realizara inspecciones de todos los vehículos que salieran de la residencia de Bolsonaro y monitoreara el exterior de la casa.

Bolsonaro fue hospitalizado múltiples veces desde que fue apuñalado en un evento de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018. En abril se sometió a una cirugía por una obstrucción intestinal.

Los abogados de Bolsonaro probablemente presentarán su mala salud como argumento en una solicitud de arresto domiciliario, en lugar de obligarlo a cumplir la sentencia en un centro de detención.

