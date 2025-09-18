Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado con su auto contra una columna

El siniestro vial ocurrió el sábado a la madrugada, en la zona sur. En ese momento falleció una mujer de 45 años, ahora se confirmó un segundo deceso

Un hombre murió este jueves tras estar varios días internado en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). La víctima había protagonizado un siniestro vial el sábado pasado en el que había fallecido una mujer . Fuentes policiales confirmaron ahora la muerte de Alejandro Javier Pérez, de 28 años, quien estaba internado en terapia intensiva debido a politraumatismos.

El siniestro vial ocurrió el sábado pasado, poco antes de las 5 de la madrugada, en la zona de Ovidio Lagos al 3600. La primera víctima fue una mujer que falleció en el acto. Fue identificada como Mariana Valeria Pucheta, de 45 años, según constató el Sies.

El auto, un Renault Kwid blanco nuevo sin patente que circulaba por Lagos en dirección norte, impactó con fuerza contra una columna de luz ubicada en el cantero divisor de Ovidio Lagos, a metros de la intersección con la calle 24 de Septiembre. El poste quedó inclinado por el golpe y el coche sufrió daños enormes.

Luego de la colisión, el coche quedó a contramano sobre uno de los carriles que va hacia el norte. Alrededor podían verse restos de la carrocería y otras piezas que se desprendieron en el momento del siniestro vial.

Los peritos buscan definir cómo fue la mecánica del siniestro.

Dos versiones sobre el siniestro vial fatal

El operativo policial comenzó a las 4.45 de la mañana del sábado pasado por el llamado de una testigo al 911. Agentes de las fuerzas de seguridad provinciales y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trabajaron en el lugar.

En primera instancia, los uniformados analizaron material de cámaras de videovigilancia y plantearon la hipótesis de que el automovilista trató de esquivar a otro vehículo antes del impacto a gran velocidad.

Más tarde, la agencia de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sumaron evidencia en sentido contrario. Según fuentes consultadas por La Capital, la causa del choque seguía en investigación y no se había confirmado la intervención de otras personas.

La fiscal Mariela Oliva solicitó un relevamiento de cámaras en la zona y la autopsia de la mujer fallecida en el Instituto Médico Legal (IML). También convocaron a los familiares de las víctimas al sitio del siniestro vial después del procedimiento del gabinete accidentológico para esclarecer el episodio.