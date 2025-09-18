Atajos de teclado en Windows: los trucos para ahorrar tiempo de trabajo en la computadora Claves prácticas para aprovechar al máximo las funciones que ofrece el teclado a través de herramientas ocultas que muchos desconocen 18 de septiembre 2025 · 07:05hs

Las herramientas para trabajar en computadora con mayor agilidad y rapidez

Al usar la computadora, los atajos de teclado resultan una herramienta clave para desplazarse entre pestañas, utilizar las diferentes aplicaciones y distintas herramientas de Windows. Aunque muchos usuarios los desconocen, con un poco de práctica pueden convertirse en un recurso muy útil para agilizar tareas cotidianas.

Todo teclado ofrece combinaciones de teclas que permiten trabajar y desplazarse con mayor rapidez. Esto no solo mejora el uso del sistema operativo, sino que también acelera la gestión de la interfaz y aumenta la productividad. Con solo presionar dos o hasta tres teclas al mismo tiempo, se tiene la posibilidad de abrir o cerrar las pestañas de Google, iniciar una ventana de incógnito, acceder al historial de navegación o realizar búsquedas rápidas sin tener que entrar a la página principal de la plataforma.

Lo que pocos saben es que existen atajos de teclado para cambiar de ventanas, abrir la pestaña de incógnito o dividir la pantalla para usar varias aplicaciones al mismo tiempo en el navegador Google Chrome. A partir de este manual el tiempo de trabajo en pantalla se va a reducir considerablemente y servirá para aprovechar al máximo sus funciones.

Atajos de teclado en Windows Ctrl + A: Seleccionar todo el contenido.

Ctrl + C: Copiar los elementos seleccionados.

Ctrl + X: Cortar los elementos seleccionados.

Ctrl + V: Pegar los elementos copiados o cortados.

Ctrl + Z: Deshacer una acción .

Ctrl + Y: Rehacer una acción.

Ctrl + Supr: Eliminar el elemento seleccionado y moverlo a la Papelera de reciclaje.

Ctrl + Shift + Esc: Abrir el Administrador de tareas.

Ctrl + Shift + N: Abrir pestaña en modo incógnito

Ctrl + P: Imprimir la página actual.

Ctrl + N: Abrir una nueva ventana de programa de la aplicación actual. teclado-1.jpg Shift + Supr: Eliminar el elemento seleccionado de forma permanente.

Shift + Flechas: Seleccionar más de un elemento.

F2: Cambiar el nombre del elemento seleccionado.

F5: Actualizar la ventana activa.

F10: Abrir la barra de menú en la aplicación actual.

F11: Entrar o salir del modo de pantalla completa.

Alt + Tab: Cambiar entre las aplicaciones en ejecución.

Alt + Flecha izquierda: Regresar.

Alt + Flecha derecha: Avanzar.

Alt + Esc: Recorrer las aplicaciones en la barra de tareas.

Alt + F8: Mostrar tu contraseña en la pantalla de inicio de sesión.

Alt + Barra espaciadora: Abrir el menú contextual de la ventana actual.

Alt + Enter: Abrir las propiedades del elemento seleccionado.

Alt + F4: Cerrar la app activa o, si estás en el escritorio, abrir el cuadro para apagar, reiniciar, cerrar sesión o suspender la PC.

Alt + F10: Abrir el menú contextual para el elemento seleccionado. >> Leer más: Cómo funciona Nano Banana, la revolucionaria IA de Google para editar imágenes Teclas Windows teclado.jpeg Windows + Tab: Abrir vista de tareas.

Windows + P: Proyectar una pantalla.

Windows + R: Abrir el comando Ejecutar.

Windows + I: Abrir la configuración de Windows 11.

Windows + X: Abrir el menú contextual del botón Inicio.

Windows + punto (.): Iniciar el teclado Emoji.

Windows + D: Mostrar u ocultar el escritorio.

Windows + L: Bloquear el PC.

Windows + Shift + S: Hacer capturas de pantalla con la herramienta Recortes.

Windows + Impr Pant: Hacer una captura de pantalla completa y guárdela en el portapapeles.

Esc: Cerrar la tarea actual.