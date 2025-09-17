La Capital | Policiales | lista

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe

Ernesto Fabián Quintana fue capturado en Recreo. Estaba prófugo por un homicidio y vinculado a una banda narco. Se habían ofrecido 25 millones de pesos como recompensa

17 de septiembre 2025 · 13:27hs
Ernesto Fabián Quintana, señalado como uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe, fue detenido este miércoles. Lo llamativo es que el criminal había ingresado justo este martes al ranking, luego de que otro prófugo fuera capturado y quedara un lugar "libre" en la lista.

La detención de Quintana se produjo en el marco de un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), realizado por la mañana en la ciudad de Recreo. El procedimiento se concretó en una vivienda del barrio Las Mercedes, donde los agentes lograron reducirlo sin que se produjeran incidentes.

Durante la requisa en el domicilio, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 mm marca Taurus, sin numeración, con munición en recámara, además de seis teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa.

En este caso se ofrecían 25.000.000 de pesos a cambio de información sobre su paradero.

Quién es Ernesto Fabián Quintana

Ernesto Fabián Quintana tenía un pedido de captura por el homicidio de Matías Casco, un peón rural de 30 años ejecutado el 5 de diciembre de 2020 en Sauce Viejo. El cuerpo de la víctima fue hallado días después por un pescador en el río Coronda. El prófugo fue imputado en abril de 2023 y quedó bajo prisión preventiva. Sin embargo, en noviembre del mismo año se escapó de la subcomisaría 6ª de La Guardia.

Quintana tiene 45 años y no solo era buscado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Justicia federal también había pedido su arresto por dos causas sobre narcotráfico. La más importante se refiere al contrabando de marihuana a través de la Hidrovía. De acuerdo a la denuncia, la organización que integraba recibía los cargamentos de droga enviados desde Paraguay en Santa Rosa de Calchines.

En lo que respecta al crimen, la fiscal María Laura Urquiza determinó que el asesino pasó a buscar a la víctima por su casa y luego la llevó hasta una vivienda de Sauce Viejo para matarla mediante un disparo en la cabeza. Antes de la ejecución le dio una golpiza. Tras la muerte, ató el cadáver con alambres, lo envolvió en una bolsa y lo arrojó al agua.

El operativo de captura de Quintana fue dispuesto por la fiscal de Delitos Complejos, Laura Urquiza, quien sigue la investigación por el crimen de Matías Casco. Fuentes policiales precisaron que la detención fue posible tras tareas de inteligencia y el seguimiento realizado en la zona de Recreo, que derivaron en el cerrojo policial que permitió atraparlo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas en el marco de las causas en las que está imputado.

¿Quiénes son los prófugos más buscados de Santa Fe?

  • Matías Ignacio Gazzani. Recompensa de 70 millones de pesos
  • Brian Walter Bilbao (50 millones de pesos)
  • Vicente Matías Pignata (40 millones de pesos)
  • Jesús Maximiliano Eusebio (35 millones de pesos)
  • Facundo Nicolás Aguirre (35 millones de pesos)
  • Fernando Sebastián Vázquez (30 millones de pesos)
  • Alexis Emanuel "Chami" Mendoza (30 millones de pesos)
  • Ramiro Gastón Escalante (25 millones de pesos)
  • Fernando Andrés "Colo" Cappelletti (20 millones de pesos)

¿Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe?

El gobierno santafesino paga por información útil para cerrar la búsqueda de los prófugos y esclarecer los delitos denunciados. En ningún caso habrá que esperar hasta el cierre del proceso penal con una sentencia para cobrar.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que los datos sirven para avanzar en la pesquisa, el Estado entrega la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa", resumió el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

La identidad de los testigos queda absolutamente bajo reserva. En cuanto a la persona que colabora, fuentes oficiales aclararon: "No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración".

Además de los 385 millones de pesos del presupuesto provincial, algunos prófugos como Matías Gazzani y Vicente Matías Pignata aparecen en el programa nacional de recompensas con otros montos. Estas medidas no interfieren ni se contraponen con la iniciativa del gobierno de Santa Fe.

¿Cómo aportar información para cobrar recompensas?

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los sospechosos puede enviar un correo electrónico a [email protected]. Otra opción es presentarse en alguna de las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela
