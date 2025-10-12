Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

En tiempo de descuento el árbitro Andrés Merlos, a instancias del VAR, le dio un penal a Central y le expulsó un jugador a Vélez.

El partido se moría en el Amalfitani con el empate 1 a 1 de Central ante Vélez. Se jugaba el tiempo agregado y el Canalla tuvo un ataque más. Creyó que todavía podía soñar con la victoria. Emanuel Coronel fue a puro coraje a disputar una pelota en el área local y Elías Gómez trató de frenar su ingreso en velocidad abriendo el brazo e impactando al lateral auriazul. Clarísimo penal. El tercero para Central en el Clausura. Malcorra no perdonó y puso el 2 a 1 final.

El árbitro Andrés Merlos en tiempo real no sancionó la clara infracción que era penal. Pero enseguida lo llamó el VAR, a cargo de Fernando Espinoza, le advirtió para que revise la acción, Merlos corroboró que era falta y como consecuencia sancionó la pena máxima a favor del Canalla. Nada que reprocharle al árbitro. Fue un penal grande como una casa.

A pesar del malestar de los hinchas velezanos, Ignacio Malcorra se hizo cargo y ejecutó con maestría sobre el palo izquierdo del arquero Tomás Marchiori que se arrojó al otro lado. Un gol que sirvió para un triunfo agónico que deja al equipo de Holan bien arriba en la tabla acumulada.

En el cierre del partido el Mellizo Guillermo Barros Schelotto trató de acercarse a Ariel Holan para increparlo y lo separaron antes del cara a cara entre los entrenadores.

El tercer penal en el torneo para Central

A Central es el tercer pernal que le dan en el torneo. El primero en el estreno ante Godoy Cruz tras un agarrón a Alejo Veliz, que lo sancionó Pablo Dóvalo. Y el segundo en la segunda fecha ante Lanús, con el manotazo del arquero Lozada que tumbó a Gaspar Duarte y también fue un claro penal. En ambos casos facturó Ángel Di María para los gritos canallas.

En el VAR ante Vélez también lo llamaron a Merlos luego del gol de penal por el tremendo planchazo que le pegó Rodrigo Aliendro a Agustín Sandez, donde tras la revisión Merlos le retiró la amarilla y le mostró la roja al volante local.

En las dos jugadas polémicas del Amalfitani el cuerpo arbitral no le erró, a pesar del fastidio de los hinchas velezanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977211596892942546&partner=&hide_thread=false ¡CODAZO DE ELÍAS GÓMEZ Y PENAL PARA ROSARIO CENTRAL SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/7Q1h3wAZxr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977213172667781512&partner=&hide_thread=false EL VAR REVISÓ Y MERLOS EXPULSÓ A ALIENDRO POR ESTE PATADÓN A SÁNDEZ.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Nk2mASwf5u — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

El Mellizo lo fue a buscar a Holan tras el partido