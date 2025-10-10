La Capital | Información General | modelo

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Iba a bordo de una camioneta y fue atacado a balazos. La Justicia de ese país investiga un posible intento de robo

10 de octubre 2025 · 19:24hs
El asesinato del modelo fue en la madrugada de este viernes

El asesinato del modelo fue en la madrugada de este viernes, en la Ciudad de México.

Un modelo y cantante argentino de 29 años fue asesinado durante la madrugada de este viernes de varios disparos por delincuentes en la Ciudad de México. La Justicia sospecha de un posible intento de robo y continúa buscando a los agresores.

La víctima del hecho fue Federico Dorcaz, un joven oriundo de Mar del Plata, quien manejaba una camioneta de alquiler por la calle Electrificación, en la alcaidía Miguel Hidalgo de la capital mexicana, cuando fue ultimado a balazos por varios implicados en el hecho que se movilizaban en dos motocicletas y habrían intentado robarle el auto.

El parte policial indicó que el argentino "perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo". Testigos afirmaron que la víctima intentó resistirse al acelerar la marcha del rodado, al tiempo que descendió y se desplomó sobre el asfalto.

image - 2025-10-10T191310.896
Federico Dorcaz tenía 29 años y era oriundo de Mar del Plata.

Federico Dorcaz tenía 29 años y era oriundo de Mar del Plata.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México caratuló el hecho como homicidio doloso y la Policía busca intensamente a los sospechosos mediante el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Los supuestos asesinos se escaparon en dirección al Bosque de Chapultepec, ubicado a unos metros de donde ocurrió el suceso.

Participación en un reality

Dorcaz iba a participar en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", un programa emitido en el canal Univisión, el cual expresó sus condolencias por la noticia: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos".

"Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos", agregaron desde la cadena de televisión en un comunicado. Además, lamentaron que "nos dejó demasiado pronto" y resaltaron que "su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló".

Noticias relacionadas
Los resultados del Quini 6 del miércoles 8 de octubre

Todo vacante en el Quini 6: de cuánto es el pozo acumulado tras el sorteo de este miércoles

El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó el Nobel de Literatura 2025.

El Nobel de Literatura fue para el húngaro László Krasznahorkai, "escritor del apocalipsis"

Los resultados del Quini 6 de este miércoles 8 de octubre 

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

como detectar quien esta conectado al wifi del hogar

Cómo detectar quién está conectado al WiFi del hogar

Ver comentarios

Las más leídas

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Lo último

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Gol y emoción: Ignacio Russo y un torbellino de sensaciones en el homenaje en el Coloso

Gol y emoción: Ignacio Russo y un torbellino de sensaciones en el homenaje en el Coloso

En vivo: Newells encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Recibió tres disparos en 2018, cuando tenía 19 años. Fue operado seis veces pero jamás pudo reponerse. En el hecho también fallecieron otras dos personas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas
En vivo: Newells encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren
La Ciudad

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe
La Región

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Ovación
En vivo: Newells encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

En vivo: Newells encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

En el nombre del padre: el hijo de Russo es titular ante Newells en el Coloso

En el nombre del padre: el hijo de Russo es titular ante Newell's en el Coloso

El Ogro Fabbiani ratificó cuatro cambios en Newells para recibir a Tigre

El Ogro Fabbiani ratificó cuatro cambios en Newell's para recibir a Tigre

Policiales
La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

La Ciudad
La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Por Martina Komar
La Ciudad

La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia
Zoom

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad
Zoom

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap
Economía

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes
Ovación

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco
Ovación

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid
Política

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Por Matías Loja
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos