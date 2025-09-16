Expo Carreras: se vienen tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Desde este miércoles 17 hasta el viernes 19, quienes sientan curiosidad podrán acercarse a Puerto Joven para conocer las distintas propuestas de formación

Desde el miércoles hasta el viernes, Puerto Joven será la sede de una nueva edición de Expo Carreras UNR

Una nueva edición de Expo Carreras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comienza este miércoles en Puerto Joven (avenida Belgrano 950). Hasta el viernes, de 9 a 17, quienes sientan curiosidad podrán acercarse al espacio junto al río Paraná para conocer la oferta académica que ofrece la alta casa de estudios.

A pesar de la situación difícil que atraviesa la educación pública y en simultáneo a la marcha federal en repudio al veto del gobierno nacional de la ley de financiamiento universitario, la UNR comienza este miércoles una nueva Expo Carreras para demostrar todo su potencial. Serán tres días para sumergirse en todas las propuestas de formación que incluyen 150 carreras.

“Creemos que es una experiencia fantástica, porque representa el primer contacto con la universidad pública . Es útil tanto para quienes ya tienen definida su elección de carrera, ya que pueden dialogar con docentes de las facultades correspondientes, como para quienes aún dudan y buscan orientación”, señaló el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Lo cierto es que este evento suele ser multitudinario y la última edición la Expo Carreras recibió más de 33 mil personas que se acercaron a conocer las diversas propuestas de formación.

“El mundo cambia vertiginosamente, por eso multiplicamos nuestra propuesta académica, sumando nuevas carreras y formatos que respondan a las expectativas de los jóvenes, que cada vez más se inclinan hacia trayectos diversos y áreas que antes no estaban contempladas en la oferta tradicional”, remarcó Bartolacci.

Qué se puede encontrar en la Expo Carreras

Bajo el lema “Estudiá en la pública”, durante los tres días habrá actividades e instancias de información sobre planes de estudio, modalidades de cursado, requisitos de inscripción y más de 150 carreras que ofrece la UNR. Se dictarán charlas sobre las distintas propuestas académicas y se brindará asesoramiento en becas, comedores, salud, educación física y orientación estudiantil.

Cada una de las 13 facultades tendrá su propio stand con información sobre carreras de grado, cursos y trayectorias formativas diversas. Estará presente por primera vez la facultad de Ciencias del Movimiento Humano y Cuidado, la cual comienza sus clases el año que viene con cuatro carreras nuevas: profesorado en Educación Física, licenciatura en Deporte, licenciatura en Sistemas Integrales de Cuidado y tecnicatura en acompañamiento de la persona mayor. También participarán la Escuela Superior de Comercio y el Instituto Politécnico, con sus propuestas de nivel terciario.

Asimismo, estarán presentes el Programa de Escuela de Oficios, la Universidad Popular, el Observatorio Ambiental y distintas iniciativas de extensión universitaria. Una de las atracciones será “Viví la UNR 360”, una experiencia inmersiva en realidad virtual para recorrer distintos espacios de la institución.

Los futuros ingresantes podrán consultar sobre fechas y requisitos de inscripción, acceder a planes de estudio digitales y realizar test vocacionales autogestionados para orientar sus elecciones.

expocarreras unr.jpg La última Expo Carreras recibió 33 mil personas Celina Mutti Lovera / La Capital

En cuanto a las políticas de acompañamiento, habrá stands del Área de Bienestar Universitario con información sobre becas, comedores, salud, residencia, deportes y más. “Tenemos un sistema de Bienestar Estudiantil de los más robustos del país. La UNR destina más del 25% de su presupuesto operativo a estas políticas. Queremos seguir ampliando ese esfuerzo para acompañar el ingreso, la trayectoria y el egreso de cada estudiante”, remarcó Bartolacci.

“Sumamos distintos espacios de la Universidad para que los y las participantes de la ExpoCarreras puedan ver todo el trabajo que se está haciendo. Hay una oferta importante de actividades, como la posibilidad de realizar test vocacionales autogestionados para poder sacarse dudas, en pos de que el estudiante que aún está indeciso pueda orientarse hacia algunas de las áreas que ofrece la UNR”, resaltó el responsable del Área de Bienestar Universitario, Gustavo Simoneta.

Además, habrá una feria de estudiantes emprendedores, música en vivo e intervenciones artísticas, como también, un stand de los medios públicos de la UNR: Radio UNR y Unicanal, quienes estarán transmitiendo desde el lugar. La entrada es libre y gratuita.

Actividades en las distintas jornadas

Las charlas informativas sobre todas las carreras de la Universidad Nacional de Rosario se van a realizar en simultáneo durante los tres días de la Expo Carreras. Las mismas se realizan en los salones del CEC, los cuales se encuentran al lado de Puerto Joven.

La primera jornada abrirá con un espacio sobre vida universitaria a cargo de la Dirección de Orientación Estudiantil y el Área de Género y Sexualidades. Durante todo el día se sucederán charlas informativas de diversas facultades y escuelas, entre ellas Ciencias Económicas, Arquitectura, Ciencias del Movimiento Humano, Ingeniería, Derecho, Humanidades, Ciencia Política, Veterinarias, Odontología y el Politécnico. Además, se brindará información sobre becas, el curso preuniversitario y se realizarán encuentros de preguntas y respuestas con estudiantes de la UNR.

El jueves 18 la programación continuará con una amplia agenda de charlas sobre carreras como Veterinarias, Politécnico, Psicología, Agrarias, Arquitectura, Humanidades, Bioquímicas y Derecho, entre otras. También habrá espacios de intercambio para conocer oportunidades internacionales, dialogar sobre bienestar universitario y acercarse a las experiencias de las distintas áreas de la UNR, incluyendo las facultades que se encuentran en la Ciudad Universitaria, el Área Centro, el Área Salud, y aquellas que funcionan fuera de Rosario. Durante la jornada se llevará a cabo el acto central a las 13 hs y habrá presentaciones de la Escuela de Educación Artística Provincial en teatro, danzas y música.

Finalmente, el viernes 19 se cerrará el evento con una nutrida agenda que incluirá charlas de Psicología, Ciencias Médicas, Derecho, Humanidades, Ciencias Agrarias, Arquitectura, Odontología, Ciencias Exactas y Ciencia Política. Habrá también actividades especiales como la charla “De la secu a la facu: Guía rápida para no perderse en el camino”, a cargo de Lucas Raspall y María Eugenia Schmuck, y un simulacro de Juicio Oral organizado por la Facultad de Derecho. El cierre buscará integrar a estudiantes y futuros ingresantes con dinámicas de preguntas y respuestas sobre la vida universitaria en las distintas áreas de la UNR.