Érica Rivas desafía todos los bordes en "Matate Amor"

Eso queda claro desde la primera escena, en la que cuchillo en mano, la protagonista lee en voz alta fragmentos de un libro que no tiene tiempo ni energías para leer, pero en el que desea con todas sus fuerzas poder sumergirse sin ataduras. Lejos, en la habitación contigua, su hijo y su marido se le presentan como extraños, casi intrusos. Obligaciones poco felices. Recordatorios inescapables de una vida que no siente propia. No piensa en matarlos, y lo dice en voz alta, estableciendo los límites (siempre difusos) del territorio de su imaginación.