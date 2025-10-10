Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Tres delincuentes rompieron la reja de un almacén en el barrio República de la Sexta y uno de ellos fue sorprendido por la policía

La policía rosarina detuvo este viernes al presunto autor del robo de un almacén del macrocentro de Rosario en un operativo con algunos detalles inusuales. El sospechoso se había llevado varias botellas de champagne y el cajón del dinero en vez de sacar los billetes y el negocio quedó dañado a la madrugada.

La maniobra del acusado y sus cómplices no fue nada sutil. Los agentes del Comando Radioeléctrico encontraron una reja arrancada del marco de la ventana a metros de la esquina de Riobamba y Chacabuco tras la captura del hombre de 32 años y el hallazgo de una parte del botín.

El procedimiento comenzó con la denuncia contra tres ladrones en el barrio República de la Sexta , pero los uniformados aprehendieron a una sola persona. Si bien el propietario recuperó mercadería y efectivo, también debe reparar una de las aberturas del local para seguir trabajando.

Ni bien recibieron aviso del robo, los miembros del Comando Radioeléctrico interceptaron a uno de los supuestos maleantes en Cerrito y Chacabuco . Cerca de las 3.30 de la mañana, Jonathan M. iba corriendo por la calle hasta que le ordenaron que se detuviera a pocas cuadras del Centro Universitario Rosario (CUR).

Detenido robo Cerrito Chacabuco 1 Foto: Policía de Santa Fe.

El detenido llevaba dos botellas de vino espumoso en una mano. Adentro de un bolso de tela roja había guardado tres bebidas más de otra marca y el cajón de dinero de una caja registradora.

El muchacho aprehendido reconoció que se había llevado el champagne de un negocio ubicado en inmediaciones de La Siberia. Cuando fueron a inspeccionar el local, los efectivos constataron que los ladrones habían entrado por la ventana después de sacar la reja de seguridad del marco de dos paños.

Detenido robo Cerrito Chacabuco 4 Foto: Policía de Santa Fe.

Luego del procedimiento, el acusado quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 2ª. Previamente, los agentes recuperaron 141.798,50 pesos y las cinco botellas de bebidas alcohólicas.