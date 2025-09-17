El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que se mantienen hasta el sábado

La temperatura máxima sería de 27º y el viernes estaría en aumento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 27º con algunas chances de tormentas aisladas para la mañana y posibles precipitaciones para la noche del viernes y toda la jornada del sábado, con bajas probabilidades de lluvias aisladas el domingo a la mañana.

La madrugada del jueves llega con vientos del noreste leves cambiando a moderados, un registro de 17º y hasta un 70 % de chances de tormentas aisladas que bajarían hasta un 40 % a la mañana, ya con los termómetros marcando 15º. A la tarde estaría parcialmente nublado, con una máxima de 27º bajando a 21º en la noche.

El viernes estaría mayormente nublado con algunas probabilidades de lluvias aisladas recién en la noche. La temperatura estaría en aumento, con marcas entre 29º y 17º.

El sábado tiene previsiones de tormentas aisladas durante toda la jornada, con una máxima de 25º y una mínima de 20º.

El domingo habría un descenso en los registros, con 19º de máxima y 11º de mínima. Para la mañana hay algunas chances de lluvias aisladas, y desde la tarde estaría mayormente nublado.

La semana próxima arrancaría con nubosidad variable, un lunes con un repunte en la máxima (23º) pero una baja en la mínima (7º) y un martes con marcas entre 22º y 9º.