La Capital | Policiales | recompensas

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El gobierno provincial confirmó que también aplicará el mismo mecanismo para resolver ciertas denuncias de intentos de asesinato

16 de septiembre 2025 · 15:58hs
Pablo Cococcioni anunció la ampliación del programa de recompensas este martes.

Pablo Cococcioni anunció la ampliación del programa de recompensas este martes.

Así como se renovó la lista de los diez prófugos más buscados, este martes se confirmó un nuevo monto mínimo en el programa de recompensas de Santa Fe. El gobierno decidió pagar el doble del dinero que ofreció desde el inicio del año para esclarecer homicidios cometidos en la última década.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, confirmó que el Estado abonará 16 millones de pesos a cambio de información que permita avanzar en casos con autores no identificados. La medida se lanzó meses atrás con una base de $ 8.000.000 en relación a episodios registrados desde 2014 y ahora se actualizó el piso.

La recompensa rige para crímenes cometidos en la provincia, siempre y cuando no haya otra superior. Esa coincidencia ya se da en relación a algunos de los sospechosos más peligrosos en Santa Fe, cuya captura puede generar un pago hasta cuatro veces mayor.

¿Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe?

La remuneración definida en el programa estatal se implementó para obtener datos certeros que permitan identificar o atrapar a los autores de un homicidio. Una vez que la Justicia confirma la utilidad del testimonio, esa persona cobra el dinero pactado bajo reserva absoluta de su identidad.

"Ninguno de ustedes sabe cuántas recompensas hemos pagado hasta ahora y no lo van a saber", comentó Cococcioni durante una conferencia de prensa realizada en Rosario. Luego explicó: "El número no lo difundimos por motivos de seguridad, tampoco el detalle de los lugares donde se realizan los pagos. Garantizamos que son en efectivo, bajo constancia de la escribanía del gobierno".

>> Leer más: Cómo funciona el programa de recompensas que se utilizó para capturar al prófugo del crimen de Ivana Garcilazo

El funcionario confirmó que el sistema de compensación económica "se ha usado en varias ocasiones" para esclarecer homicidios en Santa Fe. Uno de los casos más resonantes es el de Ivana Garcilazo, la hincha de Central apedreada después del clásico rosarino del 30 de septiembre de 2023. Damián Reifenstuel, el último imputado, fue capturado por la declaración de un testigo que se lo cruzó en un pueblo de Bolivia.

Al mismo tiempo, el ministro de Justicia y Seguridad enfatizó que gran parte de las recapturas de prófugos de alto perfil no se concretaron por las recompensas sino por "pura actividad de inteligencia investigativa". Así enumeró ocho detenciones en 15 meses desde la aprehensión de Mauricio "Caníbal" Laferrara, el jefe de sicarios de la banda del narcotraficante Esteban Alvarado.

Recompensas para esclarecer intentos de homicidio

Como complemento del aumento del dinero ofrecido en torno a asesinatos no esclarecidos, el gobierno de Santa Fe lanzará recompensas para resolver denuncias de intentos de homicidio. Las autoridades decidieron fijar el mismo monto base que aplican para casos fatales; es decir, 16 millones de pesos a cambio de datos sobre quienes mataron a las víctimas.

A diferencia de lo que ocurre con los hechos con personas fallecidas desde 2014, el pago sólo se ofrecerá a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA). "Para nosotros, la tentativa tiene que tener la misma pena que el delito consumado", argumentó Cococcioni.

>> Leer más: Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

En lo que respecta a las recompensas especiales por los prófugos de alto perfil, el monto y la lista se definen con otro criterio de búsquedas. "No son priorizadas necesariamente por el delito cometido sino por el peligro que representan en el territorio para la seguridad pública", explicó la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar. Entre otros factores mencionó el riesgo que representan los delincuentes capaces del manejo de recursos económicos de las organizaciones ilegales.

Actualmente, el Estado provincial destina 360 millones de pesos a impulsar la captura de los diez sospechosos más buscados. El principal apuntado es Matías Gazzani, presunto jefe de Los Menores. En este caso, el Poder Ejecutivo dispuso un pago de $ 70.000.000 a cambio de información sobre su paradero.

¿Cómo aportar datos para cobrar recompensas?

Cualquier persona que tenga información sobre un prófugo puede llamar al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected]. También es posible concurrir a las siguientes oficinas del MPA:

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

El organismo provincial hizo el pedido de captura de la mayoría de las personas que figuran en la lista de los más buscados. En el caso de Brian Bilbao, denunciado ante la Justicia federal por narcotráfico, el Ministerio Público Fiscal (MPF) recibe datos a través de la dirección [email protected]. Otra alternativa consiste en prestar declaración en alguna de estas oficinas:

  • Fiscalía Federal de Rosario: Mitre 601 y 621
  • Fiscalía Federal de Santa Fe: Monseñor Zaspe 3277
  • Sede fiscal descentralizada de San Lorenzo: Belgrano 1801
  • Sede fiscal descentralizada de Rafaela: bulevar Hipólito Irigoyen 316
  • Sede fiscal descentralizada de Venado Tuerto: Chacabuco 743
  • Sede fiscal descentralizada de San Nicolás: San Martin 78
  • Sede fiscal descentralizada Reconquista: San Martín 1158

¿Quiénes son los prófugos más buscados de Santa Fe?

  • Matías Ignacio Gazzani. Recompensa de 70 millones de pesos
  • Brian Walter Bilbao (50 millones de pesos)
  • Vicente Matías Pignata (40 millones de pesos)
  • Jesús Maximiliano Eusebio (35 millones de pesos)
  • Facundo Nicolás Aguirre (35 millones de pesos)
  • Fernando Sebastián Vázquez (30 millones de pesos)
  • Alexis Emanuel "Chami" Mendoza (30 millones de pesos)
  • Ramiro Gastón Escalante (25 millones de pesos)
  • Ernesto Fabián Quintana (25 millones de pesos)
  • Fernando Andrés "Colo" Cappelletti (20 millones de pesos)

La lista oficial sufrió dos modificaciones desde que el gobierno santafesino armó el sitio web con las recompensas especiales. La más reciente obedece a la captura de Waldo Bilbao, detenido el último viernes durante un operativo en el edificio El Palomar.

Waldo Bilbao Palomar

La Tropa de Operaciones Especiales (TOE) detuvo a Waldo Alexis Bilbao el viernes 12 de septiembre de 2025 en Colón al 1200.

El prófugo era buscado desde octubre de 2023 por una resonante causa sobre contrabando de drogas en avioneta desde Bolivia. La policía lo encontró escondido en el ducto de cañerías del baño del departamento de su familia, donde su esposa Guadalupe Torres Servín cumplía una orden de prisión domiciliaria.

Noticias relacionadas
Robo en geriátrico de Laprida al 1200, en la zona centro, muy cerca del Teatro El Círculo.

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

La audiencia de imputación por el secuestro y golpiza a un joven se realizó en el Centro de Justicia Penal.. 

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

El joven menor de edad quedó bajo custodia en Rosario tras los disparos.

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

Lucía Uberti y Mauro Novellino lideraban desde la cárcel la banda que operaba en Venado Tuerot y ahora aceptó las condenas. 

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Ver comentarios

Las más leídas

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Lo último

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Desde la Dirección de Control de Vectores aclararon que no se trata del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Cuál es la especie y dónde frecuenta

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Profesionales del Vilela se capacitan en el Garrahan para abordar una enfermedad poco común

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en el Garrahan para abordar una enfermedad poco común

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto 2026
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Ovación
Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina
Ovación

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

Policiales
Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

La Ciudad
Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Rosario: dónde serán los cortes de calle por la conmemoración de la Noche de los Lápices

Rosario: dónde serán los cortes de calle por la conmemoración de la Noche de los Lápices

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios
Información General

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos
Información General

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos
Policiales

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse
Información General

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga
El Mundo

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató
Información General

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente con brujería
Información General

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich
Zoom

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar