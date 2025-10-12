La Capital | Zoom | Érica Rivas

Érica Rivas sorprendió a Topa con una foto retro y se volvió viral: la historia detrás de su gran amistad

La actriz compartió una imagen inédita junto al conductor infantil y desató la nostalgia en redes. Una amistad de tres décadas

12 de octubre 2025 · 11:35hs
Topa junto a Érica Rivas

Topa junto a Érica Rivas

Una foto del pasado volvió a emocionar al mundo del espectáculo. Érica Rivas sorprendió a su amigo Diego Topa al compartir una imagen de su juventud en el marco de su cumpleaños, tomada cuando ambos recién comenzaban sus carreras artísticas. "Tu existencia lo cambia todo y lo hace más divertido y cariñoso", escribió. El posteo, cargado de ternura y recuerdos, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la amistad que los une desde hace décadas.

La publicación coincidió con el cumpleaños del conductor y animador infantil, y fue su manera de saludarlo públicamente. En la foto, ambos aparecen sonrientes y con un aire adolescente, en una época en la que soñaban con abrirse camino en el mundo artístico.

La amistad entre Topa y Érica Rivas

Topa se refirió hace un tiempo al extenso vínculo que lo une a la actriz de Casados con hijos. “Érica Rivas es mi hermana del alma. Nos conocemos desde la película El dedo en la llaga, éramos muy chicos. Ella era de Ramos Mejía y yo de Caseros, y nos volvíamos de los ensayos y los castings juntos. Hacíamos un montón de castings y no quedábamos en muchos, sufríamos y cantábamos”, contó el cantante.

>> Leer más: Érica Rivas: En el mundo la extranjera es la mujer, y las disidencias

Años después de aquel rodaje compartido en El dedo en la llaga (1996), ambos artistas siguen siendo referentes en sus campos: Rivas, como una de las actrices más reconocidas del país; y Topa, como el gran ícono del entretenimiento infantil en Latinoamérica.

El conductor también reveló una anécdota que refleja cuánto marcó esa etapa su carrera. “Cuando empecé a vivir solo, daba clases de teatro en un colegio de Haedo junto con Érica. Ella quedó en Casados con hijos y con las grabaciones ya no podía darlas, así que me quedé yo a cargo de toda la escuela de teatro del colegio. Fue alucinante, porque me ayudó muchísimo a entender a los más chiquitos, tenía desde jardín hasta séptimo grado”, relató Topa.

El artista recordó además que, en ese tiempo, apenas podía cubrir sus gastos, pero siguió adelante con determinación. “Me acuerdo que el alquiler me salía 500 pesos y tenía para tres o cuatro meses, y me fui igual. No me alcanzaba, y un tal Marcelo De Bellis, que también estaba en Casados con hijos, no podía dar sus clases en Chacarita. Así que yo las di por él. Gracias a las clases de teatro de María Elena Fuseneco y Dardo pude vivir durante mucho tiempo”, contó entre risas.

La foto que subió Érica Rivas

topa y erica

La actriz tenía 79 años y falleció en Los Ángeles.

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años

barbi recanati: es nuestra identidad lo que se escucha en las canciones

Barbi Recanati: "Es nuestra identidad lo que se escucha en las canciones"

Morat, la banda colombiana que se presenta este fin de semana en Rosario.

Morat se presenta en Rosario con dos shows a sala llena en el Metropolitano

Charly García y Sting, juntos en In the city.

Charly García y Sting lanzaron su esperada colaboración "In the city"

