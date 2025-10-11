La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Ante Tigre, los hinchas de Newell's reclamaron poner más pibes del club, pero el DT no parece entender que en la Lepra siempre ese es el camino más adecuado

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

11 de octubre 2025 · 21:28hs
Fabbiani nunca pudo hacer arrancar a este Newell’s en el segundo semestre

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Fabbiani nunca pudo hacer arrancar a este Newell’s en el segundo semestre, y quedó excedido por el desafío de ir por más. 
En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Tras la insípida igualdad del viernes ante Tigre, que no le sirvió de mucho ni numérica ni futbolísticamente a este Newell's que mostró que todavía sigue en estado de confusión, en plena crisis interna, y quedó cada vez más lejos de todo lo que se propuso en el inicio de este segundo semestre, el técnico Cristian Fabbiani expuso declaraciones muy llamativas, tras los enfáticos cuestionamientos de los hinchas por no poner más pibes del club dentro del once principal.

¿Más chicos? ¿Sabés hace cuánto está Guch con nosotros? Hace cinco meses, nada más...”, remarcó el Ogro en la rueda de prensa, tratando de esbozar un principio de argumentación de defensa sobre su postura de priorizar a los futbolistas de afuera y a los más experimentados, que a juzgar por lo realizado durante su proceso no le brindó ningún tipo de resultado y lo mantiene bajo una razonable lluvia de críticas, desde adentro y desde afuera. Señales evidentes de distanciamientos y de fin de ciclo para muchos, que deberían tener consecuencias en lo inmediato y en el largo plazo.

Leer más: Newell's: un torneo tirado a la basura y el momento de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Pibes que le van a dar mucho a Newell's

“El que esté bien va a jugar, no importa la edad, a Guch le costó adaptarse, pero le va a dar mucho a este club”, aseguró el Ogro ante la prensa. “Entiendo el pedido de la gente, pero todo tiene que ser de a poco”, profundizó el técnico leproso.

Sobre Iñíguez y Regiardo, aseveró que “son dos jugadores opuestos, si lo pongo a Gaspar pierdo marca, y no tengo dudas de que a Regiardo le falta, pero va a ser un gran jugador”.

En tanto, sobre la salida de Banega, confió que “Ever tiene siempre mucha libertad, es nuestro cerebro, pero si pongo otro cinco pierdo transición”. Y profundizó: “Banega dejó la cancha porque necesitábamos un cambio de aire y Gómez Mattar esta mejorando. Volvió de la selección por un pedido mío”.

Más allá de que Fabbiani exhibió algunas tibias señales de reacción en su arribo al parque Independencia, ese envión no le alcanzó para pasar de ronda en el Apertura, y cuando el entrenador tuvo todo el respaldo y le cedieron todo el timón de mando a su cuenta para formar el plantel y realizar su propia pretemporada, tomó muchas malas decisiones y, claramente, el desafío lo excedió, ya que el equipo no mejoró en el Clausura en ninguna de sus valencias.

Leer más: Facundo Guch, primera vez de titular y segundo gol en Newell's

Newell's se reforzó muy mal

No pudo retener a Keylor Navas, Tomás Jacob y Mateo Silvetti, los mejores de ese primer semestre leproso, y luego se reforzó muy mal, con jugadores que le aportaron muy poco y no le funcionaron como piezas de reemplazo, ni como factores revulsivos de contagio, ni le permitieron elevar su piso de funcionamiento.

Las llegadas de los experimentados Darío Benedetto (35 años), Fabían Noguera (32), Gaspar Iñíguez (31) no ofrecieron garantías, ni motivaciones, y tampoco sirvieron de escudo para nadie. Mientras que los intrascendentes arribos de Martín Fernández (24), Jherson Mosquera (26), Franco Orozco (23) y Josué Colmán (27), tampoco se convirtieron en contribuciones de valía.

Ese fallido mix, no le permitió arrancar a este Newell’s, y una nueva derrota en el clásico, la eliminación de la Copa Argentina, y la vergonzosa presentación con goleada padecida ante Boca puso todo al rojo vivo dentro de la entidad del Parque.

Leer más: Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

NOB Guch 81644031

En Newell's, los pibes, siempre dan la cara

En ese escenario de tensión y exigencia, sólo los pibes, siempre los pibes, son los que dan a cara, y entre tanta turbulencia animan a avizorar un futuro distinto.

Este viernes, , que sirvió para calmar a tiempo las aguas en un Coloso qante Tigre, quedo ratificado con la actuación de Facundo Guch, quien se presentó por primera vez de titular, mostró fútbol y corazón, y anotó su segundo gol con la camiseta de Newell’sue estaba en llamas.

También hubo un rendimiento aceptable de Martín Luciano en el lateral izquierdo, que mostró que con poco es más que Alejo Tabares, y un buen ingreso de Jerónimo Gómez Mattar por Ever Banega (que se fue reprobado) en el complemento.

Más allá de las necesidades y urgencias que hoy atormentan a Newell’s, los pibes de la casa siguen demostrando, en cualquier contexto, que son el sendero. Quienes tomen las riendas en este club deben entender que hay que seguir los señalamientos de los mandatos naturales. En el Parque, siempre es por ahí.

Noticias relacionadas
Nacho lanza besos al cielo para despedir a su padre Miguel Russo

Nacho Russo y la dedicatoria a su padre tras el gol a Newell's: "Él debe estar feliz y sonriendo"

Jerónimo Gómez Mattar se lamenta. Recién había entrado y quedó para el segundo, pero el arquero de Tigre se lo sacó. Los chicos de Newell’s sí respondieron.

Newell's: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

El DT de Newells, Cristian Fabbiani, elogió la entrega del equipo, y reconoció que está pasando una mala racha. 

Cristian Fabbiani: "Hicimos todo para poder ganarle este partido a Tigre"

Los once de Newells ante Tigre, con Facundo Guch de figura.

El uno por uno de Newell's: Guch fue el mejor por escándalo y por una definición magistral

Ver comentarios

Las más leídas

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Newells: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Newell's: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Lo último

En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes

En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes

Con un golazo del ex-Newells Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20

Con un golazo del ex-Newell's Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20

Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

Será en el Monumento a la Bandera. Los allegados de fallecidos por el opioide adulterado se congregarán en reclamo de justicia
Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes
Ovación

En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Newells: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Newell's: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Ovación
Con un golazo del ex-Newells Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20
Ovación

Con un golazo del ex-Newell's Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20

Con un golazo del ex-Newells Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20

Con un golazo del ex-Newell's Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20

Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Policiales
Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: No queremos otro Estado liderado por China
Economía

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: "No queremos otro Estado liderado por China"

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina
Economía

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada
La Región

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora
Policiales

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado
La Ciudad

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela
Política

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela

Pellegrini: Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado
Política

Pellegrini: "Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado"

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: Más que merecido
Política

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos
La Ciudad

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia
Zoom

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad
Zoom

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa