Ca7riel y Paco Amoroso tienen diez nominaciones para los Grammy Latinos

Solamente Bad Bunny sumó más nominaciones. La rosarina Nicki Nicole está con "Naiki" en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el productor y compositor Edgar Barrera son los principales nominados a la 26ª edición anual de los premios Grammy Latinos.

La Academia Latina de la Grabación anunció que Bad Bunny lidera el grupo con 12 nominaciones. Entre las candidaturas de la superestrella se encuentra la de Álbum del Año por "Debí tirar más fotos", en el que adopta estilos puertorriqueños más antiguos como la plena y el urbano, además de seguir experimentando con el reguetón y el trap. También recibió nominaciones en las categorías de Grabación y Canción del Año por dos temas de ese álbum: “Baile inolvidable” y “DtMF”.

Con su mezcla divertida y subversiva de hip-hop, pop latino y un funk estridente, Ca7riel & Paco Amoroso recibieron 10 nominaciones, incluida la de Álbum del Año por "Papota", y por dos temas que también compiten en las categorías de Grabación y Canción: “El día del amigo” y “#Tetas”.

Otros argentinos nominados fueron Conociendo Rusia con su canción junto a Jorge Drexler ("Desastres Fabulosos") y Zoe Gotusso con "Lara", ambos en Grabación del Año. En la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional también está Zoe Gotusso con "Cursi", mientras que Marilina Bertoldi aparece con "Para quien trabajas" en Mejor álbum de música alternativa. Bándalos Chinos compite en Mejor Álbum Pop/Rock con "Vándalos", además de Mejor canción alternativa con "El ritmo".

En Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock están nominados A.N.I.M.A.L., Marilina Bertoldi, Eruca Sativa y Fito Páez

Además, la rosarina Nicki Nicole tiene a "Naiki" entre los candidatos por Mejor Álbum de Música Urbana.

Todos los nominados

►Álbum del año

"Cosa nuestra", Rauw Alejandro / "Debí tirar más fotos", Bad Bunny / "Papota", Ca7riel y Paco Amoroso / "Raíces", Gloria Estefan / "Puñito de Yocahú", Vicente García / "Al romper la burbuja", Joaquina / "Cancionera", Natalia Lafourcade / "Palabra de To’s Seca", Carín León / "Caju", Liniker / "En las nubes, con mis panas", Elena Rose / "¿Y ahora qué?", Alejandro Sanz

►Mejor Grabación del Año

"Baile inolvidable", Bad Bunny / "DtMF", Bad Bunny / "El día del amigo", Ca7riel y Paco Amoroso / "#Tetas", Ca7riel y Paco Amoroso / "Desastres fabulosos", Jorge Drexler y Conociendo Rusia / "Lara", Zoe Gotusso / "Si antes te hubiera conocido", Karol G / "Cancionera", Natalia Lafourcade / "Ao teu lado", Liniker / "Palmeras en el jardín", Alejandro Sanz

►Mejor Canción de Año

"Baile inolvidable", Bad Bunny / "Bogotá", Andrés Cepeda / "Cancionera", Natalia Lafourcade / "DtMF", Bad Bunny / "El día del amigo", Ca7riel y Paco Amoroso / "Otra noche de llorar", Mon Laferte / "Palmeras en el jardín", Alejandro Sanz / "Si antes te hubiera conocido", Karol G / "#Tetas", Ca7riel y Paco Amoroso / "Veludo Marrom", Liniker

►Mejor Nuevo artista

Alleh / Annasofia / Yerai Cortés / Juliane Gamboa / Camila Guevara / Isadora / Alex Luna / Paloma Morphy / Sued Nunes / Ruzzi

►Mejor Canción de Raíces

"Aguacero", Luis Enrique y C4 Trío / "Como quisiera quererte", El David Aguilar y Natalia Lafourcade / "El Palomo y la Negra", Natalia Lafourcade / "Ella" - Anita Vergara y Tato Marenco / "Jardín del paraíso", Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco / "Lo que le pasó a Hawaii", Bad Bunny

►Mejor Música Para Medios Visuales

"Cada minuto cuenta" (Prime Video), Pedro Osuna / "Cien años de Soledad" (Netflix), Camilo Sanabria / "El Eternauta" (Netflix), Federico Jusid / "In The Summers", Eduardo Cabra / "Pedro Páramo" (Netflix), Gustavo Santaolalla

►Mejor Álbum Vocal Pop

"Cuarto Azul", Aitana / "¿Y ahora qué?", Alejandro Sanz / "En las nubes, con mis panas", Elena Rose / "Palacio", Elsa y Elmar / "Al romper la burbuja", Joaquina

►Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

"Bogotá", Andrés Cepeda / "Lo que nos faltó decir", Jesse & Joy / "Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall", Natalia Lafourcade / "Después de los 30", Raquel Sofía / "Cursi", Zoe Gotusso

►Mejor Canción Pop

"Bogotá", Andrés Cepeda / "El día del amigo", Ca7riel & Paco Amoroso / "Te quiero", Nicole Zignago / "Soltera", Shakira / "Querida yo", Yami Safdie & Camilo

►Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

"Orión (Sistek Remix)", Boza, Elena Rose y Sistek / "Ella quiere techno", Imanbek y Taichu / "Qqqq", ElaMinus / "Rulay en Dubai (Extended)", Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin / "Veneka", Rawayana ft. Akappelah

►Mejor fusión / interpretación urbana

"Capaz (merenguetón)", Alleh y Yorghaki / "DtMF", Bad Bunny / "De maravisha", Tokischa ft. Nathy Peluso / "La Plena - W Sound 05", W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums / "Roma", Jay Wheeler

►Mejor Interpretación Reggaeton

"Baja pa’ acá", Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido / "Voy a llevarte pa PR", Bad Bunny / "Dile a él", Nicky Jam / "Brillar", Lenny Tavárez / "Reggaeton Malandro", Yandel ft. Tengo Calderón

►Mejor Álbum de Música Urbana

"Debí tirar más fotos", Bad Bunny / "Underwater", Fariana / "Naiki", Nicki Nicole / "MPC (Música Popular Carioca)", Papatinho / "Elyte", Yandel

►Mejor Canción de Rap/Hip Hop

"El favorito de mami", Big Soto ft. Eladio Carrión / "Fresh", Trueno / "Parriba", Akapellah ft. Trueno / "Sudor y Tinta", J Noa y Vakero / "Thc", Arcángel

►Mejor Canción Urbana

"Cosas pendientes", Maluma / "DtMF", Bad Bunny / "En la city", Trueno ft. Young Miko / "La mudanza", Bad Bunny / "Xq eres así", Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

►Mejor Álbum de Rock

"Legado", A.N.I.M.A.L. / "Luna en Obras". Marilina Bertoldi / "A tres días de la tierra", Eruca Sativa / "Gigante", Leiva / "Novela", Fito Páez

►Mejor Canción de Rock

"La Torre", Renee / "Legado", A.N.I.M.A.L. / "Sale el sol", Fito Páez / "TRNA", Ali Stone / "Volarte", Eruca Sativa

►Mejor Álbum de Pop/Rock

"Vándalos", Bandalos Chinos / "Malhablado", Diamante Eléctrico / "Malcriado", Lasso / "El último día de nuestras vidas", Dani Martín / "Ya es mañana", Morat / "R", Renee

►Mejor Canción de Pop/Rock

"Ángulo muerto", Leiva / "Desastre fabulosos", Jorge Drexler y Conociendo Rusia / "Lucifer", Lasso / "No llames lo mío nuestro", Joaquina / "Tu manera de amar", Debi Nova / "Un último vals", Joaquín Sabina

►Mejor Álbum de Música Alternativa

"Para quien trabajas Vol. 1", Marilina Bertoldi / "Papota", Ca7riel y Paco Amoroso / "Bodhiria", Judeline / "Todos los días todo el día", Latin Mafia / "Daisy", Ruswosky

►Mejor Canción Alternativa

"El ritmo", Bandalos Chinos / "Joropo", Judeline / "Siento que merezco más", Latin Mafia / "(Sola)", Paloma Morphy / "#Tetas", Ca7riel y Paco Amoroso