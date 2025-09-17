La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Suspendió la conferencia de prensa y fue el último en subirse al micro. A la pasada le preguntaron si iba a seguir en el cargo, pero no respondió

Hernán Cabrera

17 de septiembre 2025 · 21:15hs
Cristian Fabbiani da indicaciones en el medio del partido. Claramente el equipo no le respondió.

Un partido más en el que el entrenador de Newell's, Cristian Fabbiani, se fue sin hablar: son tres de los últimos cuatro. Indudablemente, el Ogro no tenía ganas de explicar lo que, para muchos, parecía inexplicable: la dura y muy justa derrota de La Lepra a manos de Belgrano en los cuartos de final de la Copa Argentina. En su retirada le preguntaron a la pasada si iba a seguir en el cargo y el técnico solo devolvió silencio.

En la puerta del vestuario de Newell's, en el estadio Único de La Pedrera, se respiraba un aire pesado: el ánimo no era el mejor por la contundencia de la derrota y sobre todo por la diferencia que Belgrano le marcó desde el juego.

La primera información fue que Ricardo Zielinski iba a ser el encargado de abrir la rueda de prensa y que después del Ruso sería el turno de Fabbiani, pero en cuestión de minutos llegó la confirmación de que el técnico no iba a hablar con la prensa. Pese a ello, fue uno de los últimos en dejar el vestuario.

Despedida
Fabbiani lo hizo una vez más

Claro que a esta altura el comportamiento del entrenador rojinegro no sorprende porque es algo que viene haciendo bastante seguido. El de este jueves por la noche en San Luis fue el tercero de los últimos cuatro partidos en los que el Ogro gambetea los micrófonos. Y lo que une a todos ellos es la derrota. Sólo se sentó frente a la prensa el pasado viernes, tras la victoria frente a Atlético Tucumán.

Antes de eso, se fue sin hablar del Gigante de Arroyito después de la derrota en el clásico y algunos días después se comportó de la misma manera cuando su equipo perdió en el Coloso frente a Barracas Central. En ese caso sí realizó un posteo en redes sociales al día siguiente advirtiendo: "En este momento que estamos viviendo como club salgo a dar la cara como siempre".

Sí tuvo ganas de explicar lo que fue el agónico triunfo de Newell's contra Atlético Tucumán hace apenas unos días. Pero en San Luis, con una nueva derrota consumada y la eliminación de Copa Argentina sellada a fuego, optó por no emitir palabra.

No contestó ni siquiera cuando caminó hacia el micro que transportará al plantel hacia Rosario tras la pregunta que le realizaron sobre si iba a continuar en el cargo. Se mantuvo con la mirada en el piso y no emitió palabra.

Lo mismo hicieron los futbolistas, quienes se fueron sin hacer declaraciones, en medio de un clima espeso que se vivía, con gente todavía en las tribunas del estadio y visión hacia la zona de los vestuarios que no hacían otra cosa que descargar su bronca por la eliminación.

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El podio de Newell's: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

El podio de Newell's: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

Al Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

