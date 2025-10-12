La Capital | Ovación | Central

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

El Canalla dio un salto enorme en ambas tablas gracias al 2-1 frenético que logró en el Amalfitani ante Vélez. Triunfazo para dejar atrás días amargos

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

12 de octubre 2025 · 00:57hs
Los futbolistas de Central celebran eufóricos uno de los tantos en el Amafitani

Virginia Benedetto / La Capital

Los futbolistas de Central celebran eufóricos uno de los tantos en el Amafitani, en el gran triunfo ante Vélez.

Los partidos claves no se merecen, se ganan. Y este en Liniers, que lo era, tenía un plus, en medio del dolor por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo que caló muy hondo en el mundo Central. Pero por más doloroso que sea debía cerrar la herida, dar vuelta la página y afrontar un partido difícil contra Vélez en el José Amalfitani donde no tuvo buenos resultados en los últimos tiempos.

Y lo tenía que hacer con un triunfo, que era uno de los mandamientos de Russo, quien siempre hizo de los resultados un culto. A punto tal que dejó una frase para la historia: “El después es para siempre”.

La realidad dice que Central logró tres puntos clave al ganarle 2 a 1 a Vélez en Liniers, donde no podía festejar desde 2009. Se aseguró la Copa Sudamericana, sigue el primero en la tabla general que lo depositaría en la Supercopa Internacional y sacó una buena diferencia en su competencia para ingresar a la Copa Libertadores.

En el primer cuarto de hora fue Vélez quien impuso condiciones y tuvo la iniciativa del partido. Por lo cual al equipo de Holan no le quedó otra que retrasar sus líneas y aguantar la parada. El equipo local asustaba por el lado de Elías Gómez, quien en los primeros minutos aprovechó que el paraguayo Enzo Giménez se cerraba bastante y le dejó el callejón libre para atacar por el sector izquierdo. Aunque en los papeles la única clara que tuvo fue un cabezazo de Tomás Galván a los 9’ que terminó en una gran atajada de Broun.

>>Leer más: El 9 de Central sigue cumpliendo el rol de 9 que faltaba y el 10 repitió un gol decisivo

Triunfo3
Alejo Veliz metió un cabezazo implacable y anotó el primer tanto del partido, el que puso al Canalla en ventaja.

Alejo Veliz metió un cabezazo implacable y anotó el primer tanto del partido, el que puso al Canalla en ventaja.

Como dijo alguna vez Miguel

“Son momentos”, fue una de las frases de cabecera de Miguel Russo. Y el equipo de Holan aprovechó el suyo. Porque a los 17’ tomó la pelota Di María, mostró una vez más su jerarquía para asistir a Sández y el centro del paraguayo terminó en la cabeza de Veliz para festejar el primer gol.

A partir de allí comenzó otro partido. Vélez comenzó a ponerse nervioso y sus jugadores comenzaron a pelearse con el árbitro Andrés Merlos. Los del Mellizo no podían concretar lo que generaba, jugó apurado y Central inteligentemente fue un equipo más vertical y se paró de contraataque. Pero para esto fue clave que los paraguayos Giménez y Sández clausuraron su sector y encima aportaron en ataque y que Juan Cruz Komar tuvo dos cierres providenciales que valieron un gol.

“Son decisiones”, fue otro de los dichos patentados por Russo. Y Central decidió no ser protagonista y en el primer tiempo le salió muy bien. Ya que los de Holan tuvieron chances de irse al descanso con una ventaja mayor. Ya que Di María (29’ y 39’) y Giménez (36’) desaprovecharon tres contragolpes que pudieron haberle bajado la persiana al partido en el primer tiempo.

>>Leer más: Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977187027436155278&partner=&hide_thread=false

Otra del gran Russo

“Esto es Central”, dijo Miguel más de una vez. Y los auriazules luego de un gran primer tiempo entraron a jugar la segunda mitad en otra frecuencia. Porque más allá de aquella gran jugada colectiva sobre los 48’ que terminó con un derechazo de Malcorra que se fue muy cerca del palo derecho de Marchiori, el local se hizo amo y señor del partido.

Avisó Tomás Galván a los 50’ con un tiro en palo y a los 51’ Lanzini, con un golazo de tiro libre, empardó las acciones. Pero Vélez fue por más. A diferencia de la primera mitad comenzó a terminar las jugadas y tuvo opciones para anotar el segundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977212286075830351&partner=&hide_thread=false

Sobre los 67’ Holan mandó a la cancha a Federico Navarro por el intrascendente Santiago López para tener más equilibrio en la mitad de la cancha. Pasó a jugar con un 4-4-1-1 a un 4-2-3-1, pero con dos volantes bien de contención.

Desde allí Vélez continuó siendo el dueño de la pelota, pero tenía más trabas para llegar al arco de Broun. A los 78’ Di María, por una molestia y muy cansado por el ritmo que tuvo el partido, dijo basta e ingresó Fabricio Oviedo.

Triunfo2
Nacho Malcorra convirtió de penal cuando el partido se moría y de esa forma Central sumó tres putos clave.

Nacho Malcorra convirtió de penal cuando el partido se moría y de esa forma Central sumó tres putos clave.

Del gustito al punto al triunfo

Central comenzó a tomarle el gusto al punto. Era importante no perder. Pero el aura de Miguel se hizo presente en José Amalfitani para favorecer a Central. Y cuando el partido se encaminaba al 1 a 1, cuando los canallas tuvieron que prescindir de Broun que salió sobre el final por una lesión, llegó un indiscutible penal a Coronel que Malcorra transformó en gol para ganar 2 a 1 y seguir soñando.

Porque como dijo Miguel, “la gloria no tiene precio”.

Noticias relacionadas
Emanuel Coronel quedó tendido tras el golpe de Elías Gómez. Fue penal para Central.

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

La 9 de Alejo Veliz pesó en Liniers y lo abrazan Di María e Ignacio Malcorra, actores fundamentales en la victoria en Liniers de Central.

El 9 de Central sigue cumpliendo el rol de 9 que faltaba y el 10 repitió un gol decisivo

La imagen de Miguel Ángel Russo en la pantalla gigante del José Amalfitani fue todo un símbolo del homenaje.

Russo eterno: el entrenador que dejó una huella indeleble tanto en Central como en Vélez

Alejo Veliz se golpe el pecho con la imagen de Miguel, en el golazo que abrió la cuenta de Central ante Vélez en Liniers.

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Ver comentarios

Las más leídas

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Newells: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Newell's: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Lo último

Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

Será en el Monumento a la Bandera. Los allegados de fallecidos por el opioide adulterado se congregarán en reclamo de justicia
Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Por Carlos Durhand
Ovación

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Newells: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Newell's: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Ovación
El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Policiales
Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: No queremos otro Estado liderado por China
Economía

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: "No queremos otro Estado liderado por China"

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina
Economía

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada
La Región

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora
Policiales

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado
La Ciudad

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela
Política

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela

Pellegrini: Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado
Política

Pellegrini: "Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado"

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: Más que merecido
Política

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos
La Ciudad

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia
Zoom

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad
Zoom

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa