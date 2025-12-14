La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable

La iniciativa busca fortalecer un hábito que es seguro, saludable, ambientalmente sustentable y económicamente accesible para toda la población

Sociedad de Pediatría de Rosario y Aguas Santafesinas buscan ofrecer información clara y confiable para que las familias elijan el agua de la canilla.

La Sociedad de Pediatría de Rosario y Aguas Santafesinas (Assa) lanzan una campaña conjunta destinada a promover el consumo de agua potable de red como bebida principal para una hidratación adecuada. La iniciativa busca fortalecer un hábito que es seguro, saludable, ambientalmente sustentable y económicamente accesible para toda la población

Juan Destefani, presidente de la Sociedad de Pediatría de Rosario, destacó: “Promover el consumo de agua potable de red es promover salud. Para la infancia y la adolescencia, elegir agua segura como bebida principal contribuye a hábitos más saludables, previene enfermedades y reduce el consumo de bebidas azucaradas . Esta campaña reafirma nuestro compromiso con el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes”.

Desde comienzos del siglo XX, la gran revolución sanitaria en materia de salud pública ha sido el acceso a sistemas centralizados y controlados de agua apta para consumo humano. La vigilancia permanente de estos sistemas, la incorporación de nuevas tecnologías, la formación de personal especializado y los controles de organismos competentes constituyen pilares fundamentales de las políticas públicas de gestión de este servicio.

Renata Ghilotti, presidenta de Aguas Santafesinas, afirmó: “El agua que llega a los hogares es el resultado de un trabajo técnico riguroso, permanente y transparente. Nuestro compromiso es garantizar un servicio confiable y de calidad, con controles continuos y tecnología de vanguardia. Queremos que la población sepa que puede tomar agua de red con total tranquilidad y confianza, porque tenemos la mejor agua potable de Argentina”.

Assa cuenta con un equipo técnico conformado por profesionales de ingeniería química, química, bioquímica, farmacia, tecnología y alimentación, además de técnicos e idóneos especialmente capacitados. La empresa realiza controles continuos desde la captación en el río Paraná -una de las fuentes de agua superficial más confiables del país- hasta la llegada a los hogares.

Entre los principales puntos del sistema de control y potabilización se destacan:

►El agua proviene del río Paraná, una fuente superficial segura y confiable.

►El proceso de potabilización incluye cuatro etapas clave: coagulación, sedimentación, filtración y desinfección.

►ASSA realiza controles permanentes las 24 horas, con más de 650 análisis diarios para asegurar el cumplimiento de la normativa.

►Los controles se llevan a cabo en laboratorios de Proceso y de Calidad, aplicando métodos de análisis normalizados.

►Se analizan cerca de 100 parámetros con tecnología de última generación y personal altamente calificado.

►Los análisis fisicoquímicos son frecuentes y los microbiológicos se realizan a diario con metodologías de alta sensibilidad.

►El control microbiológico incluye bacterias, plancton, parásitos y bioensayos, bajo estándares muy rigurosos.

►El Laboratorio Calidad Rosario procesa más de 140.000 muestras anuales.

►El Ente Regulador de Servicios Sanitarios audita el servicio de manera independiente.

►El agua de red es apta para consumo directo; solo se requiere el adecuado mantenimiento de tanques y cisternas en cada domicilio.

Con esta campaña, la Sociedad de Pediatría de Rosario y Aguas Santafesinas renuevan su compromiso con la salud y el acceso a agua. Ambas instituciones buscan ofrecer información clara y confiable para que las familias elijan el agua de la canilla como una opción segura y accesible para el cuidado cotidiano.