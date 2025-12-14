La Capital | La Ciudad | Sociedad

La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable

La iniciativa busca fortalecer un hábito que es seguro, saludable, ambientalmente sustentable y económicamente accesible para toda la población

14 de diciembre 2025 · 17:43hs
Sociedad de Pediatría de Rosario y Aguas Santafesinas buscan ofrecer información clara y confiable para que las familias elijan el agua de la canilla. 

Sociedad de Pediatría de Rosario y Aguas Santafesinas buscan ofrecer información clara y confiable para que las familias elijan el agua de la canilla. 

La Sociedad de Pediatría de Rosario y Aguas Santafesinas (Assa) lanzan una campaña conjunta destinada a promover el consumo de agua potable de red como bebida principal para una hidratación adecuada. La iniciativa busca fortalecer un hábito que es seguro, saludable, ambientalmente sustentable y económicamente accesible para toda la población

Juan Destefani, presidente de la Sociedad de Pediatría de Rosario, destacó: “Promover el consumo de agua potable de red es promover salud. Para la infancia y la adolescencia, elegir agua segura como bebida principal contribuye a hábitos más saludables, previene enfermedades y reduce el consumo de bebidas azucaradas. Esta campaña reafirma nuestro compromiso con el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes”.

Desde comienzos del siglo XX, la gran revolución sanitaria en materia de salud pública ha sido el acceso a sistemas centralizados y controlados de agua apta para consumo humano. La vigilancia permanente de estos sistemas, la incorporación de nuevas tecnologías, la formación de personal especializado y los controles de organismos competentes constituyen pilares fundamentales de las políticas públicas de gestión de este servicio.

>>Leer más: Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Renata Ghilotti, presidenta de Aguas Santafesinas, afirmó: “El agua que llega a los hogares es el resultado de un trabajo técnico riguroso, permanente y transparente. Nuestro compromiso es garantizar un servicio confiable y de calidad, con controles continuos y tecnología de vanguardia. Queremos que la población sepa que puede tomar agua de red con total tranquilidad y confianza, porque tenemos la mejor agua potable de Argentina”.

Assa cuenta con un equipo técnico conformado por profesionales de ingeniería química, química, bioquímica, farmacia, tecnología y alimentación, además de técnicos e idóneos especialmente capacitados. La empresa realiza controles continuos desde la captación en el río Paraná -una de las fuentes de agua superficial más confiables del país- hasta la llegada a los hogares.

Entre los principales puntos del sistema de control y potabilización se destacan:

►El agua proviene del río Paraná, una fuente superficial segura y confiable.

►El proceso de potabilización incluye cuatro etapas clave: coagulación, sedimentación, filtración y desinfección.

►ASSA realiza controles permanentes las 24 horas, con más de 650 análisis diarios para asegurar el cumplimiento de la normativa.

►Los controles se llevan a cabo en laboratorios de Proceso y de Calidad, aplicando métodos de análisis normalizados.

►Se analizan cerca de 100 parámetros con tecnología de última generación y personal altamente calificado.

►Los análisis fisicoquímicos son frecuentes y los microbiológicos se realizan a diario con metodologías de alta sensibilidad.

►El control microbiológico incluye bacterias, plancton, parásitos y bioensayos, bajo estándares muy rigurosos.

►El Laboratorio Calidad Rosario procesa más de 140.000 muestras anuales.

►El Ente Regulador de Servicios Sanitarios audita el servicio de manera independiente.

►El agua de red es apta para consumo directo; solo se requiere el adecuado mantenimiento de tanques y cisternas en cada domicilio.

Con esta campaña, la Sociedad de Pediatría de Rosario y Aguas Santafesinas renuevan su compromiso con la salud y el acceso a agua. Ambas instituciones buscan ofrecer información clara y confiable para que las familias elijan el agua de la canilla como una opción segura y accesible para el cuidado cotidiano.

Noticias relacionadas
Pablo Javkín, intendente de Rosario

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

La entrga de las bandas se convirtió en un clásico que, ahora, genera controversia.

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Carlos Rodríguez navega desde los 12 años en el río.

"La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria", afirma un referente del barrio Alberdi

La bajada Puccio, una postal icónica del barrio Alberdi, en la zona norte de Rosario.

Alberdi, una zona de Rosario donde los clubes náuticos son parte de la vida diaria

Ver comentarios

Las más leídas

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Lo último

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Desde las 9 y hasta pasadas las 18 cerca de 10 mil socios votaron para elegir a la nueva comisión directiva leprosa. Los comicios se dirimen entre cuatro candidatos a presidente. La Capital sigue la jornada con cobertura minuto a minuto.
Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Por Rodolfo Parody
Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito
El Mundo

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

Ovación
Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

Por Gustavo Conti
Ovación

Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

De Maxi Rodríguez a Pablo Javkin: las figuras que pasaron por las elecciones en Newells

De Maxi Rodríguez a Pablo Javkin: las figuras que pasaron por las elecciones en Newell's

Categorías Agrupadas Federadas: Paraná consagró a los tres campeones que faltaban

Categorías Agrupadas Federadas: Paraná consagró a los tres campeones que faltaban

Policiales
Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

La Ciudad
La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable
La Ciudad

La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Información General

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Por Claudio Berón

Policiales

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Goity: Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
La Ciudad

Goity: "Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral
Política

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
Información General

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Información General

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Información General

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027