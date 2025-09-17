Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El niño viajaba con su familia hacia la provincia de Chaco en un automóvil y murió tras la colisión con un camión

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) comenzó a investigar este martes un choque en la autopista Rosario-Santa Fe . El caso cobró gran repercusión al final de la tarde, cuando se confirmó la muerte de un nene de 4 años por el incidente que involucró a un camión.

De acuerdo a la denuncia policial, el niño falleció tras la colisión a la altura de San Fabián, una localidad ubicada a más de 80 kilómetros al norte de Rosario. Otros integrantes de su familia sufrieron lesiones y fueron trasladados para recibir asistencia médica en el marco del operativo realizado por los Bomberos Voluntarios de Barrancas y otros agentes.

Los investigadores confirmaron que las víctimas son oriundas de Resistencia y estaban viajando hacia la provincia de Chaco en el momento del impacto. A partir del registro del procedimiento, la pesquisa pasó a manos del fiscal de Coronda, Roberto Olcese .

Según fuentes oficiales, el choque se produjo cerca de las 16.30 en el kilómetro 85,5 de la traza. Cristofer y su familia estaban regresando a su ciudad natal en un Fiat Duna blanco por la mano que va hacia el norte.

La primera hipótesis sobre el siniestro vial indica que el niño murió debido a una colisión por alcance en la autopista. El camión Mercedes-Benz involucrado en la maniobra sufrió daños en la parte delantera, mientras que el auto quedó totalmente destrozado y se despistó después del golpe.

El nene de 4 años falleció en el acto por el impacto en jurisdicción del departamento San Jerónimo. La policía y los bomberos constataron que el vehículo de menor porte era conducido por su padre de 47 años. El hombre iba acompañado por su pareja y otro hijo de 13 años.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron al camionero oriundo de Alcorta. El chofer de 45 años circulaba con un semirremolque cargado de escoria y quedó a disposición del MPA en paralelo con la orden de la pericia accidentológica para esclarecer la causa del siniestro vial.