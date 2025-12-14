Participación histórica en las elecciones de Newell's: cerca de 11 mil personas se acercaron a votar Votó en Newell's Old Boys una cifra muy superior a la de 2021. Los socios expresaron en las urnas la necesidad de definir el rumbo del club 14 de diciembre 2025 · 21:07hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital Hubo filas durante la jornada para votar en Newell's

Las elecciones que consagraron a Ignacio Boero como nuevo presidente de Newell’s Old Boys dejó un dato que sobresalió por encima del resultado político: la masiva participación de los socios. Alrededor de 11 mil leprosos y leprosas se acercaron este domingo para emitir su voto y definir el rumbo del club por los próximos cuatro años.

El número resulta especialmente significativo si se lo pone en contexto. Estaban habilitados para sufragar algo más de 28 mil socios, y aun así la convocatoria superó con holgura a la de los comicios anteriores. En 2021, en plena pandemia, habían votado 7.477 asociados cuando Ignacio Astore fue proclamado presidente. Esta vez, con el club atravesando un fuerte debate interno y deportivo, la respuesta fue mucho mayor.

Ignacio Boero, el nuevo presidente Desde antes del cierre de urnas, el clima que se respiraba en el estadio anticipaba el desenlace. En el espacio de la agrupación Unen, el optimismo era visible: gestos distendidos, abrazos contenidos y una certeza que circulaba en voz baja. Nadie se animaba a cantar victoria de manera oficial, pero la sensación era que Boero estaba ganando y con una diferencia considerable.

Los primeros datos confirmaron esa percepción. La tendencia a favor del candidato de Unen fue irremontable, con una ventaja cercana a los 20 puntos. Detrás, se daba una paridad en el segundo lugar entre Cristián D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro) y Juan Cuneo (Fuerza Leprosa). La cuarta lista en competencia fue la de Guillermo Muñoz (8 de Marzo).

Alta convocatoria en las elecciones Con el correr de las horas y a la espera de la confirmación oficial, los seguidores de Boero comenzaron a concentrarse junto a los integrantes de su lista, ya preparados para el festejo. Pero más allá de los cánticos y celebraciones, el dato central fue otro: la voluntad de los socios de expresarse en las urnas. La participación superior a los 11 mil votantes evidenció una necesidad colectiva de tomar la palabra, de involucrarse y de decidir el futuro institucional de Newell’s en un momento clave. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2000334986612703705&partner=&hide_thread=false ¡Récord de asistencia!



La votación finalizó oficialmente con participación histórica de socios y socias.



Ya se dio comienzo al escrutinio y los números oficiales se conocerán en las próximas horas.



Newell’s es grande por su historia y por su gente. ¡Gracias a todos por… pic.twitter.com/N2nLs3YZBo — Newell’s Old Boys (@Newells) December 14, 2025