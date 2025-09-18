Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras discutir con su expareja en Villa Gobernador Gálvez El hombre también sufrió lesiones pero leves. Aseguró que ella se prendió fuego y él intentó apagarlo. Quedó detenido mientras se investiga presunto intento de femicidio 18 de septiembre 2025 · 08:11hs

Foto: Héctor Rio / La Capital. El Hospital Clemente Alvarez, donde es atendida la mujer que sufrió graves quemaduras tras una discusión con su expareja..

La Policía de Villa Gobernador Gálvez y la Justicia investigan el caso de una mujer que terminó con graves quemaduras en el Hospital Clemente Alvarez tras mantener una discusión con su expareja. El hombre también tuvo que ser asistido en un hospital por lesiones similares, pero de menor gravedad, y permanece con custodia de efectivos policiales como sospechoso de un presunto intento de femicidio.

El incidente sucedió el miércoles alrededor de las 10 de la mañana en Levalle al 2000 de la vecina ciudad. El caso quedó caratulado en forma preliminar como tentativa de suicidio y averiguación de posible hecho de femicidio. La Policía acudió a ese lugar tras una llamada a la central de emergencias 911 en la que se denunciaba un incendio. Cuando los agentes del Comando Radioeléctrico llegaron a la vivienda, se encontraron con Matías V. de 21. El joven declaró que momentos antes había mantenido una discusión con su expareja de 31 años, identificada como Antonela R.

Según la versión que brindó el muchacho ante la policía, la mujer se dirigió al baño, roció su cuerpo con diluyente de pintura y se prendió fuego con un encendedor. Ante eso, Matías V. contó que intentó sofocar el fuego y que en esa acción sufrió quemaduras en ambas manos. Fuentes oficiales indicaron que la mujer fue atendida en el lugar por personal Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y derivada de inmediato al Hospital Clemente Álvarez de Rosario.

Cuál es el estado de la víctima El informe médico preliminar indicaba que la víctima presentaba quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo. En cuanto a Matías V. fue trasladado al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez, donde se lo asistió por las lesiones en las manos y quedó bajo custodia policial mientras se investiga cómo sucedieron los hechos que pusieron a su expareja al borde de la muerte.

Las actuaciones judiciales están a cargo de la fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Carla Ranciari, quien ordenó varias medidas judiciales, entre ellas que el joven quede detenido y el secuestro de teléfonos celulares.