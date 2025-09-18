La Capital | La Ciudad | isla

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

Se convocará a un concurso para diseñar el protector que atempere los rayos del sol y los amantes de los rollers y skates estén protegidos cerca del Skate Park

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

18 de septiembre 2025 · 06:10hs
El Concejo se dispone a aprobar un llamado a concurso de ideas para diseñar una isla de sombra en la franja costera lindera al Skate Park

El Concejo se dispone a aprobar un llamado a concurso de ideas para diseñar una isla de sombra en la franja costera lindera al Skate Park, en la explanada del Parque España.

Con la previa de la primavera y la llegada de un verano que presagia altas temperaturas, el Concejo Municipal se prepara para aprobar un proyecto para que las inmediaciones del playón del parque España cuenten con una estructura con un alero que genere una isla de sombra. Para ello, se lanzará un concurso de ideas para elegir el diseño más apropiado con la idea de mitigar los efectos del calor.

La zona a intervenir está lindera al llamado "Skate Park", una superficie de suelo lisa propicia para usar rollers, skates, patinetas, bicis y triciclos. Lo cierto es que ahora se le intentará sumar una superficie cubierta en paralelo a este gran rectángulo de cemento para que los amantes de estos deportes, o bien quienes disfrutan de la ribera rosarina, tengan un lugar de descanso reparados del sol.

>>Leer más: Islas de sombra: una medición de la UNR mostró diferencias de temperatura en las peatonales

Así, en el playón del parque España habrá un concurso de ideas en la que artistas serán convocados para el diseño y realización de estructuras recicladas con materiales sustentables que mitiguen o reduzcan las altas temperaturas que se generan, particularmente en primavera y verano.

sombras9

En el Concejo

La iniciativa de la concejala María Fernanda Rey establece que la Municipalidad a través de las secretarías de Obras Públicas y Planeamiento, establecerá las bases y condiciones, designará un jurado para evaluar las propuestas y establecerá un premio a determinar para el ganador "con el objetivo de enriquecer el espacio público, fomentar la creatividad local y garantizar una mayor superficie cubierta del sol". La iniciativa ya sorteó su circuito legislativo en la comisión de Presupuesto y Hacienda, y será tratado en 15 días en sesión ordinaria.

En el proyecto se aclara que las estructuras deberán ser concebidas utilizando materiales reciclados que no sean transmisores de calor, priorizando así la sostenibilidad y el confort ambiental en el uso de estos espacios. Las propuestas deberán incluir un diseño detallado, especificaciones de los materiales a utilizar, y una breve descripción del concepto artístico que sustenta la obra.

>>Leer más: Islas de sombra en la peatonal: cuánto bajan la temperatura y por qué se colocan ahí

Isla testigo

En los primeros días de marzo, la Municipalidad comenzó a instalar “islas de sombra”, un sistema de telas lavables que funcionan como un filtro solar, en las peatonales Córdoba y San Martín. Y desde entonces dejó la "isla testigo" por peatonal Córdoba entre Entre Ríos y Mitre.

Las primeras mediciones realizadas en conjunto con técnicos de la UNR confirmaron que estos filtros colocados a cielo abierto aportan a reducir la temperatura en zonas con poco arbolado. Así, en el verano equipos de la universidad realizaron mediciones en la temperatura de las peatonales en las horas pico, tomando como referencia dos puntos: uno expuesto directamente al sol y el otro bajo el filtro de las islas de sombra. El primero arrojó una temperatura de más de 60 grados, mientras que, en el segundo, la temperatura se redujo a 34 grados.

sombras4

Las mediciones también se habían realizado en el suelo de la peatonal. Allí se identificó una merma significativa en la temperatura de las baldosas de calle Córdoba: mientras que en la sombra proporcionada por las “islas” se registraron 33 grados, bajo la exposición solar la temperatura aumentó a más de 52 grados.

En su momento y desde el municipio, aclararon que si bien los datos son alentadores, es necesario proseguir con mediciones a lo largo del tiempo.

>>Leer más: Tricentenario: lanzan cinco obras emblemáticas antes de abril

Dónde se instalará el resto

Las nueve islas de sombra se colocarán en tramos del centro, con predominancia por las peatonales Córdoba y San Martín. Desde la Municipalidad señalaron que las mismas se encontrarán en un largo tramo sobre Córdoba, entre las calles Corrientes y Laprida, y sobre San Martín, en la extensión comprendida entre Córdoba y San Juan.

Esta intervención se da en el marco de los anuncios de "Rosario 300" una de las tareas que ya comenzó a ejecutarse son las islas de sombra, que consisten en proteger las zonas que superan las 12 horas de exposición al sol, como ocurre en las peatonales Córdoba y San Martín.

Allí, se incorporarán 27 cazuelas, 133 metros cuadrados de canteros, se plantarán 42 árboles , se instalarán 40 bancos nuevos. Con las nueve islas, los funcionarios estiman que se ganarán más de 450 metros cuadrados de sombra.

Noticias relacionadas
El choque ocurrió frente a una distribuidora mayorista.

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

El Hipódromo de Rosario es escenario de un proceso de transformación urbana. El óvalo ya es un polo multideportivo.

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

el tiempo en rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sabado

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado

Juan Manuel Díaz, el rosarino que diseñó para Audi y Alfa Romeo

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Lo último

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

La serie del momento, El verano en que me enamoré, tendrá su película

La serie del momento, "El verano en que me enamoré", tendrá su película

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional lo acusa de ser intermediario entre presos de alto perfil y sus estructuras fuera de la cárcel. Mario Segovia, Ariel Cantero y Pupito Avalle, entre sus contactos.

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Ovación
Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Newells: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Policiales
Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

La Ciudad
Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos
La Ciudad

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre
Economía

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro
Información General

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza
El Mundo

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño
La Ciudad

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro
Política

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
POLITICA

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación