Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

El episodio ocurrió en la zona de las guarderías del parque Alem. Al conductor de una de las embarcaciones le dio positivo el test de alcoholemia

La Prefectura trabajó en el caso que ocurrió en el río Paraná.

Este viernes por la tarde se produjo un violento choque entre dos lanchas en el río Paraná , en inmediaciones de las guarderías cerca del arroyo Ludueña. El episodio dejó como saldo varios heridos, incluyendo a menores de edad.

La colisión generó una rápida intervención de la Prefectura Naval Argentina (PNA) para el rescate de las víctimas y las embarcaciones.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho ocurrió en inmediaciones del acceso a las guarderías náuticas, cerca del camping de Municipales.

Según reportes preliminares, el impacto fue de tal magnitud que una de las lanchas, en la que viajaba un matrimonio junto a sus tres hijos de entre 3 y 13 años, volcó completamente en el río .

Todos los ocupantes de la lancha volcada debieron ser rescatados y trasladados de urgencia a un sanatorio céntrico para recibir atención médica debido a los golpes y heridas sufridas.

En la otra embarcación viajaban dos hombres. A uno de ellos, que se encontraba al timón, se le realizaron los correspondientes tests de alcoholemia en el lugar. Los resultados arrojaron que el conductor presentaba 1.3 gramos de alcohol por litro de sangre.