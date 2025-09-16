La Capital | La Ciudad | Mercado del Centro

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

El espacio de comercialización de la economía social de la plaza Montenegro, que se renueva cada dos años, reabrirá el jueves con música y propuestas gastronómicas

16 de septiembre 2025 · 14:04hs
Será la presentación en comunidad de los proyectos que fueron seleccionados en la convocatoria de julio y que renovarán la oferta comercial y gastronómica del Mercado del Centro.

Será la presentación en comunidad de los proyectos que fueron seleccionados en la convocatoria de julio y que renovarán la oferta comercial y gastronómica del Mercado del Centro.

El Mercado del Centro vuelve a abrir en Plaza Montenegro con 10 nuevos puestos de emprendimientos locales. La reapertura del espacio de comercialización la economía social será este jueves 18 de septiembre, de 19 a 23, con una celebración en San Luis y San Martín con música en vivo, pintura y una amplia gama de propuestas gastronómicas.

Se trata de la presentación en comunidad de los 10 proyectos que fueron seleccionados en la convocatoria de julio de este año y que renovarán la oferta comercial y gastronómica, combinando sabores y productos locales.

Los contratos de 24 meses con los anteriores proyectos se terminaron, y el formato le da ahora una oportunidad a otros emprendedores para desarrollar sus locales y saltar a una estructura propia, logrando pluralidad y al mismo tiempo actualizar la oferta del Mercado.

>>Leer más: A dos años de su inauguración, el Mercado del Centro busca renovarse

Las nuevas marcas

Entre las recientes incorporaciones se encuentran: la cafetería Montrer, las pizzerías Don Pizza, y Central de Pizzas y Empanadas Rosario, la sandwichería La Porchetteria, las pastas de Raviolfrito, los lácteos de Cotar, el chipa de Chipacheese, la panadería Delicias de Mar del Plata, la dietética Almacén Nuestras Raíces y la verdulería agroecológica de la Cooperativa Tierra Viva.

En la presentación, cada emprendimiento contará con promociones y distintas degustaciones para que los interesados puedan probar sus productos.

En el marco del festejo, a su vez, estarán presentes emprendedores rosarinos de indumentaria y accesorios que sumarán color y estilo a la jornada: LePark, Martula Bikinis, Sinfín Cerámica, Gaucha, Maleva y Sophisticated. Habrá también distintas propuestas gastronómicas, intervenciones artísticas en vivo y música a cargo del DJ Manu Sánchez.

>>Leer más: A dos años de su inauguración, el Mercado del Centro busca renovarse

Días y horarios

El espacio de venta minorista de Mercado del Centro funcionará de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 10 a 18; mientras que el sector gastronómico abrirá de lunes a sábados, de 11 a 22, invitando a disfrutar de una experiencia que conjuga exquisiteces, música y cultura en pleno centro rosarino.

Como en cada edición, la iniciativa se enmarca en el esquema de funcionamiento rotativo del Mercado del Centro, que implica la apertura de convocatoria pública cada dos años para ocupar sus puestos comerciales. En esta oportunidad, se presentaron más de 50 propuestas en la última convocatoria, de las cuales 10 resultaron seleccionadas.

Así, se reafirma el objetivo de promoción y acceso a productos frescos, naturales y a precio justo, al mismo tiempo que fortalecer la red de la economía social en Rosario.

El Mercado

El Mercado del Centro es un espacio fijo de comercialización situado en la plaza Montenegro, que está pensado para la oferta de productos locales y regionales de calidad, frescos, naturales, diversos y a precios justo. Cuenta con 10 locales, de los cuales 7 conforman un espacio comercial minorista dedicado a la venta de productos alimenticios.

En tanto, los 3 restantes son parte de un nuevo espacio gastronómico con rubros como comida rápida saludable y bebidas, que contará con instalaciones preparadas para consumir en el sitio.

