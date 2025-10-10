Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality Iba a bordo de una camioneta y fue atacado a balazos. La Justicia de ese país investiga un posible intento de robo 10 de octubre 2025 · 19:24hs

El asesinato del modelo fue en la madrugada de este viernes, en la Ciudad de México.

Un modelo y cantante argentino de 29 años fue asesinado durante la madrugada de este viernes de varios disparos por delincuentes en la Ciudad de México. La Justicia sospecha de un posible intento de robo y continúa buscando a los agresores.

La víctima del hecho fue Federico Dorcaz, un joven oriundo de Mar del Plata, quien manejaba una camioneta de alquiler por la calle Electrificación, en la alcaidía Miguel Hidalgo de la capital mexicana, cuando fue ultimado a balazos por varios implicados en el hecho que se movilizaban en dos motocicletas y habrían intentado robarle el auto.

El parte policial indicó que el argentino "perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo". Testigos afirmaron que la víctima intentó resistirse al acelerar la marcha del rodado, al tiempo que descendió y se desplomó sobre el asfalto.

image - 2025-10-10T191310.896 Federico Dorcaz tenía 29 años y era oriundo de Mar del Plata. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México caratuló el hecho como homicidio doloso y la Policía busca intensamente a los sospechosos mediante el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Los supuestos asesinos se escaparon en dirección al Bosque de Chapultepec, ubicado a unos metros de donde ocurrió el suceso.

Participación en un reality Dorcaz iba a participar en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", un programa emitido en el canal Univisión, el cual expresó sus condolencias por la noticia: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos". "Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos", agregaron desde la cadena de televisión en un comunicado. Además, lamentaron que "nos dejó demasiado pronto" y resaltaron que "su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló".