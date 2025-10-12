Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

El Canalla dio un salto enorme en ambas tablas gracias al 2-1 frenético que logró en el Amalfitani ante Vélez. Triunfazo para dejar atrás días amargos

Los futbolistas de Central celebran eufóricos uno de los tantos en el Amafitani, en el gran triunfo ante Vélez.

Los partidos claves no se merecen, se ganan. Y este en Liniers, que lo era, tenía un plus, en medio del dolor por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo que caló muy hondo en el mundo Central . Pero por más doloroso que sea debía cerrar la herida, dar vuelta la página y afrontar un partido difícil contra Vélez en el José Amalfitani donde no tuvo buenos resultados en los últimos tiempos.

Y lo tenía que hacer con un triunfo, que era uno de los mandamientos de Russo, quien siempre hizo de los resultados un culto. A punto tal que dejó una frase para la historia: “El después es para siempre”.

La realidad dice que Central logró tres puntos clave al ganarle 2 a 1 a Vélez en Liniers, donde no podía festejar desde 2009. Se aseguró la Copa Sudamericana , sigue el primero en la tabla general que lo depositaría en la Supercopa Internacional y sacó una buena diferencia en su competencia para ingresar a la Copa Libertadores.

En el primer cuarto de hora fue Vélez quien impuso condiciones y tuvo la iniciativa del partido. Por lo cual al equipo de Holan no le quedó otra que retrasar sus líneas y aguantar la parada. El equipo local asustaba por el lado de Elías Gómez, quien en los primeros minutos aprovechó que el paraguayo Enzo Giménez se cerraba bastante y le dejó el callejón libre para atacar por el sector izquierdo. Aunque en los papeles la única clara que tuvo fue un cabezazo de Tomás Galván a los 9’ que terminó en una gran atajada de Broun.

Triunfo3 Alejo Veliz metió un cabezazo implacable y anotó el primer tanto del partido, el que puso al Canalla en ventaja. Virginia Benedetto / La Capital

Como dijo alguna vez Miguel

“Son momentos”, fue una de las frases de cabecera de Miguel Russo. Y el equipo de Holan aprovechó el suyo. Porque a los 17’ tomó la pelota Di María, mostró una vez más su jerarquía para asistir a Sández y el centro del paraguayo terminó en la cabeza de Veliz para festejar el primer gol.

A partir de allí comenzó otro partido. Vélez comenzó a ponerse nervioso y sus jugadores comenzaron a pelearse con el árbitro Andrés Merlos. Los del Mellizo no podían concretar lo que generaba, jugó apurado y Central inteligentemente fue un equipo más vertical y se paró de contraataque. Pero para esto fue clave que los paraguayos Giménez y Sández clausuraron su sector y encima aportaron en ataque y que Juan Cruz Komar tuvo dos cierres providenciales que valieron un gol.

“Son decisiones”, fue otro de los dichos patentados por Russo. Y Central decidió no ser protagonista y en el primer tiempo le salió muy bien. Ya que los de Holan tuvieron chances de irse al descanso con una ventaja mayor. Ya que Di María (29’ y 39’) y Giménez (36’) desaprovecharon tres contragolpes que pudieron haberle bajado la persiana al partido en el primer tiempo.

Otra del gran Russo

“Esto es Central”, dijo Miguel más de una vez. Y los auriazules luego de un gran primer tiempo entraron a jugar la segunda mitad en otra frecuencia. Porque más allá de aquella gran jugada colectiva sobre los 48’ que terminó con un derechazo de Malcorra que se fue muy cerca del palo derecho de Marchiori, el local se hizo amo y señor del partido.

Avisó Tomás Galván a los 50’ con un tiro en palo y a los 51’ Lanzini, con un golazo de tiro libre, empardó las acciones. Pero Vélez fue por más. A diferencia de la primera mitad comenzó a terminar las jugadas y tuvo opciones para anotar el segundo.

Sobre los 67’ Holan mandó a la cancha a Federico Navarro por el intrascendente Santiago López para tener más equilibrio en la mitad de la cancha. Pasó a jugar con un 4-4-1-1 a un 4-2-3-1, pero con dos volantes bien de contención.

Desde allí Vélez continuó siendo el dueño de la pelota, pero tenía más trabas para llegar al arco de Broun. A los 78’ Di María, por una molestia y muy cansado por el ritmo que tuvo el partido, dijo basta e ingresó Fabricio Oviedo.

Triunfo2 Nacho Malcorra convirtió de penal cuando el partido se moría y de esa forma Central sumó tres putos clave. Virginia Benedetto / La Capital

Del gustito al punto al triunfo

Central comenzó a tomarle el gusto al punto. Era importante no perder. Pero el aura de Miguel se hizo presente en José Amalfitani para favorecer a Central. Y cuando el partido se encaminaba al 1 a 1, cuando los canallas tuvieron que prescindir de Broun que salió sobre el final por una lesión, llegó un indiscutible penal a Coronel que Malcorra transformó en gol para ganar 2 a 1 y seguir soñando.

Porque como dijo Miguel, “la gloria no tiene precio”.