En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Ante Tigre, los hinchas de Newell's reclamaron poner más pibes del club, pero el DT no parece entender que en la Lepra siempre ese es el camino más adecuado

Fabbiani nunca pudo hacer arrancar a este Newell’s en el segundo semestre, y quedó excedido por el desafío de ir por más.

Tras la insípida igualdad del viernes ante Tigre, que no le sirvió de mucho ni numérica ni futbolísticamente a este Newell's que mostró que todavía sigue en estado de confusión, en plena crisis interna, y quedó cada vez más lejos de todo lo que se propuso en el inicio de este segundo semestre, el técnico Cristian Fabbiani expuso declaraciones muy llamativas, tras los enfáticos cuestionamientos de los hinchas por no poner más pibes del club dentro del once principal.

” ¿Más chicos? ¿Sabés hace cuánto está Guch con nosotros? Hace cinco meses, nada más... ”, remarcó el Ogro en la rueda de prensa, tratando de esbozar un principio de argumentación de defensa sobre su postura de priorizar a los futbolistas de afuera y a los más experimentados, que a juzgar por lo realizado durante su proceso no le brindó ningún tipo de resultado y lo mantiene bajo una razonable lluvia de críticas, desde adentro y desde afuera . Señales evidentes de distanciamientos y de fin de ciclo para muchos, que deberían tener consecuencias en lo inmediato y en el largo plazo.

“El que esté bien va a jugar, no importa la edad, a Guch le costó adaptarse, pero le va a dar mucho a este club ”, aseguró el Ogro ante la prensa. “Entiendo el pedido de la gente, pero todo tiene que ser de a poco”, profundizó el técnico leproso.

Sobre Iñíguez y Regiardo, aseveró que “son dos jugadores opuestos, si lo pongo a Gaspar pierdo marca, y no tengo dudas de que a Regiardo le falta, pero va a ser un gran jugador”.

En tanto, sobre la salida de Banega, confió que “Ever tiene siempre mucha libertad, es nuestro cerebro, pero si pongo otro cinco pierdo transición”. Y profundizó: “Banega dejó la cancha porque necesitábamos un cambio de aire y Gómez Mattar esta mejorando. Volvió de la selección por un pedido mío”.

Más allá de que Fabbiani exhibió algunas tibias señales de reacción en su arribo al parque Independencia, ese envión no le alcanzó para pasar de ronda en el Apertura, y cuando el entrenador tuvo todo el respaldo y le cedieron todo el timón de mando a su cuenta para formar el plantel y realizar su propia pretemporada, tomó muchas malas decisiones y, claramente, el desafío lo excedió, ya que el equipo no mejoró en el Clausura en ninguna de sus valencias.

Newell's se reforzó muy mal

No pudo retener a Keylor Navas, Tomás Jacob y Mateo Silvetti, los mejores de ese primer semestre leproso, y luego se reforzó muy mal, con jugadores que le aportaron muy poco y no le funcionaron como piezas de reemplazo, ni como factores revulsivos de contagio, ni le permitieron elevar su piso de funcionamiento.

Las llegadas de los experimentados Darío Benedetto (35 años), Fabían Noguera (32), Gaspar Iñíguez (31) no ofrecieron garantías, ni motivaciones, y tampoco sirvieron de escudo para nadie. Mientras que los intrascendentes arribos de Martín Fernández (24), Jherson Mosquera (26), Franco Orozco (23) y Josué Colmán (27), tampoco se convirtieron en contribuciones de valía.

Ese fallido mix, no le permitió arrancar a este Newell’s, y una nueva derrota en el clásico, la eliminación de la Copa Argentina, y la vergonzosa presentación con goleada padecida ante Boca puso todo al rojo vivo dentro de la entidad del Parque.

En Newell's, los pibes, siempre dan la cara

En ese escenario de tensión y exigencia, sólo los pibes, siempre los pibes, son los que dan a cara, y entre tanta turbulencia animan a avizorar un futuro distinto.

Este viernes, , que sirvió para calmar a tiempo las aguas en un Coloso qante Tigre, quedo ratificado con la actuación de Facundo Guch, quien se presentó por primera vez de titular, mostró fútbol y corazón, y anotó su segundo gol con la camiseta de Newell’sue estaba en llamas.

También hubo un rendimiento aceptable de Martín Luciano en el lateral izquierdo, que mostró que con poco es más que Alejo Tabares, y un buen ingreso de Jerónimo Gómez Mattar por Ever Banega (que se fue reprobado) en el complemento.

Más allá de las necesidades y urgencias que hoy atormentan a Newell’s, los pibes de la casa siguen demostrando, en cualquier contexto, que son el sendero. Quienes tomen las riendas en este club deben entender que hay que seguir los señalamientos de los mandatos naturales. En el Parque, siempre es por ahí.