Copa Libertadores: River recibió un golpe en el Monumental y Palmeiras lo dejó aturdido

Palmeiras hizo pesar su poderío en el Monumental y aunque River descontó al final quedó complicado. Debe ganar en San Pablo para seguir en la Copa Libertadores.

El paraguayo Gustavo Gómez celebra el primer gol de Palmeiras a los 6 minutos. River la tiene complicada en la Copa Libertadores.

River encontró la horma de su zapato, Palmeiras se adueñó de la geografía del Monumental y le propinó un duro golpe en su sueño de alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores de América. Le ganó 2 a 1 y ahora la llave se define el miércoles próximo en San Pablo.

Cuando a los 6 minutos, toda la defensa millonaria fue hacia adelante en un córner desde la derecha, pareció mentira que el paraguayo Gustavo Gómez saltara tan solo para marcar el 1 a 0.

Fue el primer indicio de que la noche vendría muy torcida para el equipo de Marcelo Gallardo. La primera muestra de que a River todo se le haría cuesta arriba, ante el equipo catalogado por todos como el gran candidato en esta edición de la Libertadores.

CONMEBOL #Libertadores | ¡HAY GOL DE PALMEIRAS! Lo hizo Gómez para el 1-0 vs. River.

No por nada fue el único que en la fase de grupos ganó los seis partidos. Se podrá decir que no eran poderosos, como tampoco Universitario de Perú en octavos de final, pero hay que ganar todo.

Y eso hizo, de local y visitante, antes equipos de peso de sus países, como Bolívar, Sporting Cristal y Cerro Porteño. Empató en la vuelta con la U de Lima, pero solo porque en la ida se había impuesto 4 a 0. Y en el Brasileirao está 3º, a 4 puntos del líder Flamengo, con un partido menos.

Y eso que no son todos jugadores brasileños los que saltaron al campo de juego del Monumental, porque Gómez es paraguayo y dos argentinos: el Flaco José López y Aníbal Moreno, el volante surgido en Newell's.

Con todos ellos, Palmeiras tuvo las riendas del partido ante un River aturdido y no extrañó que a los 41' llegara al segundo, cuando Vítor Roque definiera cruzado ante la salida de Armani tras gran habilitación de López. Todo había nacido de una pérdida de Marcos Acuña.

CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL DE PALMEIRAS! Asistencia de López y definición de Vitor Roque para el 2-0 vs. River.



— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 18, 2025

Claro que antes otro cabezazo de Gómez dio en el palo derecho de Armani y antes un tiro libre de Moreno exigió al arquero millonario.

El segundo tiempo en el Monumental

Con cambios de entrada, como los de Juanfer Quintero por Enzo Pérez y Martínez Quarta por uno de los tantos amonestados Paulo Díaz, River pareció salir con otra actitud. Pero enseguida Gonzalo Montiel cometió una falta violenta y vio también la amarilla.

Para colmo, enseguida Sebastián Driussi se lesionó y en su lugar entró Facundo Colidio, mientras bajaba el "movete River movete" desde las tribunas.

Lo que siguió fue pura impotencia, aunque faltando 2' descontó de la manera más impensada. A través del ingresado Martínez Quarta, con un remate de afuera del área que rebotó en el medio. Y que achicó un poco la angustia.