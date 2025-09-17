La Capital | Zoom | CA7RIEL

Ca7riel y Paco Amoroso tienen diez nominaciones para los Grammy Latinos

Solamente Bad Bunny sumó más nominaciones. La rosarina Nicki Nicole está con "Naiki" en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana

17 de septiembre 2025 · 20:15hs
Ca7riel y Paco Amoroso tienen diez nominaciones para los Grammy Latinos

Bad Bunny, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el productor y compositor Edgar Barrera son los principales nominados a la 26ª edición anual de los premios Grammy Latinos.

La Academia Latina de la Grabación anunció que Bad Bunny lidera el grupo con 12 nominaciones. Entre las candidaturas de la superestrella se encuentra la de Álbum del Año por "Debí tirar más fotos", en el que adopta estilos puertorriqueños más antiguos como la plena y el urbano, además de seguir experimentando con el reguetón y el trap. También recibió nominaciones en las categorías de Grabación y Canción del Año por dos temas de ese álbum: “Baile inolvidable” y “DtMF”.

Con su mezcla divertida y subversiva de hip-hop, pop latino y un funk estridente, Ca7riel & Paco Amoroso recibieron 10 nominaciones, incluida la de Álbum del Año por "Papota", y por dos temas que también compiten en las categorías de Grabación y Canción: “El día del amigo” y “#Tetas”.

Otros argentinos nominados fueron Conociendo Rusia con su canción junto a Jorge Drexler ("Desastres Fabulosos") y Zoe Gotusso con "Lara", ambos en Grabación del Año. En la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional también está Zoe Gotusso con "Cursi", mientras que Marilina Bertoldi aparece con "Para quien trabajas" en Mejor álbum de música alternativa. Bándalos Chinos compite en Mejor Álbum Pop/Rock con "Vándalos", además de Mejor canción alternativa con "El ritmo".

En Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock están nominados A.N.I.M.A.L., Marilina Bertoldi, Eruca Sativa y Fito Páez

Además, la rosarina Nicki Nicole tiene a "Naiki" entre los candidatos por Mejor Álbum de Música Urbana.

Todos los nominados

Álbum del año

"Cosa nuestra", Rauw Alejandro / "Debí tirar más fotos", Bad Bunny / "Papota", Ca7riel y Paco Amoroso / "Raíces", Gloria Estefan / "Puñito de Yocahú", Vicente García / "Al romper la burbuja", Joaquina / "Cancionera", Natalia Lafourcade / "Palabra de To’s Seca", Carín León / "Caju", Liniker / "En las nubes, con mis panas", Elena Rose / "¿Y ahora qué?", Alejandro Sanz

Mejor Grabación del Año

"Baile inolvidable", Bad Bunny / "DtMF", Bad Bunny / "El día del amigo", Ca7riel y Paco Amoroso / "#Tetas", Ca7riel y Paco Amoroso / "Desastres fabulosos", Jorge Drexler y Conociendo Rusia / "Lara", Zoe Gotusso / "Si antes te hubiera conocido", Karol G / "Cancionera", Natalia Lafourcade / "Ao teu lado", Liniker / "Palmeras en el jardín", Alejandro Sanz

Mejor Canción de Año

"Baile inolvidable", Bad Bunny / "Bogotá", Andrés Cepeda / "Cancionera", Natalia Lafourcade / "DtMF", Bad Bunny / "El día del amigo", Ca7riel y Paco Amoroso / "Otra noche de llorar", Mon Laferte / "Palmeras en el jardín", Alejandro Sanz / "Si antes te hubiera conocido", Karol G / "#Tetas", Ca7riel y Paco Amoroso / "Veludo Marrom", Liniker

Mejor Nuevo artista

Alleh / Annasofia / Yerai Cortés / Juliane Gamboa / Camila Guevara / Isadora / Alex Luna / Paloma Morphy / Sued Nunes / Ruzzi

Mejor Canción de Raíces

"Aguacero", Luis Enrique y C4 Trío / "Como quisiera quererte", El David Aguilar y Natalia Lafourcade / "El Palomo y la Negra", Natalia Lafourcade / "Ella" - Anita Vergara y Tato Marenco / "Jardín del paraíso", Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco / "Lo que le pasó a Hawaii", Bad Bunny

Mejor Música Para Medios Visuales

"Cada minuto cuenta" (Prime Video), Pedro Osuna / "Cien años de Soledad" (Netflix), Camilo Sanabria / "El Eternauta" (Netflix), Federico Jusid / "In The Summers", Eduardo Cabra / "Pedro Páramo" (Netflix), Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum Vocal Pop

"Cuarto Azul", Aitana / "¿Y ahora qué?", Alejandro Sanz / "En las nubes, con mis panas", Elena Rose / "Palacio", Elsa y Elmar / "Al romper la burbuja", Joaquina

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

"Bogotá", Andrés Cepeda / "Lo que nos faltó decir", Jesse & Joy / "Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall", Natalia Lafourcade / "Después de los 30", Raquel Sofía / "Cursi", Zoe Gotusso

Mejor Canción Pop

"Bogotá", Andrés Cepeda / "El día del amigo", Ca7riel & Paco Amoroso / "Te quiero", Nicole Zignago / "Soltera", Shakira / "Querida yo", Yami Safdie & Camilo

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

"Orión (Sistek Remix)", Boza, Elena Rose y Sistek / "Ella quiere techno", Imanbek y Taichu / "Qqqq", ElaMinus / "Rulay en Dubai (Extended)", Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin / "Veneka", Rawayana ft. Akappelah

Mejor fusión / interpretación urbana

"Capaz (merenguetón)", Alleh y Yorghaki / "DtMF", Bad Bunny / "De maravisha", Tokischa ft. Nathy Peluso / "La Plena - W Sound 05", W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums / "Roma", Jay Wheeler

Mejor Interpretación Reggaeton

"Baja pa’ acá", Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido / "Voy a llevarte pa PR", Bad Bunny / "Dile a él", Nicky Jam / "Brillar", Lenny Tavárez / "Reggaeton Malandro", Yandel ft. Tengo Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana

"Debí tirar más fotos", Bad Bunny / "Underwater", Fariana / "Naiki", Nicki Nicole / "MPC (Música Popular Carioca)", Papatinho / "Elyte", Yandel

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

"El favorito de mami", Big Soto ft. Eladio Carrión / "Fresh", Trueno / "Parriba", Akapellah ft. Trueno / "Sudor y Tinta", J Noa y Vakero / "Thc", Arcángel

Mejor Canción Urbana

"Cosas pendientes", Maluma / "DtMF", Bad Bunny / "En la city", Trueno ft. Young Miko / "La mudanza", Bad Bunny / "Xq eres así", Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

Mejor Álbum de Rock

"Legado", A.N.I.M.A.L. / "Luna en Obras". Marilina Bertoldi / "A tres días de la tierra", Eruca Sativa / "Gigante", Leiva / "Novela", Fito Páez

Mejor Canción de Rock

"La Torre", Renee / "Legado", A.N.I.M.A.L. / "Sale el sol", Fito Páez / "TRNA", Ali Stone / "Volarte", Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

"Vándalos", Bandalos Chinos / "Malhablado", Diamante Eléctrico / "Malcriado", Lasso / "El último día de nuestras vidas", Dani Martín / "Ya es mañana", Morat / "R", Renee

Mejor Canción de Pop/Rock

"Ángulo muerto", Leiva / "Desastre fabulosos", Jorge Drexler y Conociendo Rusia / "Lucifer", Lasso / "No llames lo mío nuestro", Joaquina / "Tu manera de amar", Debi Nova / "Un último vals", Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Música Alternativa

"Para quien trabajas Vol. 1", Marilina Bertoldi / "Papota", Ca7riel y Paco Amoroso / "Bodhiria", Judeline / "Todos los días todo el día", Latin Mafia / "Daisy", Ruswosky

Mejor Canción Alternativa

"El ritmo", Bandalos Chinos / "Joropo", Judeline / "Siento que merezco más", Latin Mafia / "(Sola)", Paloma Morphy / "#Tetas", Ca7riel y Paco Amoroso

Noticias relacionadas
Marcos Camino habló del conflicto con Cacho Deicas: “Me duele mucho porque es un amigo de muchos años”

"No sé qué pasó": Marcos Camino habló del conflicto entre Cacho Deicas y Los Palmeras

La dura caída que sufrió Catherine Fulop

Catherine Fulop sufrió una tremenda caída durante su actuación en el show de Erreway

Charly García y Patricio Sardelli compartieron una cena durante un íntimo recital en La Fábrica.

Charly y Patricio Sardelli vieron juntos el recital del corista de los Rolling Stones

Agustin Franzoni lanzó unos repudiables comentarios sobre su expareja Flor Jazmín Peña

Fotos íntimas y repudio: qué pasó entre Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo último

Newells: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Nadia Isasa y Patricio Raffo presentan sus últimos libros

Nadia Isasa y Patricio Raffo presentan sus últimos libros

El BCRA comenzó a quemar dólares y los bonos se derrumbaron

El BCRA comenzó a "quemar dólares" y los bonos se derrumbaron

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

La ratificación de la ley de financiamiento universitario en Diputados fue recibida en las calles por una multitud que no dudó en celebrar el triunfo

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

Por Mila Kobryn
Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura
Policiales

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Por Matías Petisce
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Hospital Garrahan

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Hospital Garrahan

Ovación
El podio de Newells: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

El podio de Newells: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

El podio de Newell's: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

Al Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

Al Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Policiales
Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura
Policiales

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

La Ciudad
Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

Por Mila Kobryn
Política

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
POLITICA

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Política

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio