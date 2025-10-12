La Capital | Ovación | Central

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

En tiempo de descuento el árbitro Andrés Merlos, a instancias del VAR, le dio un penal a Central y le expulsó un jugador a Vélez.

12 de octubre 2025 · 00:57hs
Emanuel Coronel quedó tendido tras el golpe de Elías Gómez. Fue penal para Central.

Virginia Benedetto / La Capital

Emanuel Coronel quedó tendido tras el golpe de Elías Gómez. Fue penal para Central.

El partido se moría en el Amalfitani con el empate 1 a 1 de Central ante Vélez. Se jugaba el tiempo agregado y el Canalla tuvo un ataque más. Creyó que todavía podía soñar con la victoria. Emanuel Coronel fue a puro coraje a disputar una pelota en el área local y Elías Gómez trató de frenar su ingreso en velocidad abriendo el brazo e impactando al lateral auriazul. Clarísimo penal. El tercero para Central en el Clausura. Malcorra no perdonó y puso el 2 a 1 final.

El árbitro Andrés Merlos en tiempo real no sancionó la clara infracción que era penal. Pero enseguida lo llamó el VAR, a cargo de Fernando Espinoza, le advirtió para que revise la acción, Merlos corroboró que era falta y como consecuencia sancionó la pena máxima a favor del Canalla. Nada que reprocharle al árbitro. Fue un penal grande como una casa.

A pesar del malestar de los hinchas velezanos, Ignacio Malcorra se hizo cargo y ejecutó con maestría sobre el palo izquierdo del arquero Tomás Marchiori que se arrojó al otro lado. Un gol que sirvió para un triunfo agónico que deja al equipo de Holan bien arriba en la tabla acumulada.

Leer más: Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

En el cierre del partido el Mellizo Guillermo Barros Schelotto trató de acercarse a Ariel Holan para increparlo y lo separaron antes del cara a cara entre los entrenadores.

El tercer penal en el torneo para Central

A Central es el tercer pernal que le dan en el torneo. El primero en el estreno ante Godoy Cruz tras un agarrón a Alejo Veliz, que lo sancionó Pablo Dóvalo. Y el segundo en la segunda fecha ante Lanús, con el manotazo del arquero Lozada que tumbó a Gaspar Duarte y también fue un claro penal. En ambos casos facturó Ángel Di María para los gritos canallas.

En el VAR ante Vélez también lo llamaron a Merlos luego del gol de penal por el tremendo planchazo que le pegó Rodrigo Aliendro a Agustín Sandez, donde tras la revisión Merlos le retiró la amarilla y le mostró la roja al volante local.

En las dos jugadas polémicas del Amalfitani el cuerpo arbitral no le erró, a pesar del fastidio de los hinchas velezanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977211596892942546&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977213172667781512&partner=&hide_thread=false

El Mellizo lo fue a buscar a Holan tras el partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977217927586697336&partner=&hide_thread=false

Los futbolistas de Central celebran eufóricos uno de los tantos en el Amafitani, en el gran triunfo ante Vélez.

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

La 9 de Alejo Veliz pesó en Liniers y lo abrazan Di María e Ignacio Malcorra, actores fundamentales en la victoria en Liniers de Central.

El 9 de Central sigue cumpliendo el rol de 9 que faltaba y el 10 repitió un gol decisivo

La imagen de Miguel Ángel Russo en la pantalla gigante del José Amalfitani fue todo un símbolo del homenaje.

Russo eterno: el entrenador que dejó una huella indeleble tanto en Central como en Vélez

Alejo Veliz se golpe el pecho con la imagen de Miguel, en el golazo que abrió la cuenta de Central ante Vélez en Liniers.

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

