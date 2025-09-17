Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

La Lepra tuvo un mal desempeño frente a Belgrano, perdió por 3 a 1 y fue eliminado en los 4º de final de Copa Argentina. A Newell's solo le queda el Clausura.

Gonzalo Maroni, de mal partido, intenta. Newell's cayó ante Belgrano, que lo sacó de la Copa Argentina en forma justificada.

El lamento de Gómez Mattar es el de todo Newell's. Fue bien eliminado de la Copa Argentina por Belgrano.

Hay formas y formas de quedar eliminado y Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba. Lejos de un equipo que aspira a convertirse en semifinalista de la Copa Argentina . Si estuvo en condiciones de dar más en el estadio La Pedrera, es muy difícil de imaginarlo. Porque la derrota frente a Belgrano por 3 a 1 es consecuencia de un plantel con enormes limitaciones, que mucho hizo, con esfuerzo, para llegar hasta acá. No más que eso. La desazón y la frustración embargan por estas horas al mundo rojinegro. La ilusión era grande. Lo que tenía para conseguirlo, no. El resultado, a la vista.

La estrategia con la que salió a jugar Newell’s requería de explosividad, para mantener la paciencia, quitar y salir despedido hacia adelante, siendo vertical. Y lo consiguió en el amanecer del partido. La asociación de Banega y Maroni, que continuó con la habilitación de Benedetto para el remate cruzado de Cocoliso González fue inalcanzable para el arquero Cardozo y una conjunción de practicidad y efectividad ciento por ciento.

Punto y aparte. El conjunto rojinegro se dedicó desde entonces solamente a tratar de recuperarla, sin ningún resguardo, ante un Pirata que fue a buscarlo con determinación. Zelarayán pasaba sin que nadie lo obstaculice. Espínola comenzó a ser exigido, ante un tiro de González Metilli y otro abajo de Zelarayán. La tercera fue la vencida. Jara ensayó una pirueta, se desvió en un futbolista y fue adentro.

Todo fue aún más cuesta arriba para la Lepra. Lo dominaron por completo. Avanzaba, la perdía y otra vez a correr la pelota de atrás. Le llegaban por los costados o el medio. No contenía a nadie. Uvita Fernández se lo perdió por muy poco y González Metilli lo mismo debajo del arco.

Situaciones que se sucedieron con Noguera ya adentro del campo de juego, en reemplazo del uruguayo Fernández. Con el zaguero, Fabbiani modificó el 4-4-2 por el 5-3-2. Cambió el dibujo, no el rendimiento del equipo.

Como si el entretiempo no hubiese existido, nada se alteró en la segunda etapa. Newell’s se defendía con enormes dificultades. Jara cabeceó y salió pegada al palo. El gol de Belgrano estaba al caer rápido. Y llegó. Espínola le sacó un cabezazo a Maldonado, pero no pudo con el rebote que capturó Lisandro López y que mandó adentro del arco.

La reacción que no llegó

Ante tanta desorientación, Fabbiani intentó una reacción. Ingresaron Josué Colman por Maroni, Giovani Chiaverano por Lollo y Jerónimo Gómez Mattar por Luca Regiardo. La Lepra se paró 4-3-3, sin volante de contención. El entrenador se decidió por arriesgar. El juego siguió siendo propiedad del Pirata, más allá de que sacó el pie del acelerador.

Belgrano no lo liquidó y mantuvo vivo a Newell’s. El pie del arquero Cardozo salvó lo que hubiese sido la igualdad de Chiaverano. Impensada por el trámite.

Newell’s era el boxeador que tambaleaba y al que solo le faltaba que le dieran el golpe decisivo de nocaut, pese a que la diferencia en el marcador era mínima. Hasta que llegó esa contra celeste que Jara aprovechó para el 3 a 1. Decisivo. Porque el cuarto de hora que restaba no tenía sentido.

La Lepra hacía tiempo que carecía de capacidad de reacción. El fútbol nunca lo tuvo, apenas en esa jugada del gol del principio. Que se esfumó demasiado rápido. Así, imposible.